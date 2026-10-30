Στη «γιορτή του σινεμά» εναποθέτει πλέον τις ελπίδες του για μια νέα, πιο αισιόδοξη, επανεκκίνηση, το κινηματογραφικό κύκλωμα, έπειτα και από το τελευταίο στραπάτσο της προηγούμενης εβδομάδας, κατά την οποία σημειώθηκε ακόμη μία σημαντική πτώση στα εισιτήρια, με το κοινό να γυρνά την πλάτη σχεδόν σε όλες τις καινούργιες ταινίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μόνη ταινία που προσέγγισε τις 10.000 εισιτήρια, καταφέρνοντας να ανέβει και στην πρώτη θέση του τοπ-10, στο πρώτο τετραήμερο προβολών της προηγούμενης εβδομάδας (22-25/10), ήταν η πολυδιαφημισμένη υπερηρωική ταινία τρόμου των DC Studios, «Clayface», ενώ μόνο ένα φιλμ κατάφερε να την ακολουθήσει, στην πρώτη δεκάδα και αυτό ήταν το παιδικό animation «Γάτες στο Μουσείο 2», με 5.000, όταν πριν τρία χρόνια το πρώτο φιλμ είχαν δει περίπου 50.000 θεατές.

Έτσι, έπειτα από το καλοκαιρινό εκρηκτικό άλμα των εισιτηρίων, πρωτίστως από την «Οδύσσεια» του Νόλαν και δευτερευόντως από το δημοφιλές υπερηρωικό «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», η κινηματογραφική κίνηση επιστρέφει και πάλι στα μετριότατα επίπεδα του παρελθόντος, ενώ είναι φανερό ότι δεν αποδίδει η τακτική του υπερπληθωρισμού νέων τίτλων κάθε εβδομάδα.

Από τις ταινίες που έμειναν εκτός τοπ-10 αξίζει να αναφερθεί ότι το απαιτητικό ψυχολογικό δράμα «Βασίλισσα στη Θάλασσα», με τους Ζιλιέτ Μπινός και Τομ Κόρτνεϊ, δεν κατάφερε να πιάσει ούτε 2.500 εισιτήρια, λόγω και του δύσκολου θέματός της για το Αλτσχάιμερ. Αλλά τι να πει κάποιος και για το βιογραφικό δράμα «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία», για μια εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής ιστορίας, που δεν κατάφερε να βάλει στις αίθουσες ούτε 500 θεατές!

Χαρακτηριστικό του Box Office, η διατήρηση στην τρίτη θέση του τοπ-10 της περιπέτειας, με τον Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», πίσω από το, επίσης, ανθεκτικό εμπορικά θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι».

Το ελληνικό τοπ-10 για 22-25/10

1. «Clayface», 9.659 εισιτήρια (σε 60 αίθουσες πανελλαδικά) και 16.729 συνολικά μέχρι 28/10.

2. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 7.424 εισιτήρια (σε 56 αίθουσες) και 81.440 συνολικά.

3. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 5.588 εισιτήρια (σε 46 αίθουσες) και 93.287 συνολικά.

4. «Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου», 4.731 εισιτήρια (σε 56 αίθουσες) και 6.586 συνολικά.

5. «Άλλη Μαμά», 4.228 εισιτήρια (σε 35 αίθουσες) και 47.042 συνολικά.

6. «Minions & Τέρατα», 3.336 (σε 42 αίθουσες) και 232.011 συνολικά.

7. «Ντίγκερ», 5.175 εισιτήρια (σε 24 αίθουσες) και 36.899 συνολικά.

8. «Naza», 3.250 εισιτήρια (σε 23 αίθουσες) και 25.119 συνολικά.

9. «Primetime», 3.219 εισιτήρια (σε 24 αίθουσες) και 20.504 συνολικά.

10. «Ο Ασχημογλυκούλης», 3.005 εισιτήρια (σε 50 αίθουσες) και 8.838 συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ