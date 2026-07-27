Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη με τον τίτλο «Ενοικιάζεται», μία ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω της στεγαστικής κρίσης, θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Η ιστορία με λίγα λόγια:

Η Μαρία και ο Παναγιώτης χωρίζουν.

Ο Παναγιώτης και η Μαρία κάποτε ερωτεύτηκαν και ένα βράδυ που έτρωγαν σουβλάκια στην Αγίας Ζώνης, είπανε να μείνουνε μαζί.

Η Μαρία και ο Παναγιώτης ξεκίνησαν να ψάχνουν αγγελίες.

Η Μαρία ήθελε σπίτι ανακαινισμένο κι ας είναι άσχημο. Ο Παναγιώτης ήθελε σπίτι Μπάουχαους.

Ο Παναγιώτης και η Μαρία βρήκαν ένα διαμέρισμα δίπλα από εκεί που τρώγανε τα σουβλάκια.

Η Μαρία και ο Παναγιώτης υπογράψανε ένα συμβόλαιο τριετίας.

Ο Παναγιώτης και η Μαρία μετακόμισαν και πήρανε καναπέ.

Η Μαρία και ο Παναγιώτης συμφώνησαν την επέκταση του συμβολαίου σε 3+1.

Ο Παναγιώτης και η Μαρία στα 3,5 χρόνια, στο χολ του σπιτιού, συνειδητοποίησαν ότι δεν έπρεπε να ζητήσουν επέκταση. Κάνανε μ@λ@κι@.

Στα 3,5 χρόνια στο χολ του διαμερίσματος στην Κυψέλη, αυτοί οι πολύ ερωτευμένοι, τρελαμένοι ο ένας με τον άλλον άνθρωποι, σπάσανε το συμβόλαιο, είπαν βαριές κουβέντες, κλάψανε, κάνανε έρωτα, γελάσανε, παραγγείλανε σουβλάκια, κάνανε γενική, ανεβάσανε τα χειμωνιάτικα, αγοράσαν φυτά, πήρανε γάτα, μοντάρανε κούτες, γεμίσανε βαλίτσες, αφήσανε παλτά, καλέσανε μεταφορική….

Και χωρίσανε.

Και τώρα πρέπει να βρούνε σπίτι.

Και τώρα… παίρνουν τους δρόμους, να εντοπίσουν τα «Ενοικιάζεται».

Η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θανάσης Ζερίτης μετά την «αθανασία», τις «Σπυριδούλες», την «Κακούργα Πεθερά» και τους «Αριστερόχειρες» φέρνουν στο Μικρό Χορν μια παράσταση για τα νοικιασμένα σπίτια που στεγάζουν έρωτες για τρία συν ένα χρόνια.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας : Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία : Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά/Κοστούμια : Γεωργία Μπούρδα

Κίνηση : Σεσίλ Μικρούτσικου

Μουσική επιμέλεια/Σύνθεση : Μίλτος Κεχαγιάς

Σχεδιασμός Φωτισμών : Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός Σκηνοθέτη : Ελένη Τσιμπρικίδου

Φωτογραφίες&Trailer παράστασης :Έφη Καρανικόλα

Παίζουν: Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου.

Θέατρο Μικρό Χόρν,

Αμερικής 10, Aθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Σάββατο : 18:00

Κυριακή : 20:00

Δευτέρα : 20:00

Τρίτη : 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 25€

VIP2: 20€

Πλατεία + Θεωρεία: 18€

ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο), Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών): 16€

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16€

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/enoikiazetai/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο:211 1000 365

• Στο ταμείο του ΘεάτρουΑλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις:

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277

Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a-th.gr.

Πληροφορίες : www.a-th.gr