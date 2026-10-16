Ανατροπές, απρόσμενες επιδόσεις και ηχηρές απογοητεύσεις περιλάμβανε το ελληνικό box office του τετραημέρου 8-11 Οκτωβρίου, αποτυπώνοντας τις διαθέσεις και τις επιλογές του κινηματογραφικού κοινού. Από την επικράτηση μιας ταινίας τρόμου μέχρι τη χλιαρή υποδοχή φιλόδοξων χολιγουντιανών παραγωγών, η κινηματογραφική κίνηση της εβδομάδας είχε το δικό της ενδιαφέρον.

Μια μικρή έκπληξη, αν και όχι τόσο απροσδόκητη για τους γνωρίζοντες το κινηματογραφικό κύκλωμα, σημειώθηκε στα εισιτήρια του τοπ-10 του τετραημέρου 8-11 Οκτωβρίου, με την ταινία τρόμου «Άλλη Μαμά», έχοντας ως μοναδικό προτέρημα την οσκαρική πρωταγωνίστρια Τζέσικα Τσαστέιν, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Κόβοντας λίγο πάνω από 20.000 εισιτήρια, το horror του Ρομπ Σάβατζ ξεπέρασε το ψυχολογικό θρίλερ της προηγούμενης εβδομάδας, «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», που έφτασε τα 14.000 εισιτήρια.

Αντιθέτως, έκπληξη, αλλά αρνητική αυτή τη φορά, προκάλεσε η μικρή έως και ελάχιστη απήχηση που είχαν στο κοινό τα φιλόδοξα χολιγουντιανά «Primetime», με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, και «The Social Reckoning», του Άαρον Σόρκιν, αλλά και το animation της DreamWorks, «Ξεχασμένο Νησί», που έκοψε μόλις 5.000 εισιτήρια, από τη μεγάλη δεξαμενή του παιδικού και εφηβικού κοινού.

Η περιπέτεια με τον Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», παρά το χλιαρό άνοιγμά της, κρατήθηκε και την τρίτη εβδομάδα προβολής της σε καλά επίπεδα, με 11.000 εισιτήρια, ενώ η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Minions & Τέρατα», στην όγδοη εβδομάδα της στις ελληνικές αίθουσες, ξεπέρασε συνολικά τις 220.000 εισιτήρια.

Στα αξιοσημείωτα, η διατήρηση της «Οδύσσειας», αρκετές εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, στο τοπ-10, στο οποίο εισήλθε πλέον και το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», που, αν και προβάλλεται σε λιγοστές αίθουσες, συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα να τις γεμίζει και να προκαλεί συζητήσεις.

Ελληνικό Box Office 8-11/10

1. «Άλλη Μαμά», 20.610 εισιτήρια για το τετραήμερο 8-11/10 (σε 78 αίθουσες πανελλαδικά) και 28.046 συνολικά μέχρι 14/10.

2. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 14.169 εισιτήρια (σε 71 αίθουσες) και συνολικά 54.651.

3. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 11.130 εισιτήρια (σε 68 αίθουσες) και 73.862 συνολικά.

4. «Ντίγκερ», 6.289 εισιτήρια (σε 48 αίθουσες) και 26.549 συνολικά.

5. «Primetime», 6.075 εισιτήρια (σε 38 αίθουσες) και 9.806 συνολικά.

6. «Ξεχασμένο Νησί», 5.642 εισιτήρια (σε 71 αίθουσες) και 6.165 συνολικά.

7. «Minions & Τέρατα», 5.519 εισιτήρια (σε 51 αίθουσες) και 222.091 συνολικά.

8. «Resident Evil», 5.020 εισιτήρια (σε 27 αίθουσες) και 81.437 συνολικά.

9. «Naza», 4.988 εισιτήρια (σε 9 αίθουσες) και 8.980 συνολικά.

10. «Οδύσσεια», 4.482 εισιτήρια (σε 17 αίθουσες) και 1.054.324 συνολικά.