Τα Πιτσίδια του Δήμου Φαιστού, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα Μάταλα, απέκτησαν πρόσφατα ένα ξεχωριστό πολιτιστικό σύμβολο που τραβά τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Στο χωριό τοποθετήθηκε η μεγαλύτερη κρητική λύρα που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ένα έργο που συνδυάζει την παράδοση με ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δημιουργικότητας.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Μιχάλη Ζουριδάκη, ο οποίος θέλησε να δημιουργήσει κάτι εντυπωσιακό αλλά και άμεσα συνδεδεμένο με την κρητική ταυτότητα. Η γιγαντιαία λύρα, με ύψος οκτώ μέτρων και βάρος περίπου 600 κιλά, δεν αποτελεί μόνο ένα εντυπωσιακό κατασκεύασμα, αλλά και ένα έργο με έντονο συμβολισμό για τον πολιτισμό της Κρήτης. Τοποθετημένη σε κεντρικό σημείο των Πιτσιδίων, έχει ήδη εξελιχθεί σε νέο σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μιχάλης Ζουριδάκης ανέφερε ότι η ιδέα για ένα ιδιαίτερο έργο υπήρχε στο μυαλό του εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Όπως εξήγησε, αρχικά σκεφτόταν να δημιουργήσει κάτι σχετικό με το ψωμί, καθώς η οικογένειά του διατηρεί φούρνο στο χωριό. Ωστόσο, στην πορεία κατέληξε πως η κρητική λύρα ήταν το πιο αυθεντικό και αντιπροσωπευτικό σύμβολο του τόπου.

Η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου μόνο εύκολη δεν ήταν. Παρά τις προσπάθειες να βρεθεί εργαστήριο στην Κρήτη που να αναλάβει την κατασκευή, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όπως σχολίασε ο ίδιος, αρκετοί ίσως θεώρησαν την ιδέα υπερβολική ή δύσκολα υλοποιήσιμη. Τελικά, η λύρα κατασκευάστηκε σε εργαστήριο φίλου του στις Σέρρες, με τον κ. Ζουριδάκη να ταξιδεύει συχνά εκεί ώστε να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη των εργασιών.

Οι προκλήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην κατασκευή της γιγαντιαίας λύρας, αλλά συνεχίστηκαν και κατά τη μεταφορά της στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον εμπνευστή του έργου, η διαδικασία αποτέλεσε μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, που χρειάστηκε λεπτομερή οργάνωση και ειδικό συντονισμό. Όπως εξήγησε, απαιτήθηκαν ειδικές άδειες και προσεκτικός σχεδιασμός τόσο για τη μεταφορά της οδικώς όσο και για το ταξίδι με το πλοίο, καθώς το μεγάλο μέγεθος και το σημαντικό βάρος της έκαναν τη μετακίνησή της αρκετά δύσκολη.

Η λύρα μεταφέρθηκε με ειδικό γερανοφόρο όχημα και έφτασε στην Κρήτη περίπου πριν από μία εβδομάδα. Η εγκατάστασή της ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα, σηματοδοτώντας για τα Πιτσίδια την απόκτηση ενός νέου, ξεχωριστού τοπόσημου.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και ιδιαίτερα θερμή. Κάτοικοι και επισκέπτες σταματούν καθημερινά για να τη φωτογραφίσουν και να τη θαυμάσουν από κοντά, μετατρέποντας το σημείο σε χώρο συνάντησης και ενδιαφέροντος. Ο Μιχάλης Ζουριδάκης παραδέχθηκε πως, παρότι πίστευε από την αρχή στην αισθητική και τη δυναμική του έργου, δεν περίμενε ότι θα προκαλούσε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό. Όπως ανέφερε, βλέποντας κάθε μέρα τη λύρα από τον φούρνο του, αισθάνεται ότι όλη η προσπάθεια και η ταλαιπωρία άξιζαν πραγματικά.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έργου έπαιξε και η επιλογή των υλικών. Αρχικά είχε εξεταστεί η χρήση ξύλου, όμως η ιδέα εγκαταλείφθηκε λόγω των φθορών που θα προκαλούσαν οι καιρικές συνθήκες και της ανάγκης για συνεχή συντήρηση. Στη συνέχεια απορρίφθηκε και η κατασκευή αποκλειστικά από σίδερο, καθώς θα αύξανε υπερβολικά το βάρος της λύρας. Τελικά επιλέχθηκε ένας συνδυασμός μετάλλου και πολυεστέρα, υλικό που χρησιμοποιείται και στη ναυπηγική, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα.

Πέρα όμως από την εντυπωσιακή της εικόνα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η γιγαντιαία λύρα φαίνεται να κρύβει και έναν βαθύτερο συμβολισμό. Όπως υποστηρίζει ο δημιουργός της, σε μια εποχή όπου συχνά κυριαρχεί μια αρνητική εικόνα για την Κρήτη, το έργο αυτό έρχεται να θυμίσει την αυθεντική πλευρά του νησιού: την παράδοση, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του.

«Η λύρα αυτή συμβολίζει την πραγματική Κρήτη, έναν τόπο ευλογημένο, με ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις αξίες και την ιστορία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, η λύρα-γίγας στα Πιτσίδια δεν αποτελεί απλώς ένα αξιοθέατο, αλλά μια ισχυρή πολιτιστική δήλωση. Ένα έργο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύει τη δύναμη της παράδοσης ως στοιχείο δημιουργίας και συνέχειας στον χρόνο. Όπως είπε ο Μιχάλης Ζουριδάκης, «η Κρήτη που αγαπώ είναι εκείνη που δουλεύει, δημιουργεί και κρατά ζωντανή την παράδοση μέσα από τον πολιτισμό και τη λεβεντιά της».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ