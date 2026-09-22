Ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη φιλοτέχνησε ο Ηλίας Στύλος, ο γνωστός street artist από τη Θεσσαλονίκη που υπογράφει ως «Hayate».

Ο δημιουργός επέλεξε να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, φιλοτεχνώντας μια εντυπωσιακή τοιχογραφία στην περιοχή του Φοίνικα στην Καλαμαριά.

Τις τελευταίες ημέρες, οι περαστικοί παρακολουθούσαν τον καλλιτέχνη να αποτυπώνει το πρόσωπο του τραγουδιστή στον εξωτερικό τοίχο ενός γηπέδου, σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης που διακατέχει ολόκληρη τη χώρα.

Ο ίδιος ο Hayate, δημοσιεύοντας το τελικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε πως μετά από τρεις ημέρες εντατικής εργασίας το mural ολοκληρώθηκε, παραδίδοντας στο κοινό ένα έργο γεμάτο συναίσθημα.