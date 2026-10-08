Είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις εμβληματικότερες (ίσως η πιο εμβληματική) πλατείες της Αθήνας. Μία φανταστική -αλλά συνάμα πολύ οικεία- εικόνα της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιχειρεί να δώσει η «Ομόνοια» των Ανέστη Αζά, Μιχάλη Πητίδη και Πρόδρομου Τσινικόρη, που ανεβαίνει από τις 22 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλον από το Εθνικό Θέατρο.

Ο λόγος για ένα ατμοσφαιρικό αστικό θρίλερ -σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη- που ισορροπεί ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, την πολιτική σάτιρα και το ντοκιμαντέρ και αντλεί έμπνευση από πραγματικά περιστατικά και συνεντεύξεις.

Η υπόθεση

Ένα βράδυ, ένας νέος άντρας ανακαλύπτει ένα πτώμα αγνώστων λοιπών στοιχείων στην περιοχή της Ομόνοιας. Το επόμενο πρωί, καθώς δεν βρίσκει καμία αναφορά για το περιστατικό σε σόσιαλ μίντια και εφημερίδες, αποφασίζει να ξεκινήσει μία προσωπική σταυροφορία αναζήτησης της αλήθειας με απρόβλεπτες συνέπειες.

Μέσα στο πολύβουο μελίσσι των βιαστικών περαστικών, εργαζόμενων ατόμων, αχόρταγων τουριστών και επίδοξων ινφλουένσερς, η πλατεία μετατρέπεται από γνώριμο τόπο σε τόπο εγκλήματος και σε μία σκηνική αλληγορία για όλη την πόλη και τη χώρα. Θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις διαχέονται μέσα από υπόγειες στοές, τηλεοπτικά στούντιο και livestreams, περιπλέκοντας τα γεγονότα και φωτίζοντας διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας.

Συντελεστές

Το κείμενο είναι των Ανέστη Αζά, Μιχάλη Πητίδη και Πρόδρομου Τσινικόρη, η σύλληψη και η σκηνοθεσία των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, τα σκηνικά – κοστούμια της Ελένης Στρούλια, η μουσική του Panú (Παναγιώτη Μανουηλίδη) και οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου.

Παίζουν (αλφαβητικά): Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Στέλλα Βογιατζάκη, Τίτος Γρηγορόπουλος, Κατερίνα Κρίστο, Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης), Παναγιώτα Παπακυριακού, Μιχάλης Πητίδης