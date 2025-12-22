Το Σαββατοκύριακο 20–21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού των συλλεκτών, με τη μεγαλύτερη έκθεση συλλεκτικών ειδών και vintage στην Ελλάδα, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η συλλογή γραμματοσήμων αποτέλεσε την αφετηρία ενός σαγηνευτικού ταξιδιού στην ιστορία, τον πολιτισμό και την καταγραφή συναισθημάτων και ιδεών που συνοδεύουν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ για κάποιους συνδέθηκε και με οικονομικές επιδιώξεις. Ο φιλοτελισμός, που μελετά τη γραπτή ταχυδρομημένη επικοινωνία, αναδείχθηκε ως μια ζωντανή πολιτιστική δεξαμενή, η οποία συγκεντρώνει, εξερευνά και αποκαλύπτει «ψηφίδες» της κοινωνίας, των ανθρώπινων σχέσεων και του πολιτισμού.

Στην παρουσίαση της συλλογής της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (Ε.Φ.Ο.), οι επισκέπτες γνώρισαν οικεία πλάσματα που άλλοτε εμφανίζονταν ως θεές κι άλλοτε ως μάγισσες, τη μεγάλη αδικία που ένιωσε η μικρή, πολυαγαπημένη κόρη ενός πατέρα που μάχεται στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, την Πρωτεύουσα του 3,8%, τον παραμυθά-ποιητή των μαθηματικών, τον θεό Διόνυσο στα μπουζούκια και την πικρή αλαζονεία της ομορφιάς. Πολλές αναπάντεχες εικόνες και συναρπαστικές ιστορίες περίμεναν το κοινό, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα γιατί «ο Φιλοτελισμός έχει Σημασία».

Παράλληλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ παρουσιάστηκε η θεματική έκθεση «ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ», αφιερωμένη στο ιστορικό μνημείο που φιλοξένησε τη διοργάνωση, καθώς και η θεματική έκθεση «Μεγάλες Κεφαλές Ερμή – Τα Πρώτα Ελληνικά Γραμματόσημα» από τη συλλογή του Γιώργου Οικονόμου.

Η Ε.Φ.Ο. προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους —ιδιαίτερα οικογένειες με παιδιά— να γιορτάσουν μαζί, εξερευνώντας χιλιάδες vintage αντικείμενα και φιλοτελικά είδη (γραμματόσημα, κάρτες, φακέλους και βιβλία). Όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ή απλώς θέλησαν να «ταξιδέψουν» διαδικτυακά στην ιστορία και τον πολιτισμό, είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το efo.gr/exhibits και να απολαύσουν τις εκθέσεις από την άνεση του σπιτιού τους.