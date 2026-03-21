Με μεγάλη επιτυχία δόθηκε η πρεμιέρα του έργου του Αντόν Τσέχωφ«Ο Βυσσινόκηπος» την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο κατάμεστο Βασιλικό Θέατρο, σε μετάφραση Δαυίδ Μαλτέζε και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία & μουσική επιμέλεια της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου.

Μέσα και τον ισχυρό συμβολισμό του βυσσινόκηπου, αναδύθηκε στη σκηνή η ιστορία μιας οικογένειας και, ταυτόχρονα το τέλος μιας εποχής, η σύγκρουση ανάμεσα στην υπεροχή του παρελθόντος και στην αναγκαιότητα της αλλαγής, στην παρακμή της αριστοκρατίας και στην άνοδο μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας

Η σκηνοθετική ματιά της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου ανέδειξε με ευαισθησία τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και τη μελαγχολία του έργου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιά συγκινητική και ταυτόχρονα ποιητική, όπου η μνήμη και η απώλεια συνυπάρχουν αρμονικά.

Το ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού επιβεβαίωσε τη διαχρονική δύναμη του έργου και τη σπουδαιότητα της γραφής του Τσέχωφ, που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα.

Οι θεατές στο φινάλε καταχειροκρότησαν τους πρωταγωνιστές της παράστασης: Αντίνοο Αλμπάνη, Βασίλη Ευταξόπουλο, Γιολάντα Μπαλαούρα και όλο το θίασο για τις ερμηνείες τους, καθώς απέδωσαν εξαιρετικά την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων και την ευθραυστότητα των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και όλους τους συντελεστές της παράστασης που συνέβαλαν καθοριστικά στη μαγεία αυτού του «θεατρικού κήπου», φωτίζοντας τις ρωγμές μιας κοινωνίας σε μετάβαση.

Πριν από την έναρξη της παράστασης, τους θεατές υποδέχτηκαν στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου οι: Μιχάλης Τσαρδάκης και Καλυψώ Μαυρίδου, μαθητές του Τμήματος Ακουστικής Κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης και του ΣΩΘ (Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης) αντίστοιχα. Διδάσκων: Νίκος Μπαλλής.

Την Kυριακή 22 Μαρτίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασης «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, με τη σκηνοθέτιδα της παράστασης, Αθανασία Καραγιαννοπούλου, καθώς και με τους ηθοποιούς & συντελεστές της παραγωγής. Τον συντονισμό της εκδήλωσης,η οποία θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, θα έχει η θεατρολόγος Στέλλα Παπαδημητρίου, από το Γραφείο Δραματολογίου του ΚΘΒΕ.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών εξωστρέφειας του ΚΘΒΕ, επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στους δημιουργούς της παράστασης και τους θεατές. Στόχος του ΚΘΒΕ είναι η ενίσχυση του δημιουργικού διαλόγου γύρω από το θέατρο, την ερμηνεία των κλασικών έργων και τη σχέση τους με το σύγχρονο κοινό.