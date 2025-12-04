Διαφορετικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», από την πρώτη στιγμή προβολής της, στις 27 Νοεμβρίου. Ενώ πολλοί την έχουν παρακολουθήσει, το κοινό φαίνεται διχασμένο: ένα σημαντικό ποσοστό την αποδοκιμάζει, ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν «γροθιά στο στομάχι» που αντικατοπτρίζει την ελληνική νοοτροπία.

Η ηθοποιός Ελένη Ράντου ανήκει στους υποστηρικτές της ταινίας.

Με ανάρτησή της στο Facebook, τρεις ημέρες μετά την προβολή, δήλωσε ότι δεν μπορεί να τη βγάλει από το μυαλό της.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε τέσσερις φράσεις για να εκφράσει τη γνώμη της για το φιλμ, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης:

«Πόσο επικίνδυνος είναι ο απελπισμένος Ελληνάρας; Μια κινητή βόμβα. Περιμένεις που θα σκάσει. Το ελληνικό σινεμά στα καλύτερά του. Είδα την ταινία προχτές και την κουβαλάω ακόμα μέσα μου», έγραψε η ίδια, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει δεκάδες θετικά σχόλια.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στα χρέη. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις και με τον χρόνο να τελειώνει για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι, θα καταστρώσει ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής.

Δείτε το τρέιλερ: