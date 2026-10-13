Το καλοκαίρι της Θεσσαλονίκης γέμισε για ακόμη μία φορά μουσική, φως και δυνατές συγκινήσεις, χάρη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.

Ο ιστορικός και ατμοσφαιρικός χώρος της Μονής Λαζαριστών μεταμορφώθηκε σε ένα σημείο συνάντησης της τέχνης και του πολιτισμού, φιλοξενώντας μοναδικές συναυλίες και παραστάσεις που καθήλωσαν το κοινό και χάρισαν αλησμόνητες βραδιές κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό…

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