Ελευθέριος Ανευλαβής- «Να με αγαπονεροθυμάσαι: Η Γυναίκα, απελευθερωμένη, σπάει τη σιωπή της»

Στο πεδίο της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής, η διερεύνηση της έμφυλης ταυτότητας και της γυναικείας χειραφέτησης παραμένει ένα από τα πιο καίρια και δυναμικά ζητήματα. Το νέο βιβλίο του Ελευθέριου Ανευλαβή, με τίτλο «Να με αγαπονεροθυμάσαι: Η Γυναίκα, απελευθερωμένη, σπάει τη σιωπή της», αποτελεί μια συστηματική και διεισδυτική μελέτη που επαναπροσδιορίζει τη θέση της γυναικείας φύσης στη δυτική γραμματεία.

Πρόκειται για μια ερμηνευτική προσέγγιση της γυναικείας σεξουαλικότητας στα εμβληματικά έργα του Τζέημς Τζόυς, «Ulysses» και «Finnegans Wake», η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24γράμματα σε επιμέλεια της Ιωάννας Βελισσάρη.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Γυναίκα, νομοθετεί τη δική της νομοθεσία η ΑΛΠ: «Μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για όλες τις εξουσίες» (Οδυσσέας Ελύτης).

Δεν υπακούει πια στον νόμο της αντρικής δύναμης και αυθαιρεσίας.

Η ανυπακοή, χαρίζει την ομορφιά της υπέρβασης των αυτονόητων, τα οποία έχουν ισχύ μόνο όσο τα αποδέχεται κάποιος. Και όπως η

φυσική ομορφιά υπερβαίνει τις λέξεις γιατί είναι το μόνο πράγμα που δεν χρειάζεται απόδειξη και το οποίο διαπιστούται άμα τη εμφανίσει», έτσι και η πνευματική ομορφιά υπερβαίνει τη λογική.

Η Φυλλολίφυ, ξεπερνώντας τα όρια της συμπαγούς αρσενικής λογικής, ενός ανδροκρατούμενου κόσμου, ελευθερώνεται από τα

δεσμά της αρσενικής αντίληψης για τη γυναίκα.

Στρέφεται στην αποδοχή της δικής της γυναικείας φύσης, απαλλαγμένης από τον ανδρικό προσδιορισμό.

Απελευθερωμένη, η Άννα, ξανά νέα, Λίβια-όμορφη όμορφη, Πλουραμπέλα, αυτογνώμων, η Φυλλολίφυ, ποταμορροή μέσα στον χα-οχωρόχρονο της Αγρύπνιας, πάντα ρει, «pantharhea», ηρακλείτεια δημιουργός δύναμη.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

O Ελευθέριος Ανευλαβής είναι Ιατρός, Παθολόγος – Πνευμονολόγος, γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1943 (μητρόθεν Σαντορινιός, πατρόθεν Ναξιώτης). Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (1962-1968). Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978) Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989) Άμισθος Υφηγητής του μαθήματος της Φυματιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1990). Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1991)

Κάτοχος των διπλωμάτων ECFMG (Educational Council for Foreign Medical Graduates), και FLEX (Federal Licensure Examination) ΗΠΑ.

Στρατιωτική θητεία,(1968-1970) ως οπλίτης ιατρός (μη νομιμόφρων) Πτολεμαΐδα και Αλεξανδρούπολη.

Νοσοκομειακός Γιατρός (1971-2010): Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, απολυθείς από την χούντα, ως μη νομιμόφρων

«Βασίλειον της Ελλάδος. Υπουργείον Κοιν. Υπηρεσιών.11 Μαΐου 1971.Περί τοποθετήσεώς σας εις επαρχιακόν Νοσοκομείον. […] υπ αριθ 630 απόφασις του συμβουλίου Νομιμοφροσύνης […] εκρίθητε ως μη νομιμόφρων. […] και κατόπιν τούτου […] εγένετο ανάκλησις της ως άνω τοποθετήσεώς σας.»

ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ

1. Ελευθέριος Ανευλαβής «Αγρυπναυτιάς. Πάρις Ορέστη Τακόπουλος. Ο γνωστός άγνωστός σας» © Μαρίνα Προυσιάνου – Τακοπούλου. Σελιδοποίηση-Εκτύπωση Βιβλιοδεσία printria (2021)

2. Ελευθέριος Ανευλαβής «Μόνικιν Ο Τελευταίος των Μουνικανών. Θρυμματοθυμάται.» (Καλλιγράφος 2020 Τόμος Α΄ Τόμος Β΄)

3. Ελευθέριος Ανευλαβής «Ο Στρατηγός Πώπος Κοπανόπωπος» (Καλλιγράφος 2019)

4. Ελευθέριος Ανευλαβής «Η Κενή Διαθήκη του Πάρι Τακόπουλου. Περί τίνος πρόκειται; Αποσκοτησόν μου» (Καλλιγράφος 2016).

5. Ελευθέριος Ανευλαβής «James Joyce, Τζέημς Τζόυς. Οδυσσέας» Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Ελευθέριος Ανευλαβής. Πρόλογος: Πάρις Τακόπουλος ( ΚΑΚΤΟΣ 2014).

8. Ελευθέριος Ανευλαβής (2014) «Ανευλαβή Κείμενα» Πρόλογος: Βασίλης Καββαθάς (ΚΑΚΤΟΣ)

9. Η Αγρύπνια των Φίννεγκαν του Τζέημς Τζόυς Περί τίνος Πρόκειται. Πρόλογος Πάρις Τακόπουλος (ΚΑΚΤΟΣ 2014). ΄

10. Ελευθέριος Ανευλαβής (2013) «Τζέημς Τζόυς Η Αγρύπνια των Φίννεγκαν» Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Ελευθέριος Ανευλαβής Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ (Τόμος Α΄ Τόμος Β΄)

10. Ελευθέριος Ανευλαβής (2007) «Ο Ανευλαβέστατος» Εκδόσεις Λίτσας

ΒΙΒΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ

1. Ελευθέριος Ανευλαβής, (2007) «Επίλυση Κλινικών Προβλημάτων. Η Επιστήμη της Κλινικής Ιατρικής» Πρόλογος Καθηγητή Αναστασίου Γερμενή. Πρόλογος Καθηγητή Χαράλαμπου Ρούσσου. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,

2. Ελευθέριος Ανευλαβής, (2005) «Κλινική Λοιμωξιολογία» Πρόλογος: Καθηγητού Γεωργίου Δαΐκου. Πρόλογος: Καθηγήτριας Ελένης Γιαμαρέλλου. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,

3. Ελευθέριος Ανευλαβής, Δημοσθένης Μπούρος (2003) «Λοιμώξεις αναπνευστικού, πνευμονίες, φυματίωση. Αντιμικροβιακά Φάρμακα» Πρόλογος: Χρυσόστομος Μελισσηνός. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,

4. Ελευθέριος Ανευλαβής,. (2003) «Λοιμώξεις Αναπνευστικού. Πνευμονίες»

Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.

5. Sackett, Straus, Richardson, Haynes. Evidence Based Medicine. Μετάφραση: Ελευθέριος Ανευλαβής. (2002) «Επί Ενδείξεων Βασιζομένη Ιατρική»

Πρόλογος: Αναστασίου Γερμενή Αναπλ. Καθηγητή Ανοσολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,

6. Ελευθέριος Ανευλαβής, (2001)«Πνευμονίες. Διάγνωση και Θεραπεία» Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, ,

7. Ελευθέριος Ανευλαβής, (2000) «Εγκόλπιο αντιμικροβιακής θεραπείας, αντιμικρο-βιακά φάρμακα» Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,

8. Ελευθέριος Ανευλαβής, (1997) «Κλινική Λοιμωξιολογία.» Πρόλογος: Καθηγητού Γεωργίου Δαΐκου. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,

9. Ελευθέριος Ανευλαβής, (1993) «Κλινική Λογική. Μεθοδολογία Λήψης Κλινικών Αποφάσεων και Λύσης κλινικών προβλημάτων» Πρόλογος; Καθηγητού Σ. Μου-λόπουλου. Εκδόσεις «Γρηγόριος Παρισιάνος» Διάδοχος: Μαρία Γρ. Παρισιάνου.

10. Ελευθέριος Ανευλαβής, Σ. Φράγκου, (1991) «Εγχειρίδιο Διάγνωσης και Αντιμικροβιακής Θεραπείας των Λοιμώξεων» Εκδόσεις «Γρηγόριος Παρισιάνος» Διάδοχος: Μαρία Γρ. Παρισιάνου.,

11. Ελευθέριος Ανευλαβής. (1990) «Κλινική Λοιμωξιολογία. Διάγνωση και Θεραπεία Μικροβιακών Λοιμώξεων. Αντιμικροβιακά Φάρμακα» Εκδόσεις Λίτσας,

12. Ελευθέριος Ανευλαβής, . (1986) «Λοιμώξεις Αναπνευστικού, Φυματίωση. Διαγνωστική Προσέγγιση – Θεραπευτική Αντιμετώπιση» Πρόλογος: Χρυσοστόμου Μελισσηνού. Πνευμονολόγου. Εκδόσεις Γρηγόριος Παρισιάνος.

13. Ελευθέριος Ανευλαβής, (1985 Δεύτερη Έκδοση) «Χημειοθεραπεία Βακτηριδιακών Λοιμώξεων- Αντιμικροβιακά Φάρμακα» Πρόλογος: Γεωργίου Δαΐκου. Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκδόσεις Λίτσας,

14. Ελευθέριος Ανευλαβής. (1979) «Διάγνωσις και Θεραπεία Βακτηριδιακών Λοιμώξεων. Αντιμικροβιακοί Παράγοντες» Πρόλογος: Καθηγητού Κωνσταντίνου Γαρδίκα. Πρόλογος Albert S. Klainer Professor of Medicine and Infectious Diseases. Ruttgers Medical School. New Jersey USA.Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας,

Γ. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Διδακτορική διατριβή (1978) «Σχέσεις γαστρίνης και εξωκρινούς λειτουργίας του παγκρέατος στη χρόνια υποτροπιάζουσα αλκοολική παγκρεατίτιδα» (1978)

2. Διατριβή επί υφηγεσία (1984) «Μέτρηση του φυσιολογικού νεκρού χώρου του πνεύμονος με αναίμακτη μέθοδο σε φυσιολογικά άτομα και πάσχοντες. Κατά τη διάρκεια ασκήσεως.

Πειραματική μελέτη»

3. «Το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη» Ελληνική Εταιρία Χημείας –Κλινικής Βιοχημείας (1998)

ΔΗΝΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΊΔΕΣ

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ (Μάρτιος 2007, Οκτώβριος 2007, Ιούνιος 2008, Μάιος 2019, Δεκέμβριος 2012, Ιούνιος 2014.

Άρθρα σε εφημερίδες : «Το Βήμα», «Η Καθημερινή», «Ελευθεροτυπία», «Πρώτο Θέμα», «Επενδυτής», «Παρασκήνιο», Veto, περιοδικό «Πολιτικά Θέματα» και ηλεκτρονική εφημερίδα «zougla,gr

Η ταυτότητα του βιβλίου

ΣΕΙΡΑ: Mελέτη (αρ. σειράς 216)

Τίτλος: Να με αγαπονεροθυμάσαι: Η Γυναίκα, απελευθερωμένη,σπάει τη σιωπή της

Συγγραφέας: Ελευθέριος Ανευβλαβής

Επιμέλεια κειμένου: Ιωάννα Βελισσάρη

Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, Μάιος 2026

ISBN: 978-618-246-156-3

Σελίδες: 150

Διάσταση σελίδας: 14x21cm

Γραμματοσειρά: Fira Sans

Χαρτί: Γραφής 100 gr

Εκδόσεις: 24γράμματα / Γιώργος Δαμιανός

Copyright © 2026 24γράμματα

Δημιουργία εξωφύλλου / Σελιδοποίηση – Layout: Βασιλική Σηλήρα

Έργο εξωφύλλου: Γιάννης Μόραλης (1977), Ξαπλωμένη γυναίκα