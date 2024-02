Η Elizabeth Hurley έκανε την έκπληξη στο πρώτο trailer για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου της, Ντέμιαν. Το «Strictly Confidential» δείχνει την 58χρονη ηθοποιό να συνευρίσκεται ερωτικά με μια άλλη γυναίκα, σε σκηνές που γύρισε και σκηνοθέτησε ο γιος της, μοντέλο και εκκολαπτόμενος σκηνοθέτης.

Το δράμα μυστηρίου ακολουθεί τη Mia, την οποία υποδύεται η πρωταγωνίστρια του CBBC, Georgia Lock, η οποία παρασύρεται σε «έναν κόσμο γεμάτο σεξ, δολοπλοκίες και προδοσίες», την ώρα που προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με την αυτοκτονία της καλύτερής της φίλης, της Rebecca.

Το τρέιλερ δείχνει τη Mia να επιστρέφει στο εξωτικό νησί της Καραϊβικής, όπου πέθανε η Rebecca, και μαζί με την αποκάλυψη παλιών παθών, ορκίζεται να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο της φίλης της.

Δείτε το τρέιλερ:

Στην επίμαχη σκηνή η Lily, ο χαρακτήρας που υποδύεται η Elizabeth Hurley, αποπλανάται από τη Natasha, την οποία υποδύεται η νεαρή ηθοποιός, Pear Chiravara.

