Στον ρόλο του Χένρι Κίσινγκερ, στην πορεία προς το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, μέσα από νέα στοιχεία, αναφέρεται το νέο βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου και του Κώστα Βενιζέλου.

Οι δυο συγγραφείς, στο βιβλίο με τον εύγλωττο τίτλο «Ένοχος – Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974» επανεξετάζουν τον ρόλο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, μέσα από νέα στοιχεία, όπως την αφήγηση του Αμερικανού διπλωμάτη Τζέιμς Σπέις, δεύτερου τη τάξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα το καλοκαίρι του 1974.

Την 19η Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο Τζέιμς Σπέις και ο πρέσβης Γουίλιαμ Μακόμπερ ήταν εντεταλμένοι να παραδώσουν στον Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ επείγουσα επιστολή του Προέδρου Νίξον.

Η επιστολή αυτή δεν παραδόθηκε ποτέ. Τι περιείχε η επιστολή; Γιατί δεν παραδόθηκε και ποιος σταμάτησε τους διπλωμάτες να μην υλοποιήσουν τις προεδρικές εντολές; Οι απαντήσεις σε όλα αυτά δίνονται από τους συγγραφείς.

Οι συγγραφείς εξετάζουν και τον ρόλο του Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA, Γκας Λάσκαρη Αβρακώτο, ο οποίος διατηρούσε το κανάλι επικοινωνίας της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας με τον Δημήτριο Ιωαννίδη.

Στη βάση των συνομιλιών του Μιχάλη Ιγνατίου με πρώην πράκτορες της CIA, οι συγγραφείς καταλήγουν σε τελικά συμπεράσματα για τον ρόλο του Αβρακώτου, ο οποίος επηρέαζε απόλυτα τον τότε ισχυρό άνδρα της Χούντας των Αθηνών.

Το βιβλίο αποτελεί την επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων του Κίσινγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και την Κύπρο από τις εκδόσεις «Ρίζες».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ