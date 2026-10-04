Τι γίνεται όταν ένας έρωτας τελειώνει, αλλά το συμβόλαιο του σπιτιού έχει ακόμα δρόμο; Και τι γίνεται όταν, τελικά, πρέπει να ξαναβρείς όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και… ένα σπίτι;

Από αυτό το κάπως παράλογο, αλλά πολύ γνώριμο σήμερα σημείο εκκινεί το «Ενοικιάζεται», το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Η Μαρία και ο Παναγιώτης γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν, έφαγαν σουβλάκια στην Αγίας Ζώνης και αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Μετά ήρθε η αναζήτηση σπιτιού, οι αγγελίες, οι διαφωνίες για το αν το σπίτι πρέπει να είναι ανακαινισμένο ή Μπάουχαους, ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, ένα συμβόλαιο τριετίας και ένας καναπές. Η ζωή τους άρχισε να χωράει μέσα σε τετραγωνικά μέτρα, λογαριασμούς, φυτά, μια γάτα και κούτες.

Τριάμισι χρόνια αργότερα, στο χολ του ίδιου διαμερίσματος, ο έρωτας έχει τελειώσει. Μόνο που το σπίτι είναι ακόμα εκεί.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε βαριές κουβέντες, κλάματα, γέλια, σουβλάκια, γενικές καθαριότητες, βαλίτσες και μεταφορικές, η Μαρία και ο Παναγιώτης βρίσκονται ξανά στην αρχή: στους δρόμους, ψάχνοντας ένα «Ενοικιάζεται».

Η νέα παράσταση της Μαϊστράλη και του Ζερίτη χρησιμοποιεί τη στεγαστική κρίση ως φόντο, αλλά στην πραγματικότητα μιλά για κάτι πολύ πιο προσωπικό: για τους ανθρώπους που προσπαθούν να χωρέσουν τις σχέσεις τους μέσα στα σπίτια που νοικιάζουν, για τις ζωές που στήνονται προσωρινά και τελικά αποκτούν μόνιμες συνήθειες, αναμνήσεις και δεσμούς.

Μετά την «Αθανασία», τις «Σπυριδούλες», την «Κακούργα Πεθερά» και τους «Αριστερόχειρες», η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θανάσης Ζερίτης επιστρέφουν με μια ρομαντική κωμωδία που κοιτάζει τον έρωτα μέσα από το πιο πεζό ίσως πράγμα: ένα νοικιασμένο σπίτι. Γιατί μερικές φορές το πιο δύσκολο «μετακομίζω» δεν αφορά καθόλου τη διεύθυνση.

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας : Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία : Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά/Κοστούμια : Γεωργία Μπούρδα

Κίνηση : Σεσίλ Μικρούτσικου

Μουσική επιμέλεια/Σύνθεση : Μίλτος Κεχαγιάς

ΣχεδιασμόςΦωτισμών : Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός Σκηνοθέτη : Ελένη Τσιμπρικίδου

Φωτογραφίες&Trailer παράστασης :Έφη Καρανικόλα

Παίζουν: Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου

Θέατρο Μικρό Χόρν,

Αμερικής 10, Aθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Πρεμιέρα: Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Σάββατο : 18:00

Κυριακή : 20:00

Δευτέρα : 20:00

Τρίτη : 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 25€

VIP2: 20€

Πλατεία + Θεωρεία: 18€

Φοιτητικό, Ανέργων,ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο): 16€

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16€

Εισιτήρια :

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/enoikiazetai/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο:211 1000 365

• Στο ταμείο του ΘεάτρουΑλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277

Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a-th.gr.

Πληροφορίες : www.a-th.gr