Μετά τη βράβευσή της για τη δημιουργία της Ελληνικής παράδοσης του θεάτρου του Ιερού, η ΡΟΔΑ επιστρέφει στην Αίθουσα 3Α υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και του Διεθνούς Οργανισμού International Action Art.

Η μνημειώδης φαντασμαγορική παράσταση Ελευσίνια Μυστήρια ζωντανεύει την ουσία και το βαθύτερο νόημα των εννέα ημερών της πιο φημισμένης τελετουργίας των αρχαίων χρόνων, των Μεγάλων Μυστηρίων της Ελευσίνας.

Αρχίζοντας με την αναπαράσταση της Μεγάλης Πομπής που ξεκινούσε από την Αθήνα, η μουσική παράσταση της ΡΟΔΑ αναβιώνει τις ιερές παραδόσεις των Τελετών, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να ζήσουν στιγμές μοναδικής εμπειρίας και άμεσης συμμετοχής στη δόνηση της Ελευσίνιας μυητικής διαδικασίας.

Με σεβασμό σε κάθε άποψη των αρχαίων εκείνων Δρώμενων, των φιλοσοφικών, μυστικιστικών και αρχαιολογικών πτυχών τους, η ΡΟΔΑ παρουσιάζει μια συγκλονιστική θεατρική εκδοχή των κορυφαίων Μυστηρίων. Μέσα από την παραβολή του σπόρου που μπαίνει στη γη για να ανθίσει, το πνεύμα των μυστών εξευμενίζεται από την απελπισία που φέρνει η φαινομενικά αδιέξοδη προοπτική του θανάτου.

Στις παραστάσεις της ΡΟΔΑ η μουσική είναι πάντα ζωντανή, εκτελεσμένη από οκταμελή ορχήστρα.

Πρόγραμμα παραστάσεων (Ώρα έναρξης: 20:30):

24 & 25 Ιανουαρίου, 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου, 7 & 8 Φεβρουαρίου, 14 & 15 Φεβρουαρίου.

Αίθουσα 3Α, Νέα Ιωνία

Λεωφ. Καποδιστρίου 106 και Ελευθερίας 1 (είσοδος από Ελευθερίας)