Ο Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία στα φετινά Emmy, καθώς έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει τιμηθεί ποτέ με βραβείο. Ο 15χρονος ηθοποιός, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 283 ημερών, κατέκτησε το Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Adolescence.

Η σειρά κέρδισε συνολικά οκτώ βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ μόνο το βράδυ της απονομής απέσπασε πέντε. Είχε ήδη κερδίσει δύο ακόμη – για τη διεύθυνση φωτογραφίας και το casting.

Ο Στίβεν Γκράχαμ διακρίθηκε τόσο για την ερμηνεία του όσο και για το σενάριο, το οποίο υπέγραψε μαζί με τον Τζακ Θορν. Το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Έριν Ντόχερτι, ενώ ο Φίλιπ Μπαραντίνι τιμήθηκε για τη σκηνοθεσία του.

Παρά τη γενικότερη επιτυχία, ήταν η ιστορική στιγμή του Κούπερ που ξεχώρισε.

Η ιστορική νίκη του Όουεν κέντρισε την προσοχή, με την ελίτ του Χόλιγουντ να χειροκροτεί όρθια τον μαθητή από το Γουόρινγκτον καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του από τον Σίντνεϊ Σουίνι.

«Είναι απίστευτο να στέκομαι εδώ», είπε στην ομιλία του. «Όταν ξεκίνησα μαθήματα υποκριτικής πριν από λίγα χρόνια, δεν περίμενα καν ότι θα βρεθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσω μάλλον σε αυτή τη σκηνή. Απόψε αποδεικνύει ότι αν συγκεντρωθείς, αν ακούς και αν βγαίνεις από το comfort zone σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα».

Ο Κούπερ επικράτησε απέναντι σε ονόματα όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), ο Ρομπ Ντελέινεϊ (Dying for Sex), ο Πίτερ Σάρσγκααρντ (Presumed Innocent), ο Μπιλ Κάμπ (Presumed Innocent) και ο συμπρωταγωνιστής του στο Adolescence Άσλεϊ Γουόλτερς.

Η Έριν Ντόχερτι αφιέρωσε το πρώτο της Emmy στη μεγάλη της αδελφή, Γκρέις, λέγοντας: «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσένα. Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Η ιατρική δραματική σειρά «The Pitt» του HBO αναδείχθηκε καλύτερη δραματική σειρά της χρονιάς, επικρατώντας της πολυαναμενόμενης «Severance», η οποία είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Ο Νόα Γουάιλ, πρωταγωνιστής του «The Pitt», κατέκτησε το πρώτο Emmy της καριέρας του για τον ρόλο του, έπειτα από πέντε ανεπιτυχείς υποψηφιότητες για το «ER». Στην ομιλία του, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας λέγοντας: «Σε όσους ξεκινούν ή τελειώνουν βάρδια απόψε, σας ευχαριστώ που είστε σε αυτή τη δουλειά».

Στον χώρο της κωμωδίας, η σειρά «The Studio» του Apple TV+ απέσπασε το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς, με τον Σεθ Ρόγκεν να κατακτά το πρώτο του Emmy για τον ρόλο του, αλλά και για τη σκηνοθεσία και το σενάριο, μαζί με τον συνεργάτη του Έβαν Γκόλντμπεργκ.

«Ειλικρινά νιώθω αμηχανία για το πόσο ευτυχισμένο με κάνει αυτό», δήλωσε ο Ρόγκεν, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το «The Late Show with Stephen Colbert» τιμήθηκε ως καλύτερη talk show εκπομπή, σημειώνοντας σημαντική αναγνώριση στην κατηγορία των βραδινών εκπομπών.

Ο κωμικός Νέιτ Μπαργκάτζε, παρουσιάζοντας την τελετή για πρώτη φορά, έθεσε έναν ιδιότυπο «χρονικό περιορισμό» στους λόγους των νικητών, υποσχόμενος δωρεά 100.000 δολαρίων για φιλανθρωπία – ποσό που μειωνόταν κάθε φορά που κάποιος ξεπερνούσε τα 45 δευτερόλεπτα.

Παρά τους… μακροσκελείς λόγους, στο τέλος της βραδιάς ανακοινώθηκε ότι εκείνος και το CBS θα δωρίσουν 350.000 δολάρια στους Boys and Girls Clubs of America.

Σε επίπεδο πλατφορμών, HBO και Netflix ισοβάθμησαν στην κορυφή με 30 Emmy η καθεμία, ενώ το Apple TV+ ακολούθησε με 22. Οι νικητές αναδείχθηκαν από περίπου 26.000 μέλη της Τηλεοπτικής Ακαδημίας, που ψήφισαν σε όλες τις κατηγορίες.

Η λίστα με όλους τους νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt (HBO|Max)

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio (Apple TV+)

Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Adolescence

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Όουεν Κούπερ – Adolescence

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Έριν Ντόχερτι – Adolescence

Ριάλιτι Παιχνίδι Διαγωνισμού: The Traitors

Variety Σειρά με Σενάριο: Last Week Tonight with John Oliver

Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert

Variety Special (Live): SNL50 – The Anniversary Special

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Άνταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Έβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρόγκεν – The Studio («The Oner»)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence

Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Έβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Άλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)

Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight with John Oliver