Με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια βαθιά προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση για τον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της με την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή του. Μέσα από λόγια γεμάτα τρυφερότητα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αγάπη που νιώθει για εκείνον.

«Ένας πατέρας, μια διαδρομή. Ένας άνθρωπος που μαθαίνει να κρατά και να αφήνει μαζί.

Να στέκεται λίγο πιο πίσω, για να μπορέσεις εσύ να πας πιο μπροστά.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέλειοι πατεράδες. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν. Που μεγαλώνουν μαζί με τα παιδιά τους, που φοβούνται, που κάνουν λάθη, που ξαναρχίζουν. Άνθρωποι που συχνά εκφράζουν την αγάπη τους όχι με τα λόγια που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά με την παρουσία τους, την έγνοια τους, την επιμονή τους να είναι εκεί. Μια λέξη την κατάλληλη στιγμή για να πετάξεις.

Μεγάλωσα έχοντας την τύχη να έχω έναν πατέρα τρυφερό, με χιούμορ, με μια καρδιά που χωρούσε πολλά. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αν φοβήθηκε, αν λύγισε. Δεν θυμάμαι να κουράστηκε, να αμφέβαλε. Σπάνια αντίκρισα την αδυναμία του παρά μόνο την αδυναμία του σε εμένα, κάθε λεπτό.

Είναι ευλογία να μεγαλώνεις, να κατανοείς και να αγαπάς τους ανθρώπους μέσα από τον πατέρα σου.

Χρόνια πολλά, μπαμπά μου.

Σ’ ευχαριστώ που ποτέ δεν με έκανες να αμφιβάλλω για την αγάπη σου και την αποδοχή σου σε όλα μου.

Ευχαριστώ που βρήκες τον τρόπο να μου δώσεις απλόχερα χώρο στη ζωή αυτή με εμπιστοσύνη.

Χρόνια σου πολλά.

Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες μας».