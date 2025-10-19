Οι πολιτιστικοί σύλλογοι Association des Dames Hellènes και Filoxenia Asbl συνδιοργανώνουν μια ξεχωριστή Ελληνική Βραδιά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στο γνωστό χώρο Capital, στη διεύθυνση Rue du Commerce 88, 1040 Bruxelles.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 20:00, με είσοδο 8 ευρώ, και υπόσχεται μια αξέχαστη μουσική εμπειρία αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό και τη διασκέδαση.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουν οι Αναΐς Βάθη (φωνή), Γιώργος Παπαδόπουλος (κιθάρα) και Θάνος Παγκούτσος (μπουζούκι), σε ένα ρεπερτόριο με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια.

Τη συνέχεια της βραδιάς θα αναλάβει ο DJ Orestis, που θα κρατήσει το κοινό σε ρυθμούς ελληνικού γλεντιού μέχρι αργά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται για φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη κοινωφελών δράσεων των δύο οργανισμών.

Με τη στήριξη και τη συμμετοχή του κοινού, η βραδιά φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γιορτή πολιτισμού, προσφοράς και ελληνικής παράδοσης στην καρδιά των Βρυξελλών.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:00

Τοποθεσία: Capital, Rue du Commerce 88, 1040 Bruxelles

Είσοδος: 8 €

Διοργάνωση:

Association des Dames Hellènes

Filoxenia Asbl

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις οργανώσεις μέσω των επίσημων σελίδων τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.