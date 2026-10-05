Η αρχαία Θεσσαλονίκη, ήδη από τους πρώτους αιώνες της ιστορίας της, υπήρξε ένας σημαντικός τόπος συνάντησης ανθρώπων, πολιτισμών και εμπορικών δρόμων. Οι επαφές της με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο αποτυπώνονται και στα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως, αποκαλύπτοντας την πολυπολιτισμικότητα και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερα σπάνιο και εντυπωσιακό αντικείμενο αιγυπτιακής προέλευσης, το οποίο μαρτυρά τις μακρινές πολιτισμικές και εμπορικές σχέσεις της Θεσσαλονίκης με την Αίγυπτο.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ως «Έκθεμα του Μήνα» για τον Οκτώβριο αυτό το αρχαίο αιγυπτιακό αγγείο, που βρέθηκε σε πλούσιο γυναικείο τάφο.

Πρόκειται για έναν κάλαθο από αιγυπτιακή φαγεντιανή, ο οποίος εντοπίστηκε στο δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της σημερινής Νεάπολης, σε τάφο που χρονολογείται γύρω στο 275 π.Χ. Το ίδιο το αγγείο, όπως μαρτυρούν τα ίχνη χρήσης του, είναι πιθανότατα λίγο παλαιότερο και θα πρέπει να χρονολογηθεί λίγες δεκαετίες νωρίτερα, ίσως μεταξύ 325 και 300 π.Χ.

Το ιδιαίτερο υλικό κατασκευής του, η αιγυπτιακή φαγεντιανή, είναι, κατά βάση, κονιορτοποιημένος χαλαζίας με γαλάζια ή πρασινωπή υαλώδη επίστρωση. Οφείλει το σύγχρονο όνομά της στην πόλη Faenza της Ιταλίας, όπου κατά τον 16ο αιώνα μ.Χ. παράγονταν κεραμικά σκεύη με παρόμοια υαλώδη εξωτερική εμφάνιση. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, που χρησιμοποιούσαν τη φαγεντιανή ήδη από την προδυναστική περίοδο (5500-3000 π.Χ.), την ονόμαζαν tzehenet, που σημαίνει «εκθαμβωτικό» και «λαμπερό». Λαμπερό είναι και το «εξωτικό» αγγείο της Θεσσαλονίκης.

Η γυαλιστερή γαλαζοπράσινη επιφάνειά του είναι εξολοκλήρου καλυμμένη με περίτεχνη διακόσμηση σε χαμηλό ανάγλυφο, οργανωμένη σε τρεις ζώνες που διαχωρίζονται με ταινίες με σπειρομαίανδρο. Η κατώτερη ζώνη φέρει σειρά από ρόδακες, ενώ η μεσαία διακοσμήθηκε με υδρόβια πουλιά μπροστά σε άνθη λωτού, αγαπημένο θέμα στην αιγυπτιακή τέχνη που συμβολίζει την αναγέννηση. Η ανώτερη και σημαντικότερη ζώνη απεικονίζει σκηνή κυνηγιού σε δάσος, με πρωταγωνίστρια τη θεά του κυνηγιού Άρτεμη να κυνηγά, με τη συνδρομή σκύλων, άγρια ζώα: ελάφια, ζαρκάδια, λαγούς και αγριογούρουνο. Η θεά φορά κοντό χιτώνα και μπότες και κρατά τόξο με βέλη και ακόντιο.

Η αρχική όψη του αγγείου θα ήταν ακόμη πολυτελέστερη, καθώς χρυσά ελάσματα και κομβία, που δεν σώθηκαν, θα ήταν κάποτε επικολλημένα σε στοιχεία της διακόσμησης, όπως στο εσωτερικό του κυματίου κάτω από το χείλος, στο κέντρο των ανθέων και στις διαχωριστικές ταινίες. Αυτό τεκμαίρεται από τη διατήρηση ανάλογων χρυσών στοιχείων σε άλλα φαγεντιανά αγγεία.

Πέρα από την πολυτέλειά του, το συγκεκριμένο αγγείο ξεχωρίζει και για τη σπανιότητά του. Το σχήμα του, το θέμα της παράστασής του, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που παρουσιάζει, όπως η χρήση κόκκινης υαλώδους επίστρωσης σε μία από τις διαχωριστικές ταινίες, στις μπότες και τα μαλλιά της θεάς, το καθιστούν μοναδικό ανάμεσα στα αιγυπτιακά φαγεντιανά προϊόντα. Η ανεύρεσή του στη Θεσσαλονίκη καταδεικνύει τις σχέσεις της πόλης με την Αίγυπτο και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της.

Ο αιγυπτιακός κάλαθος παρουσιάζεται στη μόνιμη έκθεση «Θεσσαλονίκη Μακεδονίας Μητρόπολις», στην προθήκη 10.

Το «Έκθεμα του Μήνα» επιμελήθηκε η αρχαιολόγος Άννα Αρβανιτάκη.