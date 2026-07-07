Η Έλενα Παπαρίζου, η Νο.1 pop καλλιτέχνιδα της Ελλάδας, επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single «Αλήθεια Τώρα», ένα τραγούδι που από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά την εμφάνισή της

στα φετινά μουσικά βραβεία MAD VMA έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό, συγκεντρώνοντας ήδη περισσότερες από 2.360.000 προβολές σε Instagram και TikTok και δημιουργώντας έντονο buzz στα social media πριν ακόμη την επίσημη κυκλοφορία του.

Με συνεχείς αναπαραγωγές στα social media, δυναμική παρουσία στις πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις και ολοένα αυξανόμενη ανταπόκριση από τους ακροατές, το «Αλήθεια Τώρα» εξελίσσεται ήδη σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες νέες κυκλοφορίες.

Παράλληλα, χιλιάδες χρήστες δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού τόσο για τη νέα επιτυχία όσο και για την ίδια την Έλενα Παπαρίζου.

Το «Αλήθεια Τώρα» ακούστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των MAD VMA 2026, όπου η Έλενα το παρουσίασε στο κοινό μέσα από μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Από την πρώτη στιγμή, το τραγούδι κέρδισε τις εντυπώσεις, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά και τα social media να γεμίζουν με σχόλια και αποσπάσματα από την εμφάνιση.

Με περισσότερα από είκοσι χρόνια συνεχούς παρουσίας στην κορυφή, δεκάδες επιτυχίες και μια διεθνή μουσική πορεία, η Έλενα Παπαρίζου συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το «Αλήθεια Τώρα» σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα ξεχωριστή δημιουργική συνάντηση, καθώς έπειτα από αρκετό καιρό η Έλενα Παπαρίζου συνεργάζεται ξανά με την Ελεάνα Βραχάλη, μια δημιουργό με την οποία έχει συνδεθεί στο παρελθόν μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο «Αλήθεια Τώρα», καθώς οι δύο πλευρές ετοιμάζουν και νέα τραγούδια που θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, το νέο single έχει ξεχωριστή σημασία και για έναν ακόμη λόγο, καθώς η Έλενα επιστρέφει και στη σύνθεση, συνυπογράφοντας τη μουσική του τραγουδιού μαζί με τον Μάριο Ψιμόπουλο, έναν από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, με σπουδαίες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Πρόκειται για μια δημιουργική συνάντηση με ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την επιστροφή της Έλενας στη σύνθεση έπειτα από αρκετό καιρό, σε μια δισκογραφική της κυκλοφορία.

Την ίδια στιγμή, η Έλενα Παπαρίζου κατακτά και το Spotify, φιγουράροντας στο εξώφυλλο της editorial playlist “Greek Pop”, της μεγαλύτερης ελληνικής pop λίστας της πλατφόρμας. Μια ακόμη σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει πως το νέο της single «Αλήθεια Τώρα» έχει ξεκινήσει ήδη με εντυπωσιακή δυναμική και όλα δείχνουν ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες pop κυκλοφορίες του φετινού καλοκαιριού.

Παραμένοντας πάντα πιστή στο προσωπικό της ύφος, καταφέρνει να συναντά κάθε φορά το σήμερα και να εξελίσσει τον ήχο της χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι με έντονο pop ρυθμό, σύγχρονη αισθητική και ένα ρεφρέν που μένει από το πρώτο άκουσμα.

Στίχοι:

Ξημερώνει και κοιμήθηκα μια ώρα

δεν κλείνω μάτι πια

Χιλιάδες σκέψεις κι άλλη μία εσύ τώρα

που ήρθες στη ζωή μου ξαφνικά

Ειλικρινά, τι θες ειλικρινά,

δε θέλω παραμύθια και μεγάλα λόγια πια

δεν ξέρω αλήθεια, τι είν’ αλήθεια τελικά

Όταν όταν όταν βρεις τι είναι αυτό που θέλεις

έλα έλα να με βρεις κι εμένα για να μου το πεις

Δεν μπορώ να τρέμω, πάλι τρέμω πάλι δεν καταλαβαίνω

θέλω θέλω τι νιώθεις να μου πεις

και μη φεύγεις

όταν όταν όταν το συναίσθημα βαθαίνει, όταν καίει ο πυρετός του τρέχεις να κρυφτείς

Δεν μπορώ να τρέμω, πάλι τρέμω πάλι εδώ σε περιμένω,

κρίμα, κρίμα, φοβάσαι να αισθανθείς

Αλήθεια τώρα…

Αλήθεια τώρα

Αλήθεια τώρα

Αλήθεια τώρα τι…

Μόνο εσύ

τον κόσμο όλο μου τάζεις

μετά σιωπή

Με αυτά που θες τρομάζεις

μα εγώ μένω εκεί

στην τρέλα σου επάνω

σε βρήκα σε χάνω τι κάνω

Όταν όταν όταν βρεις τι είναι αυτό που θέλεις

έλα έλα να με βρεις κι εμένα για να μου το πεις

Δεν μπορώ να τρέμω, πάλι τρέμω πάλι δεν καταλαβαίνω

θέλω θέλω τι νιώθεις να μου πεις

και μη φεύγεις

όταν όταν όταν το συναίσθημα βαθαίνει, όταν καίει ο πυρετός του τρέχεις να κρυφτείς

Δεν μπορώ να τρέμω, πάλι τρέμω πάλι εδώ σε περιμένω,

κρίμα, κρίμα, φοβάσαι να αισθανθείς

Αλήθεια τώρα…

Αλήθεια τώρα

Αλήθεια τώρα

Αλήθεια τώρα τι…