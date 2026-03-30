Καθώς η θεατρική περίοδος πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, μια σειρά από αξιόλογες παραστάσεις στην Αθήνα ετοιμάζονται να ρίξουν αυλαία τις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για εννέα παραγωγές που ξεχώρισαν για τη σκηνοθετική τους προσέγγιση, τις ερμηνείες και τη θεματική τους, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών. Από σύγχρονα έργα μέχρι νέες αναγνώσεις κλασικών κειμένων, οι τελευταίες αυτές παραστάσεις αποτελούν μια καλή ευκαιρία για όσους επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν πριν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους.

LO, του Μάριου Τσάγκαρη στο Bios για δύο τελευταίες παραστάσεις στις 30 και 31/3.

Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Παπακώστας παρουσιάζει το «LO», το νέο έργο του Μάριου Τσάγκαρη, ένα μελλοντολογικό μελόδραμα που κινείται ανάμεσα στο sci-fi νουάρ και στον ονειρικό ρεαλισμό. Η παράσταση, που φιλοξενείται στον κάτω χώρο του BIOS, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση σκηνής και θεατή μέσα από μια έντονα διαδραστική, club-καμπαρέ εμπειρία.

Το «LO» δεν είναι απλώς μια θεατρική αφήγηση· είναι μια βύθιση σε έναν κόσμο ελέγχου, επιθυμίας και καταπιεσμένου έρωτα.

Ένα μελλοντολογικό ψυχογράφημα για τον έρωτα και την εξουσία

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται μια δυστοπική συνθήκη:

«Νομική κατάσταση υποκειμένου, υπό μερική παρακολούθηση. Βαθμός ατομικής ελευθερίας, δύο».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον περιορισμένης ελευθερίας, ο έρωτας παλεύει να επιβιώσει. Το «LO» λειτουργεί ως post pop-modern ψυχογράφημα της ανθρώπινης ροπής προς την εξουσία και την κατοχή — μιας επιθυμίας που συχνά καταδυναστεύει ό,τι ποθεί.

Το έργο ισορροπεί ανάμεσα στον κινηματογραφικό ρεαλισμό και στη σκοτεινή ονειρικότητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει sci-fi νουάρ με υπαρξιακές αποχρώσεις.

Κείμενο: Μάριος Τσάγκαρης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Παπακώστας

Παίζουν:

Κατερίνα Παρισσινού, Γιώργος Τριανταφύλλου, Λίνα Πάτσιου, Θεοδόσης Σκαρβέλης, Πασέ Κολοφωτιάς, Χρύσα Βουλουτάκη, Λευτέρης Παπακώστας.

Διάρκεια: 85 λεπτά

Bios, Πειραιώς 84, Αθήνα

HOTEL AMOUR για μια τελευταία παράσταση σήμερα 30/3/ στο θέατρο Ακροπόλ.

Το «Hotel Amour», το πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει τις πόρτες του, κάθε Δευτέρα, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τι είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τί κόστος;

Το «Hotel Amour», η πολυαναμενόμενη νέα συνάντηση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο – στίχοι) και του Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική) μετά την επιτυχημένη «Απλή Μετάβαση», είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή. Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας, και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο.

Την ανατρεπτική σκηνοθεσία υπογράφει η Σμαράγδα Καρύδη, το πολυμορφικό σκηνικό ο Γιώργος Γαβαλάς και τα εντυπωσιακά κοστούμια η Ηλένια Δουλαδίρη.

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι λαμπεροί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Μια τελευταία παράσταση για το έργο του Θ. Τριαρίδη «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» στο θέατρο Olvio την 1η Απριλίου.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και κατάφερε να ξεχωρίσει, τόσο για την αισθητική της όσο και για την ερμηνευτική της δύναμη. Οι δύο τους, μαζί με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, δημιούργησαν ένα σφιχτοδεμένο, δυστοπικό σύμπαν που συντάραξε κοινό και κριτικούς.

Δημοσιευμένο τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, το έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες σεζόν (Οκτώβριος 2024 – Ιανουάριος 2025) και επέστρεψε το φθινόπωρο σε νέα θεατρική στέγη, στο Θέατρο Olvio.

Locandiera στο Θέατρο Τέχνης για μια τελευταία παράσταση στις 5/4.

Μια κωμωδία με δαιμόνια πλοκή, καταιγιστικές ανατροπές και την αδιαμφισβήτητη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιάννη Κακλέα ζωντανεύει από τις 5 Φεβρουαρίου στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Τέχνης στην Πλάκα. Η «Locandiera» του Κάρλο Γκολντόνι παρουσιάζεται σε μια φρέσκια, σύγχρονη εκδοχή, με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο: τη Βερόνικα Δαβάκη και τον Ιβάν Σβιτάιλο.

Ο Γιάννης Κακλέας αναμετριέται με ένα από τα κορυφαία έργα της ευρωπαϊκής κωμωδίας, φωτίζοντας την ακαταμάχητη Μιραντολίνα ως μια ηρωίδα που ξεπερνά τα όρια της εποχής της. Μια γυναίκα που αμφισβητεί, αντιστέκεται και ανατρέπει τους κανόνες, σε μια παράσταση όπου το χιούμορ συναντά τη διεισδυτική ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Η σκηνή του Θεάτρου Τέχνης μεταμορφώνεται σ’ ένα ζωηρό ερωτικό παιχνίδι, μια κωμωδία σχέσεων με αιχμηρό λόγο, ένταση και σύγχρονη ματιά. Επί σκηνής μια τριμελής ορχήστρα θα ερμηνεύει τα κομμάτια του Δημήτρη Παπαδημητρίου γραμμένα για την παράσταση.

Μετάφραση: Αγαθή Δημητρούκα

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Τετάρτη 01 Απριλίου 2026, 19:00, Πέμπτη 02 Απριλίου 2026, 20:00, Σάββατο 04 Απριλίου 2026, 18:00 – 21:00 και Κυριακή 05 Απριλίου 2026, 19:00.

Διανομή:

Μιραντολίνα: Βερόνικα Δαβάκη

Ρομπέρτο Ριπαφράττα: Ιβάν Σβιτάϊλο

Κόμης Αλμπαφιορίτα : Ντίνος Ποντικόπουλος

Μαρκήσιος Φορλιπόπολι: Αλέξανδρος Ζουριδάκης

Ορτένσια: Βάσια Λακουμέντα

Ντεγιανίρα: Μάϊρα Γραβάνη

Φαμπρίτσιο: Σαμψών Φύτρος

Ακόμη η παράσταση «Βάσσα, μια μητέρα» στο θέατρο Arroyo τελειώνει τη Μεγάλη Τρίτη 7/4.

Η Λίλλυ Μελεμέ σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο συγκλονιστικά επίκαιρο έργο του Μαξίμ Γκόρκι «Βάσσα», παρουσιάζοντας μια αιχμηρή πολιτική ανάγνωση πάνω στην εξουσία, την οικογένεια και τη βία που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά.

Μαζί με πρώην μαθητές της, και επαγγελματίες πλέον ηθοποιούς τους: Πολύμνια Αγγελάκη, Αγαθή Κυριαζή, Ξένια Κουτσουμπού, Λεωνίδα Λεοντιάδη, Μελίνα Ποτουρίδου, Αλέξανδρο Σάβγκα, Αλέξανδρο Σπυριδέλη, Σίμο Στυλιανού και Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα, η Λίλλυ Μελεμέ συνθέτει έναν ασφυκτικό σκηνικό μικρόκοσμο, όπου η μητρική αγάπη μετατρέπεται σε εργαλείο ελέγχου και η επιβίωση σε ηθικό αδιέξοδο.

Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας με πρωτότυπη μουσική και ενορχήστρωση από τον Θοδωρή Οικονόμου και καινούριο κείμενο σε δεκαπεντασύλλαβο, στίχους και σκηνοθεσία από τον Γιάννη Καλαβριανό, ολοκληρώνει τις παραστάσεις του στο Θέατρο Ακροπόλ. Βασισμένο στην πολυαγαπημένη ιστορία του ομώνυμου έργου του Δημήτριου Κορομηλά, το έργο ζωντανεύει με έναν θίασο 17 εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.

Στο ορεινό χωριό της Αρτοτίνας, η όμορφη Κρουστάλλω και ο φτωχός βοσκός Λιάκος αγαπιούνται στα κρυφά. Η Μάρω, η μητέρα της, αρνείται την πρόταση της Γιάνναινας, της μητέρας του Λιάκου, να παντρέψουν τα παιδιά τους. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν ο Μήτρος, που η Μάρω κάπου έχει γνωρίσει αλλά δεν θυμάται, φτάνει στο χωριό και ζητάει την Κρουστάλλω σε γάμο. Συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και μυστικά οδηγούν σε αδιέξοδα μέχρι να εμφανιστεί ο παντοδύναμος έρωτας σε μια από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, που αποτελεί εμβληματικό κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας από το 1891 που πρωτογράφτηκε, έως σήμερα.

Παίζουν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος, Φάνης Κοσμάς, και η Τάνια Τσανακλίδου.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, 21:00, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, 21:00, Δευτέρα 06 Απριλίου 2026, 21:00 και

ΘΕΑΤΡΟ ARROYO

Μ. Αλεξάνδρου 128, 10435, Αθήνα

τηλ. 210 3469575

«Γέρμα» στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης μέχρι και τις 5 Απριλίου

Η Μαρία Πρωτόπαππα συνεχίζει να σκηνοθετεί και να ενσαρκώνει τη θρυλική Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης μέχρι και τις 5 Απριλίου. Μαζί της επί σκηνής ένας σπουδαίος θίασος: ο Γιάννος Περλέγκας με τον οποίο συνυπογράφουν και τη δραματουργική επεξεργασία, ο Σίμος Κακάλας, η Ηλέκτρα Μπαρούτα και ο Νώντας Δαμόπουλος.

Μία γυναίκα που δεν περιμένει από τον άντρα που την οδήγησαν να παντρευτεί ούτε έρωτα ούτε χρήμα, περιμένει παιδιά. Εκείνος δεν έχει την φλόγα να ανάψει μέσα της μια καινούρια ζωή. Από την άλλη, ένας ταπεινός βοσκός, παιδικός της φίλος που θα μπορούσε να της χαρίσει την μητρότητα, δεν είναι δικός της. Κι εκείνη δεν καταδέχεται να γίνει μοιχαλίδα. Ο άντρας της, καχύποπτος φέρνει τις αδελφές του να την περιφρουρούν. Η αγωνία της γυναίκας την οδηγεί σε άκρα. Έτσι, μια νύχτα, που βρίσκονται με τον άντρα της στο ξωκλήσι του Αγίου της Γονιμότητας, σε μια σχεδόν παγανιστική γιορτή, (η τελευταία της ελπίδα) εκείνος της ομολογεί πως επιλέγει να μείνει άτεκνος κι εκείνη σε μια έκρηξη απόγνωσης τον πνίγει. Πνίγοντας τη μοναδική ελπίδα της για εκπλήρωση των πόθων της, επιζητώντας το τέλος της αγωνίας.

Παίζουν: Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νώντας Δαμόπουλος.

Παρασκευή 3/4 στις 21:00, Σάββατο 4/4 στις 18:00 και 21:00 και Κυριακή 5/4 στις 18:00,

«Ευρυδίκη» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θάνου μέχρι την Κυριακή 5/4.

Η Ηρώ Μπέζου και ο Χρήστος Θάνος ενώνουν ξανά τις δημιουργικές τους δυνάμεις σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, την «Ευρυδίκη» του Ζαν

Ανούιγ. Η παράσταση παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θάνου, στο Rabbithole. Μαζί τους επί σκηνής η Μαρία Χάνου και ο Φώτης Στρατηγός.

Η Ευρυδίκη κι ο Ορφέας συναντιούνται στον σταθμό ενός τρένου. Το πρώτο τους κοίταγμα θα αποτελέσει την απαρχή ενός έρωτα που θα ταξιδέψει μέσα στους αιώνες. Ενός έρωτα

που υπερβαίνει τα όρια της ζωής και που μονάχα στον θάνατο μπορεί να παραμείνει ζωντανός. Ο Ορφέας θα ταξιδέψει ως τον Κάτω Κόσμο για να συναντήσει την αγαπημένη

του Ευρυδίκη ώστε να τη φέρει πίσω στη ζωή, υπό τον όρο πως δεν θα την κοιτάξει μέχρι να φτάσει το πρώτο πρωινό τρένο. Θα καταφέρουν όμως οι δύο ερωτευμένοι να τηρήσουν

τον όρο αυτόν; Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας Ζαν Ανούιγ τοποθετεί τον Έρωτα μεταξύ Ζωής και Θανάτου, προσδίδοντας στην έννοια της επιλογής υπαρξιακές διαστάσεις, χωρίς όμως να τοποθετείται. Η παράσταση επικεντρώνεται σε αυτό το υπαρξιακό δίλημμα. Θέατρο και μουσική συμπλέουν σκηνικά, σε ένα περιβάλλον άχρονο και αδιάστατο, με τις φωνές και τα σώματα των δύο νέων, που έχουν καταληφθεί από τον Έρωτα, να δονούνται ανεξέλεγκτα.

Δευ, 30/3, Τρι, 31/3, Κυρ, 5/4

Θέατρο Rabbithole, Γερμανικού 20, Μεταξουργείο

«Πάρανταϊζ – Η αίθουσα κλιματίζεται» στο Θέατρο 104 μέχρι και Τρίτη 07 Απριλίου

Εφτά γυναίκες αφηγούνται πέντε αυτοτελείς ιστορίες έρωτα και σεξ δια χειρός Λένας Κιτσοπούλου.

Το γυναικείο σώμα, η ερωτική επιθυμία, η ένοχη απόλαυση, η άνευ όρων παράδοση στην σαρωτική φύση του έρωτα.

Πάντα στην Ελλάδα και πάντα καλοκαίρι.

Τα τζιτζίκια, το τσάμικο, το πλαστικό τραπεζομάντηλο, το κρασί της παρέας, το πράσινο λάστιχο, τα ξύλινα τσόκαρα, το ψητό καλαμπόκι, οι πλαστικές καρέκλες. Σημεία αναφοράς που μετατρέπουν το κλισέ σε κάτι βαθιά συλλογικό που μας αφορά όλους.

Πέντε ιστορίες για τον έρωτα και τη γυναικεία σεξουαλικότητα, ιδωμένες από μάτια γυναικών, βιωμένες από σώματα γυναικών. Και πάνω στη σκηνή, ειπωμένες από τα στόματα και τα σώματα εφτά γυναικών.

Έχοντας μιλήσει στην πρώτη μας δουλειά “Το Μαράκι έκλασε” για το παιδί που όλες υπήρξαμε, στο “Πάρανταϊζ” «ενηλικιωνόμαστε»

και μιλάμε για την γυναίκα που όλες είμαστε.

Επιλέγουμε λοιπόν να δανειστούμε μία φράση από την Φεμινιστική Ομάδα Κιλοτίνα: «Δεν ντρεπόμαστε για το γυμνό μας σώμα, για την απόλαυσή μας και για τους οργασμούς μας.»

Κείμενα: Λένα Κιτσοπούλου

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Γιώτα Σερεμέτη

Σκηνικά – Κοστούμια – Σχεδιασμός φωτισμών

Σχεδιασμός αφίσας – Βίντεο : Λυδία Τσάτσου Παρασκευοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Γιώτα Σερεμέτη

Φωτογραφίες: Μυρτώ Κουτλή

Επικοινωνία-Προβολή στα ΜΜΕ: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Seven Sisters ΑΜΚΕ

Επί σκηνής οι ηθοποιές

Χριστίνα Ανδρεάκου, Άρτεμις Δούρου

Μαρίνα Βαρβάρα Ζέρβα, Μαρούλα Καλαμποκιά

Νικολέττα Παναγιώτου, Γιώτα Σερεμέτη

Λυδία Τσάτσου Παρασκευοπούλου

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, 21:00, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, 21:00, Δευτέρα 06 Απριλίου 2026, 21:00 και

ΘΕΑΤΡΟ 104

Ευμολπιδών 41, Αθήνα 118 54

τηλ.: 6951269828

«Η Δύναμη της Συνήθειας» vol. 2 στο θέατρο Ροές μέχρι και την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 21:00.

Μετά τον επιτυχημένο περυσινό κύκλο παραστάσεων, ο Γιάννος Περλέγκας και η ομάδα χορευτών και ακροβατών «κι όμΩς κινείται» συνεχίζουν τη συνεργασία τους, ανεβάζοντας με ανανεωμένη ματιά και νέους συντελεστές επί σκηνής την κωμωδία του Τόμας Μπέρνχαρντ «Η δύναμη της συνήθειας» vol.2.

Το έργο διαδραματίζεται ένα βράδυ του 1974, στη γνωστή πλατεία του Μονάχου Τερεζιενβίζεε (όπου λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο η διαβόητη γιορτή μπύρας Οκτόμπερφεστ). Στο επίκεντρο, ο διευθυντής του περιοδεύοντος τσίρκου Καριμπάλντι που, επί 22 χρόνια, επιβάλλει στους συνεργάτες του ατελείωτες πρόβες για να εκτελέσουν άψογα ένα κουιντέτο του Σούμπερτ.

Δύο είναι οι έγνοιες του: Aφενός η επιβίωση της μικρής οικογενειακής του επιχείρησης και, αφετέρου, η εδώ και 22 χρόνια αποτυχημένη του προσπάθεια να τελειοποιήσει, με τον πενταμελή του θίασο, το «Κουϊντέτο της Πέστροφας» του Φραντς Σούμπερτ. Ο ίδιος παλεύει να τελειοποιηθεί στο βιολοντσέλο, να φτάσει τη δεξιοτεχνία του ειδώλου του, του μεγάλου τσελίστα Πάμπλο Καζάλς.

Τα άλλα τέσσερα μέλη του θιάσου όμως αποδεικνύονται ανεπαρκή, τόσο στα καθήκοντά τους απέναντι στο τσίρκο, όσο και στην εκτέλεση της υψηλής μουσικής σύνθεσης. O ανιψιός του ο Θηριοδαμαστής υποχρεώνεται να μπει στο θίασο επειδή έτυχε να παίζει πιάνο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του που κατασπαράχθηκε από τις λεοπαρδάλεις. Η Εγγονή του, ένα κορίτσι στην εφηβεία, υποχρεώνεται να πάρει τη θέση της σκοτωμένης ακροβάτισσας μητέρας της στο τεντωμένο σκοινί και να παίξει βιόλα. Ο Κλόουν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το σκουφί του: πρέπει να του πέφτει όταν βρίσκεται στην πίστα, αλλά να μην του πέφτει όταν παίζει κοντραμπάσο. Και ο Ζογκλέρ δεν κατορθώνει να σηκώσει πάνω από δεκαοχτώ πιάτα και, παρότι παίζει βιολί από παιδί, μοιάζει να το σιχαίνεται.

Μετά την πρόβα του Κουϊντέτου ο θίασος Καριμπάλντι πρέπει να αναχωρήσει για την γειτονική πόλη του Άουγκσμπουργκ.

Η συνεργασία του Γιάννου Περλέγκα με την ομάδα χορευτών και ακροβατών «κι όμΩς κινείται» συνεχίζεται έπειτα από τους αριστοφανικούς «Βατράχους», και τον “Κατσούρμπο” του Γεωργίου Χορτάτση στο Φεστιβάλ Αθηνών, με μια παράσταση όπου καθίσταται αναγκαία η συνύπαρξη της γλώσσας της αφήγησης, του χορού, της μουσικής και των ακροβατικών. Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων πέρυσι, η “Δύναμη της Συνήθειας” επανέρχεται με ανανεωμένη σκηνική ματιά και νέους συντελεστές επί σκηνής.

Επί σκηνής:

Κωστής Γλύκαντζης

Θοδωρής Λαμπρόπουλος

Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος

Γιάννος Περλέγκας

Χριστίνα Σουγιουλτζή

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, 21:00 και Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, 21:00.

Θέατρο Ροές

Ιάκχου 16, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103474312