Το πρώτο τρέιλερ για τον τελευταίο κύκλο του Emily in Paris κυκλοφόρησε την Τετάρτη (11/11), κάνοντας μια αναδρομή στην πρώτη σεζόν, τότε που η Λίλι Κόλινς έφτασε για πρώτη φορά στη γαλλική πρωτεύουσα.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή παρένθεση εξελίχθηκε στην πραγματική ζωή της Έμιλι Κούπερ. Καθώς ξανασμίγει με τον γοητευτικό αγαπημένο της, Γκαμπριέλ (Λούκας Μπράβο), έρχεται αντιμέτωπη με το μεγάλο δίλημμα: να διαλέξει ανάμεσα «στην καριέρα της ή την καρδιά της».

«Αυτό δεν είναι πια απλώς ένας διασκεδαστικός χρόνος στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ζωή σου», της τονίζει η κολλητή της φίλη, Μίντι Τσεν (Άσλεϊ Παρκ).

Μέσα από αναδρομές σε προηγούμενες σεζόν, βλέπουμε το αφεντικό της, τη Σιλβί (Φιλιπίν Λερουά-Μπολιέ), να τη συμβουλεύει: «Ερωτεύσου, κάνε λάθη, αν είναι να ζήσεις το Παρίσι, για όνομα του Θεού, ζήσ’ το σωστά».

Η θυελλώδης ερωτική ζωή της Έμιλι πρωταγωνιστεί σε ένα γρήγορο μοντάζ στιγμών: από τότε που ένωσε τα κομμάτια του παζλ για τη σχέση του σεφ Γκαμπριέλ με την Καμίλ (Καμίλ Ραζά) και τη βόλτα με αερόστατο με τον Άλφι (Λούσιεν Λάβισκαουντ), μέχρι τις βόλτες με βέσπα στο πλευρό του Μαρτσέλο και τον ασπρόμαυρο χορό μεταμφιεσμένων.

Ωστόσο, σε μια νέα σκηνή από τον επερχόμενο κύκλο -ο οποίος κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου- η Έμιλι και η Μίντι πίνουν κρασί στο Παρίσι και υπόσχονται: «Μια τελευταία ιστορία, ας την κλείσουμε θεαματικά».

Και απ’ ό,τι φαίνεται, φύλαξαν «το καλύτερο για το τέλος», καθώς ταξιδεύουν για να «διασκεδάσουν στην Ελλάδα», επιβεβαιώνοντας όσα είχαν υπονοηθεί στην πέμπτη σεζόν για την παρουσία του Γκαμπριέλ εκεί. Στο φινάλε του προηγούμενου κύκλου, άλλωστε, ο Γκαμπριέλ είχε στείλει στην Έμιλι μια καρτ ποστάλ από την Ελλάδα, όπου κατέληξε να εργάζεται σε ένα γιοτ. Και δεν αργεί η στιγμή που οι δυο τους πέφτουν τυχαία ο ένας πάνω στον άλλον μπροστά σε ένα ανθοπωλείο.

Την ίδια ώρα, η Μίντι πιάνεται να ρίχνει κλεφτές ματιές στον ημίγυμνο Άλφι καθώς εκείνος βουτάει στην πισίνα, την ώρα που ο αρραβωνιαστικός της, Νίκο (Πολ Φόρμαν), στέκεται ακριβώς πίσω της. Στον προηγούμενο κύκλο, η Μίντι είχε επιστρέψει από τη Βενετία στο Παρίσι φορώντας το δαχτυλίδι των αρραβώνων της με τον Νίκο, γεγονός που οδήγησε σε μια έντονη αντιπαράθεση με τον συντετριμμένο Άλφι, στήνοντας έτσι ένα εκρηκτικό ερωτικό τρίγωνο για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού, η Έμιλι βρίσκεται αντιμέτωπη με καθοριστικές αποφάσεις που θα δοκιμάσουν τις πιο βαθιές της αφοσιώσεις. Καθώς όμως απρόσμενες επαγγελματικές συγκρούσεις και ρευστές σχέσεις την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει πού ανήκει πραγματικά το μέλλον της, καλείται να πάρει μια οριστική απόφαση ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι».

Στο καστ επιστρέφουν επίσης η Μίνι Ντράιβερ ως Πριγκίπισσα Τζέιν, καθώς και οι Σάμιουελ Άρνολντ (Ζιλιέν), Μπρούνο Γκουερί (Λικ) και Γουίλιαμ Αμπαντί (Αντουάν Λαμπέρ).

Η κυκλοφορία του τρέιλερ έρχεται λίγο μετά τον συγκινητικό αποχαιρετισμό της Λίλι Κόλινς στον ρόλο της Έμιλι Κούπερ, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του μεγάλου φινάλε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η 37χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως «το αντίο έμοιαζε σουρεαλιστικό και γλυκόπικρο» έπειτα από επτά χρόνια στον πρωταγωνιστικό ρόλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ανάρτηση στο Instagram, έγραψε:

«Η τελευταία μου μέρα στο πλατό ως Έμιλι… Έχω μείνει άφωνη. Είναι αδύνατο να χωρέσω σε λέξεις όλα όσα σήμαινε αυτό το ταξίδι για μένα.

Για τόσα χρόνια, η Έμιλι υπήρξε κομμάτι της ζωής μου και σε κάθε σεζόν δεν σταμάτησε να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί.

Ευχαριστώ τον Ντάρεν Σταρ [δημιουργό της σειράς] που οραματίστηκε αυτό το αθεράπευτα αισιόδοξο κορίτσι από την Αμερική στο Παρίσι, που βρίσκεται διαρκώς έξω από τα νερά του, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό του και να στηρίζεται στους άλλους καθώς χαράζει τη νέα του ζωή.

Είμαι βαθιά ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες να της δώσω σάρκα και οστά. Ευχαριστώ το ασύγκριτο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες και, φυσικά, το υπέροχο καστ μας, που πλέον είναι οικογένειά μου και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα απ’ όλα αυτά.

Εσείς κάνατε την Έμιλι αυτό που είναι. Κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι. Και merci σε όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτά τα 7 χρόνια και τις 6 σεζόν, δίνοντάς μας έμπνευση να ονειρευόμαστε ακόμα πιο ψηλά σε αυτή την επική περιπέτεια.

Θα κρατήσω αυτό το κεφάλαιο μέσα μου για πάντα. Το αντίο μοιάζει εντελώς σουρεαλιστικό και γλυκόπικρο, αλλά πάνω απ’ όλα νιώθω απερίγραπτη περηφάνια και ευγνωμοσύνη που είχα την τύχη να γίνω εκείνη — και να αποτελέσω κομμάτι μιας τόσο φωτεινής διαδρομής.

Αυτή η εμπειρία με άλλαξε για πάντα. Au revoir, Έμιλι Κούπερ…»