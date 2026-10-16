Εάν η ανθρωπότητα έχει φθάσει σε τούτο το τεχνικό επίπεδο, πολλοί θεωρούν πως είναι συνέπεια μίας επαναστατικής εφεύρεσης, την τυπογραφία, η οποία έφερε το βιβλίο σε κάθε σπίτι και διέδωσε την ανάγνωση σε πλατύτερα κοινωνικά στρώματα, ανοίγοντας τους ορίζοντες γνώσης, σκέψης και προώθησε την φιλέρευνη σκέψη και άνοιξε τον δρόμο στην επιστήμη.

Αυτήν την τέχνη, που στην ψηφιακή εποχή έχει ξεπεραστεί και τείνει πλέον να ξεχαστεί, φιλοδοξεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος να γνωρίσει και πάλι στο κοινό και πολύ περισσότερο στα μικρά παιδιά, διοργανώνοντας ένα βιωματικό εργαστήριο για την παραδοσιακή τεχνική της κατασκευής του βιβλίου, το οποίο διοργανώνει το Τμήμα Συντήρησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2026, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Χάρις στην πρωτοβουλία του Τμήματος Συντήρησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικές αρχές της βιβλιοδεσίας. Μάλιστα, θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και το δικό τους τετράδιο με την τεχνική τής ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, με την απ’ ευθείας ραφή των φύλλων μεταξύ τους, τελείως διαφορετική από τη δυτική τεχνική τής κόλλησης στη ράχη.

Παράλληλα, όσοι εγγραφούν θα ενημερωθούν για την ιστορία και τη διαδικασία της παραδοσιακής τυπογραφίας, με στοιχειοθετημένα κινητά στοιχεία. Επιπλέον, και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό μέρος του βιωματικού στοιχείου στο εργαστήριο τούτο, οι ίδιοι θα πραγματοποιήσουν ένα τύπωμα σε χειροποίητη ξύλινη πρέσα, εμπνευσμένη από την πρωτοποριακή πρέσα του Γουτεμβέργιου.

Χάρις σε τούτο το εργαστήριο μικροί και μεγάλοι, θα γνωρίσουν και θα εκτιμήσουν τη σημασία που είχε η εφεύρεση τούτη και το πόσο συνέβαλε στη ραγδαία αλλαγή του κόσμου, καθώς με την πρώτη εκτύπωση της Βίβλου το 1455 άλλαξε καταιγιστικά τη ροή της Ιστορίας. Γιατί πλέον η αναπαραγωγή κειμένων -κυρίως σε σχέση με την διαδικασία της αντιγραφής σε περγαμηνή, πάπυρο κλπ- αποκτούσε πλέον ομοιογενή και ανεξίτηλη μορφή, ιδίως μετά την ανάπτυξη των τεχνικών για τη βελτίωση του χαρτιού, στην οποία συνέβαλε ακριβώς η εφεύρεση του Γουτεμβέργιου. Ενώ παράλληλα για πρώτη φορά μετά την ανακάλυψη της γραφής, υπήρξε δυνατή η παραγωγή βιβλίων γρήγορα, σε μεγάλες ποσότητες, η διάθεσή τους δε έγινε ταχύτερη και το κυριότερο προσιτή και με χαμηλό κόστος, καθιστώντας το βιβλίο ένα αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων και των κοινωνικών τάξεων.

Κι ας έχει αλλάξει σήμερα η τεχνική τής αναπαραγωγής και της εκτύπωσης, η εφεύρεση του Γουτεμβέργιου συνεχίζει να αποτελεί την πρωταρχή της εξέλιξης και μία πρωτοβουλία σαν και της Εθνικής Βιβλιοθήκης συντελεί στη διατήρηση της μνήμης, όχι μόνον της τέχνης της τυπογραφίας, αλλά και της πορείας της ίδιας της ανθρωπότητας.

Εργαστήριο Συντήρησης, 4ος όροφος ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ