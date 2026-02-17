Μια από τις σημαντικότερες μορφές των ελληνικών γραμμάτων, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης: το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και το 1976 η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα καθήκοντα πρύτανη στην πολυαιώνια ιστορία του ιδρύματος.

Τα παιδικά χρόνια στον Βύρωνα

Γεννήθηκε το 1926 στον Βύρωνα, από γονείς μικρασιατικής καταγωγής. Ο πατέρας της, Νίκος Γλύκατζης, δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο, ενώ η μητέρα της, Καλλιρρόη το γένος Ψαλτίδη, καταγόταν από την Προύσα. Μεγάλωσε σε ένα απλό, προσφυγικό περιβάλλον, όπου από μικρή ανέπτυξε έντονη αγάπη για τα γράμματα.

Σπουδές και Αντίσταση

Σπούδασε στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατά την περίοδο της Κατοχής συμμετείχε ενεργά στην ΕΠΟΝ. Μετά τα Δεκεμβριανά του 1944 ακολούθησε τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ στην αποχώρησή τους προς την Αττική και επέστρεψε στον Βύρωνα ύστερα από τη Συμφωνία της Βάρκιζας.

Το Παρίσι και η ακαδημαϊκή πορεία

Το 1953 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές στην École des Hautes Études, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ Ιστορίας. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας και το 1967 εξελέγη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στη Σορβόννη. Κατά τη διάρκεια της μακράς ακαδημαϊκής της πορείας διετέλεσε διευθύντρια του Τμήματος Ιστορίας, πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας της Φιλοσοφικής Σχολής, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne (1976–1981), καθώς και καγκελάριος των Πανεπιστημίων των Παρισίων. Παράλληλα, ανέλαβε την προεδρία του Ιδρύματος Georges Pompidou και του Αμερικανικού Μουσείου Τέχνης στη Γαλλία. Από το 1993 έως το 2021 βρέθηκε στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Στο βουνό με τον Χατζιδάκι

Στα νεανικά της χρόνια, υπήρξε υπεύθυνη των μαθητριών του Παγκρατίου στην ΕΠΟΝ, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Πασαλάρη. Έχει αφηγηθεί πως, μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944, βρέθηκε στο βουνό μαζί με τον Μάνο Χατζιδάκι και άλλους συναγωνιστές. Σε ένα σπίτι όπου φιλοξενήθηκαν προσωρινά, ανακάλυψε έναν «Δον Κιχώτη» του Θερβάντες και μια έκδοση ποιημάτων του Καβάφη, βιβλία που, όπως έλεγε, τη συνόδευσαν συμβολικά σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο.

Πείσμα και φιλοδοξία

Από μικρή έδειξε πείσμα και φιλοδοξία. Πέρασε 13η στην Αρχαιολογία, σε μια εποχή που οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες περιόριζαν τις δυνατότητες των γυναικών. Όταν καθηγητής της τής υπέδειξε ότι ο κλάδος δεν προσέφερε επαγγελματικές προοπτικές για μια γυναίκα, εκείνη απάντησε πως θα ακολουθήσει αυτό που αγαπά και, αν χρειαστεί, θα βρει άλλον τρόπο να ζήσει, ακόμη και πουλώντας λεμόνια στο κέντρο της Αθήνας.

Προσωπική ζωή και πνευματικοί κύκλοι

Στο Παρίσι γνώρισε τον Ζακ Αρβελέρ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1958. Κινήθηκε σε κύκλους διανοουμένων και καλλιτεχνών της εποχής, διατηρώντας πάντα την ελληνική της ταυτότητα ζωντανή. Η διδακτορική της διατριβή, με θέμα το Βυζάντιο και τη θάλασσα, κατατέθηκε το 1964, λίγο πριν γεννήσει την κόρη της, Μαρί Ελέν.

Δημόσιες παρεμβάσεις και θέσεις

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας της δεν δίσταζε να εκφράζει τις απόψεις της. Το 2015 υποστήριξε το «Ναι» στο δημοψήφισμα και τάχθηκε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Διατύπωσε επίσης τη θέση ότι στον τάφο της Βεργίνας βρίσκεται ο Μέγας Αλέξανδρος, άποψη που ανέπτυξε στο έργο της «Ο Μέγας Αλέξανδρος των Βυζαντινών». Συμμετείχε ακόμη στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση και υποστήριξε την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Με διεθνή ακτινοβολία, ακαδημαϊκό κύρος και έντονη προσωπικότητα, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σημάδεψε τον χώρο της ιστορικής έρευνας και της πνευματικής ζωής. Η απώλειά της αφήνει σημαντικό κενό στον κόσμο των γραμμάτων.