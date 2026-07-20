Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα φωτόσπαθο από τη θρυλική σειρά ταινιών «Star Wars», ξεπέρασε κάθε εκτίμηση και σημείωσε τιμή-ρεκόρ σε δημοπρασία.

Ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions ανακοίνωσε ότι το αυθεντικό φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Χάμιλ στον ρόλο του Λουκ Σκαϊγουόκερ πωλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για αντικείμενο του «Star Wars» που έχει χρησιμοποιηθεί σε κινηματογραφική παραγωγή.

Το συγκεκριμένο φωτόσπαθο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back», καθώς ήταν το όπλο που κρατούσε ο Λουκ Σκαϊγουόκερ στη δραματική μονομαχία του με τον Νταρθ Βέιντερ. Πρόκειται για τη σκηνή όπου ο Άρχοντας των Σιθ κόβει το χέρι του νεαρού Τζεντάι και αποκαλύπτει μία από τις πιο διάσημες ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου: «Είμαι ο πατέρας σου».

Πριν από τη δημοπρασία, οι εκτιμήσεις ανέφεραν ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η αρχική προσφορά είχε οριστεί στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, το τελικό ποσό των 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και δημιούργησε νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions, που εδρεύει στο Ντάλας.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ένα πρωτότυπο μοντέλο μήκους 20 ιντσών του διαστημικού μαχητικού X-wing, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στις σκηνές διαστημικών μαχών της πρώτης ταινίας «Star Wars» του 1977. Το συγκεκριμένο αντικείμενο είχε πωληθεί τον Οκτώβριο του 2023 έναντι 3,135 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Auctions, Τζο Μανταλένα, χαρακτήρισε το φωτόσπαθο ένα από τα σημαντικότερα διασωζόμενα αντικείμενα από τον κόσμο του «Star Wars». Όπως ανέφερε, συνδέεται με μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του «The Empire Strikes Back», μια σκηνή που άλλαξε την πορεία της κινηματογραφικής ιστορίας και έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη εκατομμυρίων θεατών.

«Οι συλλέκτες κατάλαβαν ότι δεν διεκδικούσαν απλώς ένα αντικείμενο από μια ταινία, αλλά ένα αυθεντικό κομμάτι της σύγχρονης μυθολογίας», τόνισε ο Μανταλένα, εξηγώντας τη μεγάλη αξία που απέκτησε το ιστορικό αυτό κινηματογραφικό κειμήλιο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ