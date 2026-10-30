Σε ηλικία 85 ετών πέθανε η Γερμανίδα ηθοποιός Έλκε Ζόμερ, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία στον διεθνή κινηματογράφο κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει στις αμερικανικές παραγωγές και να συνεργαστεί με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της μεγάλης οθόνης, όπως ο Πίτερ Σέλερς, ο Πολ Νιούμαν και ο Ντικ Βαν Ντάικ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild», η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο Λος Άντζελες, έπειτα από καρδιακή ανεπάρκεια.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε κυρίως μέσα από την ταινία A Shot in the Dark, τη δεύτερη κινηματογραφική παραγωγή της σειράς «Ροζ Πάνθηρας», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Πίτερ Σέλερς, ο οποίος ενσάρκωνε τον επιθεωρητή Κλουζό.

Από το Βερολίνο στην πρώτη κινηματογραφική επιτυχία

Γεννήθηκε το 1940 στο Βερολίνο, ως Έλκε Σλετς, σε οικογένεια με πατέρα προτεστάντη πάστορα. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένειά της εγκατέλειψε το Βερολίνο και εγκαταστάθηκε στη Βαυαρία.

Στα νεανικά της χρόνια δεν είχε ως βασικό στόχο την υποκριτική, καθώς σκεφτόταν να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διερμηνεία, λόγω της ιδιαίτερης αγάπης και της ευκολίας της στις ξένες γλώσσες. Ωστόσο, ένα ταξίδι στην Ιταλία το 1958 αποδείχθηκε καθοριστικό για τη μετέπειτα ζωή της. Εκεί συμμετείχε σε διαγωνισμό ομορφιάς, στον οποίο αναδείχθηκε νικήτρια, κερδίζοντας την προσοχή του καταξιωμένου Ιταλού σκηνοθέτη Βιτόριο Ντε Σίκα.

Η επαφή της με τον χώρο του κινηματογράφου ξεκίνησε μέσα από ιταλικές κωμωδίες, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στη δυτικογερμανική ταινία «The Death Ship», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Χορστ Μπούχολτς. Το 1961 έκανε το πρώτο της βήμα σε αγγλόφωνη παραγωγή, παίρνοντας μέρος στη βρετανική κωμωδία «Don’t Bother to Knock».

Η είσοδος στο Χόλιγουντ και η διάκριση στις Χρυσές Σφαίρες

Το 1963 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την επαγγελματική της εξέλιξη. Εκείνη τη χρονιά συμμετείχε στην πολεμική ταινία «The Victors», σε σκηνοθεσία Καρλ Φόρμαν, πλαισιωμένη από σημαντικές Ευρωπαίες ηθοποιούς.

Παράλληλα, εξασφάλισε έναν ρόλο που θα συνέβαλλε καθοριστικά στην καθιέρωσή της στην αμερικανική κινηματογραφική σκηνή. Επρόκειτο για την ταινία «The Prize», στην οποία υποδύθηκε τη σύντροφο του χαρακτήρα που ερμήνευε ο Πολ Νιούμαν.

Η παρουσία της στην παραγωγή αναγνωρίστηκε με την απονομή Χρυσής Σφαίρας στην κατηγορία της πιο υποσχόμενης νέας ηθοποιού, βραβείο το οποίο μοιράστηκε με ακόμη μία συνυποψήφιά της. Η διάκριση αυτή έδωσε σημαντική ώθηση στην καριέρα της και την έφερε ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που ξεχώριζαν εκείνη την εποχή στο Χόλιγουντ.

Ο ρόλος στον «Ροζ Πάνθηρα» και οι μεγάλες κινηματογραφικές συνεργασίες

Το 1964 ήρθε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας της, με τη συμμετοχή της στην αστυνομική κωμωδία μυστηρίου «A Shot in the Dark». Στην ταινία, με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Σέλερς ως επιθεωρητή Κλουζό, η Ζόμερ ενσάρκωσε μια οικιακή βοηθό, η οποία βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση διαδοχικών μυστηριωδών δολοφονιών. Η ερμηνεία της συνέβαλε στην περαιτέρω αναγνωρισιμότητά της και την καθιέρωσε ως μία από τις ευρωπαϊκές παρουσίες που ξεχώρισαν στον αμερικανικό κινηματογράφο.

Η συνέχεια της πορείας της περιλάμβανε αρκετές γνωστές παραγωγές. Ανάμεσά τους ήταν η ταινία «The Art of Love», στην οποία συνεργάστηκε με τους Τζέιμς Γκάρνερ και Ντικ Βαν Ντάικ, καθώς και οι «The Oscar» και «Boy, Did I Get a Wrong Number!», όπου εμφανίστηκε δίπλα στον Μπομπ Χόουπ.

Το 1968 ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμωδία «The Wicked Dreams of Paula Schultz». Εκεί υποδύθηκε μια αθλήτρια από την Ανατολική Γερμανία, η οποία επιχειρεί να διαφύγει στη Δύση περνώντας πάνω από το Τείχος του Βερολίνου με άλμα επί κοντώ.

Από τις κωμωδίες στις ταινίες τρόμου

Κατά τη δεκαετία του 1970, η Έλκε Ζόμερ διεύρυνε το καλλιτεχνικό της πεδίο, συμμετέχοντας σε παραγωγές διαφορετικών κινηματογραφικών ειδών. Ιδιαίτερη θέση στη φιλμογραφία της είχαν οι συνεργασίες της με τον Ιταλό σκηνοθέτη Μάριο Μπάβα στις ταινίες τρόμου «Baron Blood» και «Lisa and the Devil». Οι συγκεκριμένες παραγωγές απέκτησαν σταδιακά τη δική τους ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους φίλους του είδους και διατήρησαν το ενδιαφέρον του κοινού με την πάροδο των χρόνων.

Την ίδια περίοδο συνέχισε να εμφανίζεται σε βρετανικές κωμωδίες, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στις ταινίες «Percy» και «Percy’s Progress».

Το 1974 πήρε μέρος στη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του γνωστού μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι «And Then There Were None», υποδυόμενη τη Βέρα Κλέιθορν, τη γραμματέα της ιστορίας. Έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε στην κωμωδία «Carry on Behind», ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε ξανά κινηματογραφικά με τον Πίτερ Σέλερς, συμμετέχοντας στην ταινία «The Prisoner of Zenda».

Η αγάπη για τη ζωγραφική και η δικαστική υπόθεση με τη Ζα Ζα Γκαμπόρ

Μετά την περίοδο της έντονης κινηματογραφικής δραστηριότητάς της, η Ζόμερ άρχισε να περιορίζει τις εμφανίσεις της σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε μια διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης: τη ζωγραφική. Η ενασχόληση αυτή αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής της και της έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει μια ακόμη δημιουργική πλευρά της προσωπικότητάς της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 απασχόλησε, ωστόσο, τη δημοσιότητα εξαιτίας μιας έντονης αντιπαράθεσης με την ηθοποιό Ζα Ζα Γκαμπόρ. Η διαφωνία τους ξεκίνησε μετά τη συμμετοχή τους στην τηλεοπτική εκπομπή «Circus of the Stars» και εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική διαμάχη με αντικείμενο τη δυσφήμηση. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε με δικαίωση της Ζόμερ, η οποία έλαβε αποζημίωση ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δύο γάμοι και η προσωπική της ζωή

Στην προσωπική της ζωή η Έλκε Ζόμερ παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος γάμος της ήταν με τον συγγραφέα Τζο Χάιαμς, με τον οποίο έζησε από το 1964 έως το 1981.

Το 1993 παντρεύτηκε τον ξενοδόχο Βολφ Βάλτερ, με τον οποίο παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του, το 2026.

Η Έλκε Ζόμερ υπήρξε μια ηθοποιός που κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας της και να διαμορφώσει μια διεθνή καριέρα, κινούμενη με άνεση ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές παραγωγές. Από τις κωμωδίες και τις αστυνομικές ταινίες μέχρι τις παραγωγές τρόμου, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και πρωταγωνιστές, αφήνοντας τη δική της σφραγίδα στην κινηματογραφική ιστορία των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Η διαδρομή της παραμένει συνδεδεμένη με μια εποχή κατά την οποία το Χόλιγουντ άνοιγε τις πόρτες του σε ευρωπαϊκά ταλέντα, με την ίδια να αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μετάβασης.