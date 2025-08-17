Ο Στίβεν Φράι έχει το ρόλο του αφηγητή στο νέο ντοκιμαντέρ «This is Soho», το οποίο εξερευνά την εμβληματική συνοικία του κεντρικού Λονδίνου.

Η φιλόδοξη παραγωγή των DARE Pictures και Bad Tattoo, «συνδυάζει την αυθεντική αφήγηση, με τη μοναδική πρόσβαση, πίσω από τις πόρτες των πιο διάσημων επιχειρήσεων του Σόχο και των κατοίκων που το αποκαλούν “σπίτι τους”». Το «This is Soho», φιλοδοξεί να καταγράψει την καρδιά της περιοχής, μιλώντας με drag queens, ιδιοκτήτες παμπ και γνωστά πρόσωπα του Σόχο.

Η ταινία έρχεται σε μια περίοδο που το θρυλικό ορόσημο της πόλης αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όπως τις αυξανόμενες τιμές ενοικίων, το κλείσιμο ιστορικών μαγαζιών και την εμπορευματοποίηση, βάζοντας σε κίνδυνο τη φήμη του ως η μποέμικη πρωτεύουσα του Λονδίνου. Θα παρουσιαστεί στην αγορά του MIPCOM 2025, με σχέδια για προβολές σε κινηματογράφους και Φεστιβάλ αργότερα μέσα στη χρονιά.

Στη σκηνοθετική καρέκλα βρίσκεται ο Ahmed Peerbux ενώ η παραγωγή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον επιχειρηματία Rob Pickles. Η Sphere Abacus ανέλαβε την παγκόσμια διανομή της, σύμφωνα με το Deadline.

«Το Σόχο πάντα ξεπερνούσε τα όριά του — αυτή η μικρή περιοχή έχει διαμορφώσει σημαντικά την κουλτούρα του κόσμου», ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Περνώντας χρόνο με τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν εδώ, επιδιώξαμε να φτιάξουμε ένα αυθεντικό, πολυεπίπεδο σύγχρονο πορτρέτο της πιο εμβληματικής περιοχής του Λονδίνου — ένα προφίλ που να αποτίει φόρο τιμής στον λαμπερό μύθο του και ταυτόχρονα να τον ξεπερνά», συμπλήρωσε.