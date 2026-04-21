Στην καρδιά του Παρισιού μεταφέρεται το ενδιαφέρον της ελληνικής αγοράς τέχνης, καθώς η Art Expertise προγραμματίζει για τις 20 Μαΐου το 48ο Greek Sale του οίκου Bonhams, παρουσιάζοντας εμβληματικά έργα των τελευταίων 200 ετών.

Όπως αναφέρει η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «η συγκέντρωση της εξαιρετικής συλλογής των 165 έργων και η ανακάλυψη κρυφών θησαυρών και χαμένων συνδέσμων της ιστορίας της ελληνικής τέχνης, αποτελεί για την ομάδα μας μια “μαγευτική εμπειρία”. Θεωρούμε χρέος μας να ανταποκρινόμαστε στο μέγιστο στις απαιτήσεις και προσδοκίες των συλλεκτών ελληνικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Στα σημαντικότερα έργα της δημοπρασίας συγκαταλέγεται το έργο «Ποίηση» (Ευαγγελισμός) (300.000-500.000 ευρώ) του Κωσταντίνου Παρθένη (1878-1967). Tο μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο που έχει ποτέ εμφανιστεί σε δημοπρασία, με συμμετοχή σε πολλές εκθέσεις του καλλιτέχνη, με πιο πρόσφατη την τελευταία ατομική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη το 2022, όπου καταλάμβανε μια περίοπτη θέση στο χώρο. Η μνημειώδης ελαιογραφία, που ζωγραφίστηκε περίπου το 1950, μέσα από έναν συνδυασμό συμβολισμού, πνευματικότητας και αφαίρεσης εκφράζει τα υψηλά ιδεώδη της πίστης, της αρμονίας και της υπεροχής με μία σχεδόν απόκοσμη ατμόσφαιρα. Στο έργο ανακαλούνται δύο κόσμοι, ένας επίγειος και ένας υπερβατικός, με τον Άγγελο να εμφανίζεται ως μεσολαβητής και κομιστής της έμπνευσης κατά το πρότυπο της αρχαίας μούσας.

Κορυφαία στιγμή αναμένεται να αναδειχθεί και πάλι έργο του Γιάννη Μόραλη (1916-2009), «Πανσέληνος» (250.000-350.000 ευρώ) του πλέον περιζήτητου και δυσεύρετου καλλιτέχνη των τελευταίων ετών. Δίχως περιγραφικές λεπτομέρειες και χρωματικές διαβαθμίσεις, απορρίπτοντας την αυταπάτη του χώρου, ο Μόραλης δίνει έμφαση μόνο στα απαραίτητα δομικά στοιχεία, δημιουργώντας ελλειπτικές φιγούρες με γεωμετρική σύνθεση που εκφράζουν ξεκάθαρα την ευαισθησία του, παρά το κονστρουκτιβιστικό αποτέλεσμα.

Αυξημένο ενδιαφέρον προβλέπεται για μία από τις ωραιότερες ελαιογραφίες που έχουν εμφανιστεί σε δημοπρασία του Νικολάου Λύτρα (1883-1927), «Στην ταράτσα, Νησί της Τήνου» (70.000-100.000 ευρώ), ζωγραφισμένο περίπου το 1923 με 1926, ένα από τα είκοσι έργα που παρουσίασαν το έργο του καλλιτέχνη στη Μπιενάλε της Βενετίας του 1936. Το δυναμικό αυτό τοπίο της Τήνου με τις δύο καθιστές γυναίκες σε πρώτο πλάνο, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε σημαντική ιδιωτική συλλογή της Αθήνας, χαρακτηρίζεται από ζωντανά χρώματα, γρήγορες πινελιές και έντονες αντανακλάσεις του φωτός.

Άλλο σημαντικό έργο που θα τραβήξει τα βλέμματα των φιλότεχνων είναι και το έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1871-1934), «Ερωτόκριτος και Αρετούσα» (100.000-150.000 ευρώ), μια θαυμάσια αποτοίχιση μεταφερμένη σε καμβά που κοσμούσε έως το 1960 ένα αρχοντικό στους Πύργους Θερμής στη Μυτιλήνη. Η αποτύπωση της διάσημης ιστορίας αγάπης, αποτελεί ένα καλλιτεχνικό κόσμημα του μάγου περιηγητή της ελληνικής παράδοσης, όπου αποτυπώνει με ρομαντισμό και θεατρικό ύφος τον ιδεατό κόσμο που ταξίδευε στην πλούσια φαντασία του από τα παιδικά του χρόνια. Ο λαϊκός ζωγράφος έχει αφήσει πίσω του το ανεξίτηλο αποτύπωμά του ως προάγγελος του Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού για αυτό και τα έργα του έχουν χαρακτηριστεί πολιτιστική κληρονομιά.

Από τα πιο σημαντικά σύγχρονα έργα του Greek Sale είναι αδιαμφισβήτητα το έργο της Chryssa (Βαρδέα) (1933-1913), «Gates to Time Square», 1969 (100.000-150.000 ευρώ).

Η διεθνούς φήμης Χρύσα υπήρξε η πρώτη καλλιτέχνις στην Αμερική που δημιούργησε γλυπτά με τη χρήση των ηλεκτρικών λαμπτήρων neon. Το 1957 η καλλιτέχνις δημιουργεί το εργαστήριο της στη Νέα Υόρκη και η κύρια πηγή έμπνευσής της γίνονται τα φαντασμαγορικά φώτα με τα εμπορικά σύμβολα της πλατείας Times.

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994) αντιπροσωπεύεται στη δημοπρασία με μία σειρά από εξαιρετικής ποιότητας έργα. Ένα από αυτά, η «Γέφυρα στη Σαντορίνη» (60.000-80.000), του 1963, της ώριμης περιόδου, είναι ένας ύμνος στην μεταφυσική αφαίρεση, όπου διαφαίνεται καθαρά η στέρεη, γεωμετρικά σχηματισμένη σύνθεση των κυβιστικών έργων του καλλιτέχνη.

Άλλο εξίσου σημαντικό έργο είναι το «Γυναίκα σε Εσωτερικό Χώρο με Καθρέπτη» (40.000-60.000 ευρώ) του 1940. Η ελαιογραφία αντανακλά την δεξιοτεχνία του ζωγράφου να απορροφά την ατμόσφαιρα της προπολεμικής περιόδου της παρισινής καλλιτεχνικής σκηνής με έντονη την επιρροή των έργων του Πάμπλο Πικάσο της δεκαετίας του 1930. Η σύνθεση με τη νέα γυναίκα με κλειστά τα μάτια πιθανότατα είναι εμπνευσμένη από του έργο του Πικάσο, «Le Reve» της συλλογής Ganz.

Τα παραπάνω πλαισιώνονται και από άλλα έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως: Νικολάου Γύζη, Γεωργίου Ιακωβίδη, Κωνσταντίνου Βολανάκη, Βασίλη Χατζή, Δημήτρη Γαλάνη, Κωνσταντίνου Μαλέα, Μιχάλη Οικονόμου, Σπύρου Παπαλουκά, Γεωργίου Προκοπίου, Επαμεινώνδα Θωμόπουλου, Θάνου Τσίγκου, Γιάννη Τσαρούχη, Μάριου Πράσινου, Γιάννη Σπυρόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου, Γιώργου Γουναρόπουλου, Παναγιώτη Τέτση, Σπύρου Βασιλείου, Βασίλη Γερμενή, Αγήνορα Αστεριάδη, Κώστα Γραμματόπουλου, Γεωργίου Σικελιώτη, Πολύκλειτου Ρέγκου, Πάρη Πρέκα, Γιάννη Γαϊτη, Γαβριέλλας Σίμωση, Νίκου Κεσσανλή, Αλέξη Ακριθάκη, Γιώργου Μαυροειδή, Ντίκου Βυζάντιου, Παύλου, Κοσμά Ξενάκη, Αλέκου Φασιανού, Λουκά Σαμαρά, Γιώργου Ζογγολόπουλου, Δημήτρη Μυταρά, Κώστα Τσόκλη, Γιώργου Λάππα, Γιώργου Δέρπαπα, Θεόδωρου Μανωλίδη κ.ά.