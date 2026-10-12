Η Αθήνα υποδέχεται τη νέα θεατρική σεζόν με ένα πλούσιο και πολυφωνικό πρόγραμμα, όπου κλασικά έργα, σύγχρονα κείμενα, λογοτεχνικές διασκευές και θέατρο τεκμηρίωσης συνθέτουν ένα συναρπαστικό μωσαϊκό καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Από τα διαχρονικά αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας έως τις ιστορίες που γεννιούνται από τις αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου, οι αθηναϊκές σκηνές γίνονται τόποι συνάντησης διαφορετικών αισθητικών, ιδεών και προβληματισμών.

Ο έρωτας, η εξουσία, η προσωπική ταυτότητα, η κοινωνική αδικία, η συλλογική μνήμη και τα υπαρξιακά αδιέξοδα βρίσκονται στο επίκεντρο παραστάσεων που άλλοτε συνομιλούν με το παρελθόν και άλλοτε αναμετρώνται με το παρόν, αναζητώντας νέους τρόπους να φωτίσουν την ανθρώπινη εμπειρία.

Από τις μεγάλες θεατρικές σκηνές έως τους μικρότερους, ανεξάρτητους χώρους, συγκεντρώνουμε μια ενδεικτική επιλογή παραστάσεων που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της νέας σεζόν.

Εθνικό θέατρο

Σε έναν σκηνικό κόσμο γεμάτο γλωσσική πολυμορφία και διακαλλιτεχνική πρωτοπορία μάς προσκαλεί το Εθνικό Θέατρο μέσα από τον προγραμματισμό του για τη φετινή χρονιά. Από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του κλασικού δράματος και της λογοτεχνίας του φανταστικού έως τη σαιξπηρική κωμωδία και τη σύγχρονη θεατρική μυθοπλασία, οι νέες παραγωγές συναντούν διαφορετικές εποχές και είδη, αναδεικνύοντας διαχρονικά ανθρώπινα πάθη, κοινωνικές αντιφάσεις και πολλαπλές όψεις της πραγματικότητας.

Ειδικότερα, η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, δραματουργία – μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου και μεταγραφή Γιάννη Σαμπροβαλάκη παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή – Κτήριο Τσίλλερ ( από τις 23 έως 25 Οκτωβρίου 2026).

Ο «Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, δραματουργική επεξεργασία Κωνσταντίνου Ντέλλα – Δημοσθένη Παπαμάρκου και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ντέλλα παρουσιάζεται στο Κτήριο Τσίλλερ – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» (από 16 Δεκεμβρίου 2026).

Το «Πολύ κακό για το τίποτα» βασισμένο στην ομώνυμη κωμωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε απόδοση- διασκευή Έρις Κύργια και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου παρουσιάζεται στο Θέατρο REX – Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» (από 9 Δεκεμβρίου 2026).

Το «Μακμπέθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης» παρουσιάζεται στο Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού» (από 5 Νοεμβρίου 2026).

Η «Ομόνοια – Μια μυθοπλασία» των Ανέστη Αζά, Μιχάλη Πητίδη και Πρόδρομου Τσινικόρη σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά — Πρόδρομου Τσινικόρη παρουσιάζεται στο Θέατρο Δίπυλον (από 22 Οκτωβρίου 2026).

Θέατρο Νέου Κόσμου

«Aνατρέχοντας στο παρελθόν, αλλά και ατενίζοντας το μέλλον» γιορτάζει το Θέατρο του Νέου Κόσμου τα 30 χρόνια αδιάλειπτης δημιουργικής παρουσίας όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Με επίκεντρο τις οικογενειακές σχέσεις, την προσωπική ταυτότητα, τα κοινωνικά τραύματα και τις εσωτερικές συγκρούσεις, οι νέες θεατρικές παραγωγές διερευνούν τα όρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τη θέση του ατόμου μέσα σε έναν σύνθετο κόσμο.

Συγκεκριμένα, «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη παρουσιάζονται στην Κεντρική Σκηνή (πρεμιέρα: 16 Οκτωβρίου).

Το «Tierra» (Χώμα) του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή (από 29 Οκτωβρίου 2026).

Τα «Ορφανά» του Ντένις Κέλι σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη παρουσιάζονται στην Κεντρική Σκηνή (από 9 Νοεμβρίου 2026).

Οι «Χιονονιφάδες» της Νίνα Μπέρι σε σκηνοθεσία Νάνσυς Μπούκλη παρουσιάζεται στον Κάτω Χώρο (από 11 Νοεμβρίου 2026).

«Το όνομά μου είναι Rachel Corrie» των Alan Rickman και Katharine Viner, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, παρουσιάζεται στο Δώμα (από 16 Νοεμβρίου).

Το «People, Places & Things» του Ντάνκαν ΜακΜίλαν, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, παρουσιάζεται στο Θέατρο Κνωσσός (από 20 Νοεμβρίου 2026).

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Πολιτική αλληγορία, θεατρική βιογραφία, αριστούργημα της παγκόσμιας δραματουργίας, αυτοβιογραφικός μονόλογος και θεατρική μεταφορά ενός μανιφέστου πνευματικής αντίστασης είναι οι νέες παραστάσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Το «Θαύμα» του Giuseppe Massa επιστρέφει υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Νικολέτας Φιλόσογλου στη Σκηνή Φρυνίχου (έως 1η Νοεμβρίου 2026).

Οι «Εκμυστηρεύσεις» της Έλλης Αλεξίου βασισμένες στο βιβλίο της Εύας Νικολαΐδου, σε σκηνοθεσία Άγγελου Μπούρα παρουσιάζονται στην Σκηνή Φρυνίχου (έως 1η Νοεμβρίου 2026).

Το «Ρόσμερσχολμ» του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, παρουσιάζεται στη Σκηνή Φρυνίχου (από 12 Νοεμβρίου 2026).

«Το θέατρο ή τη ζωή σου», ο μονόλογος που γράφει και σκηνοθετεί ο Σταμάτης Φασουλής, παρουσιάζεται στο Υπόγειο του θεάτρου Τέχνης (από 16 Οκτωβρίου 2026) από το Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Το «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» της Αζάρ Ναφίσι, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ξανθοπουλίδου και θεατρική διασκευή της Ηρώς Μπέζου, παρουσιάζεται στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης (από 19 Οκτωβρίου 2026).

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Το εντυπωσιακό σκηνικό σύμπαν επικεντρωμένο στον Άλαν Τιούρινγκ και σε όσους σπάνε τα όρια, χωρίς να διστάσουν να πληρώσουν το τίμημα αυτής της τόλμης τους, αλλά και η μεταφορά αρχαίας τραγωδίας σε ένα σύγχρονο πολιτικό αρχηγείο τη βραδιά των εκλογών δεσπόζουν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Η φετινή σεζόν αρχίζει με τον Πολωνό σκηνοθέτη Λούκας Τβαρκόφσκι, ο οποίος μετά τα «ROHTKO» και «Respublika», παρουσιάζει στην Κεντρική Σκηνή το «Oracle», σε κείμενο και δραματουργία της Anka Herbut (15- 18 Οκτωβρίου 2026).

Μετά το περσινό sold out, ο βραβευμένος «Οιδίποδας» του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Άικ, επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή με ανανεωμένο καστ και τους Νίκο Κουρή και Μαρία Κεχαγιόγλου στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, αντίστοιχα (από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026).

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το φετινό πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο του ιστορικού θεάτρου δομείται πάνω στο βαθιά ανθρώπινο τρίπτυχο «καλοσύνη – φροντίδα – δικαιοσύνη». Με έργα που φωτίζουν την ανθρώπινη εμπειρία, τις κοινωνικές αντιφάσεις, τη συλλογική μνήμη και τις σκοτεινές όψεις των ανθρώπινων σχέσεων, το θεατρικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με παραστάσεις που προσεγγίζουν κλασικά και σύγχρονα κείμενα μέσα από διαφορετικές σκηνοθετικές ματιές.

Πιο αναλυτικά, «Ο Χρόνος από δεύτερο χέρι» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, σε διασκευή και σκηνοθεσία Βίλιας Χατζοπούλου, παρουσιάζεται στο Φουαγιέ (έως 29 Νοεμβρίου 2026).

Η «Γκόλφω» του Σπυρίδωνα Περεσιάδη, σε σκηνοθεσία – διασκευή Γεωργίας Κατσίλα, παρουσιάζεται στη Σκηνή Ωμέγα (έως 1η Νοεμβρίου 2026).

Η «Βαβέλ» της Γιώτας Αργυροπούλου παρουσιάζεται στη Σκηνή Ωμέγα (από 19 Νοεμβρίου 2026).

Το «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ, σε σκηνοθεσία και διασκευή Άρη Μπινιάρη, παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή (από 25 Νοεμβρίου 2026 σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα).

Η «Εφτάσαρκη» της Σοφίας Καψούρου παρουσιάζεται στο Φουαγιέ (από 11 Δεκεμβρίου 2026).

Οι «Τυφλοί Ορυχείων» του Σάμπα Σέκελι, σε σκηνοθεσία – προσαρμογή Monica Savulesku – Voudouri, παρουσιάζεται στη Σκηνή Ωμέγα (27 και 28 Οκτωβρίου 2026).

Θέατρο Πορεία

Ο Μπέκετ, ο Τσέχοφ και ο Σεσκ Γκάι με τους οποίους καταπιάνεται το Θέατρο Πορεία αν και ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικά ρεύματα, συναντιούνται στην αριστοτεχνική αποτύπωση της ανθρώπινης ευαλωτότητας και των υπαρξιακών αδιεξόδων.

Ειδικότερα, «Οι Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου παρουσιάζονται έως 1η Νοεμβρίου 2026.

Ο «Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου (από 20 Νοεμβρίου 2026), και «Οι Γείτονες από πάνω» του Σεσκ Γκάι, σε σκηνοθεσία Νικολέτα Φιλόσογλου, – μία συμπαραγωγή του Θεάτρου Πορεία και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (από 9 Δεκεμβρίου 2026) -παρουσιάζονται στο θέατρο Πορεία.

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Ιστορική ελληνική επιθεώρηση στον παλμό του έπους του 1940 και μία παραγωγή στη σύγχρονη τάση του θεάτρου τεκμηρίωσης είναι δυο θεατρικές προτάσεις της σκηνής της Ακαδημίας.

Το «Μπράβο Κολονέλο» των Αλέκου Σακελλάριου και Δημήτρη Ευαγγελίδη παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη (στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2026). Βασισμένο στην επί 14 χρόνια, και εν εξελίξει, ακαδημαϊκή έρευνα της καθηγήτριας Gonda Van Steen του King’s College London, το «Για τρία ψυγεία κι ένα πλυντήριο» παρουσιάζεται σε δραματουργία/θεατρική μεταφορά των Κυριακής Μήτσου, Ρομίνας Σπυράκη, Ρενάτας Σωφρά, και σε σκηνοθεσία- σκηνογραφία της Κυριακής Μήτσου (από 6 Νοεμβρίου 2026).

Θέατρο Πόρτα

Το σαιξπηρικό όνειρο συναντά τη σύγχρονη Αθήνα, σε μια θεατρική περιπλάνηση όπου η πραγματικότητα και η φαντασία, η πόλη και η φύση, ο έρωτας και η ανατροπή συνυφαίνονται με παιγνιώδη διάθεση. Η παράσταση «(Για ένα) Όνειρο (καλοκαιρινής νύχτας)» βασισμένη στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (από 20 Νοεμβρίου 2026).

Νέες θεατρικές σκηνές

Στο Θέατρο Ψυρρή ο Μιχάλης Πανάδης σκηνοθετεί το έργο του Ισπανού Ernesto Caballero «Ο Πίνακας», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία στην εποχή των deep fakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers (από 15 Οκτωβρίου 2026).

Στο Mini Πειραιώς η Όλια Λαζαρίδου σκηνοθετεί το έργο «Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά. Είναι μία αφήγηση – σε πρώτο πρόσωπο – της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές (έως 8 Δεκεμβρίου 2026).

Το Θέατρο Έργον τον Οκτώβριο φιλοξενεί δύο παραγωγές οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλασσόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας: την αναβίωση της «Φόνισσας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Χατζάκη (ως 13 Δεκεμβρίου 2026) και το βραβευμένο έργο της Ευαγγελίας Μουμούρη «Μια κανονική μέρα» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια (ως 13 Δεκεμβρίου 2026).

Στο Θέατρο Μαβίλη ο Νικορέστης Χανιωτάκης σκηνοθετεί το αριστούργημα του Ερρίκου Ίψεν «Άσπρα άλογα» (ως τις 6 Δεκεμβρίου).

Και κάποιοι ενδιαφέροντες μονόλογοι

Έξι σύγχρονοι θεατρικοί μονόλογοι εξερευνούν, μεταξύ άλλων, τις ανθρώπινες εξαρτήσεις, τον έρωτα, τη διαχρονική φρίκη του πολέμου και την υπαρξιακή αναζήτηση ιστορικών ή μυθολογικών προσώπων.

Το «Ώρα για κόλπα» του Άιριν Σιλτ, σε σκηνοθεσία Τζέιμι Μπράντλι, παρουσιάζεται στο TZAMIA KRYSTALLA (ως 18 Οκτωβρίου 2026).

Ο «Κύκλος των ανώνυμων εξαρτήσεων» του Διονύση (Ντένη) Μακρή, σε σκηνοθεσία Ζαφειρίας Δημητροπούλου, παρουσιάζεται στο θέατρο ΜΕΤΣ (από 30 Οκτωβρίου 2026). Εμπνευσμένο από το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» του Σαίξπηρ, ο μονόλογος «Ιουλιέττα (η)» των Γιώργου Χιώτη και Τάσου Τυρογαλά παρουσιάζεται στο ΜΕΤΣ (από 29 Οκτωβρίου 2026).

Το «Μια Ιλιάδα» των Λίσα Πέτερσον και Ντένις Ο’ Χέαρ παρουσιάζεται στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου (από 16 Νοεμβρίου 2026). Το «Παρτάλι» σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού παρουσιάζεται στο θέατρο Μαβίλη (από 11 Νοεμβρίου 2026).

Η «Σαπφώ» του Αλέξη Σταμάτη παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου (από 30 Νοεμβρίου).

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ