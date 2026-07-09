Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 78α Βραβεία Emmy επεφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη με ελληνική υπογραφή.

Ο Δημήτρης Γιαννέτος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στην κατηγορία Καλύτερου Hair Styling (Outstanding Hairstyling) για την εξαιρετική του δουλειά στη διάσημη σειρά «All’s Fair» του Hulu σε παραγωγή του Ράιαν Μέρφι, όπου επιμελήθηκε τα μαλλιά της Κιμ Καρντάσιαν.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας hair stylist, διεκδικεί το βραβείο μαζί με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα της σειράς που περιλαμβάνει τους Βάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς και Σαρίφ Πόστον.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, ο hair stylist έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο στους συνεργάτες του όσο και στην Κιμ Καρντάσιαν για την εμπιστοσύνη της.

«Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή που δουλεύω δίπλα σε τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και μαθαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερα για τα μαλλιά! Το να είμαι υποψήφιος σε αυτή την κατηγορία μαζί με όλους εσάς @valeriejacksonhair, @m_ceglia, @lindaflowers07, @sharifposton, με κάνει να νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σας λατρεύω όλους!…Kιμ, με εμπνέεις πραγματικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το πάθος σου, την εργασιακή σου ηθική και το πόσο ταπεινή είσαι. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ, νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σε αγαπώ» έγραψε μεταξύ άλλων.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια μεταξύ των οποίων της Ντέμι Μουρ, της Λόρεν Σάντσεζ, αλλά και της διάσημης makeup artist Καρολίνα Γκονζάλες.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννέτου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ