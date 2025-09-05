Στη σκιά της Ακρόπολης, στο κατάμεστο Ηρώδειο, 4.400 θεατές (sold out), με παρατεταμένο και ενθουσιώδες χειροκρότημα επιβράβευσαν τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου.

Σε μια μαγική βραδιά, οι θεατές αποθέωσαν για περισσότερα από πέντε λεπτά, τους ηθοποιούς για τις εξαιρετικές ερμηνείες τους, κατατάσσοντας την Αντιγόνη στα σημαντικά καλλιτεχνικά και εμπορικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Έτσι, κοινό και θεατές αποχαιρέτησαν με το καλύτερο τρόπο τον μοναδικό χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου που κλείνει για τα επόμενα χρόνια.

Μετά το απόλυτο sold out του Ηρωδείου, και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και ζήτησης, η παραγωγή αποφάσισε η Αντιγόνη να «ρίξει αυλαία» με μια έκτακτη παράσταση στο Θέατρο Βράχων την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Στο Ηρώδειο παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους καλλιτέχνες, πολιτικοί και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, που συνεχάρησαν τους συντελεστές στο τέλος της παράστασης.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, οι Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Σία Αναγνωστοπούλου, Σπύρος Μπιμπίλας, Λούκα Κατσέλη, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γιάννης Τσορτέκης & Έλενα Μαυρίδου, Υρώ Μανέ, Γιάννης Μηλιός, Ρήγας Αξελός, Νίκος Βερλέκης, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Μάκης Δελαπόρτας, Μαρία Παπαγιάννη, Idra Kane, κ.α.

Επόμενοι σταθμοί της περιοδείας

5 | 9 ΘΗΒΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ

8 | 9 ΛΙΒΑΔΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΥΑΣ

10 | 9 ΠΑΠΑΓΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

12 | 9 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

14 & 15 | 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ

16 | 9 ΑΧΑΡΝΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

19 | 9 ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Φωτογραφίες: Θωμάς Δασκαλάκης/ NDP PHOTO

Ερμηνεύουν: Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λίλα Μπακλέση, Λένα Μποζάκη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου.