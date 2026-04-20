Ο θρυλικός ηθοποιός και stand – up κωμικός Έντι Μέρφι ήταν εμφανώς συγκινημένος, καθώς παρέλαβε το βραβείο για το σύνολο του έργου του από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Έντι Μέρφι τιμήθηκε στο Θέατρο Dolby στο Λος Άντζελες με το 51ο βραβείο Συνολικής Προσφοράς, την υψηλότερη διάκριση στην κινηματογραφική βιομηχανία, όπως αρμόζει στη λαμπρή καριέρα του.

Απευθυνόμενος στο γεμάτο αστέρια κοινό, στο οποίο περιλαμβάνονταν η οικογένειά του και οι μακροχρόνιοι συνεργάτες του εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη.

«Βλέποντας όλη μου την οικογένεια, όλα τα παιδιά μου, την όμορφη σύζυγό μου και βλέποντας όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, είμαι πραγματικά γεμάτος» τόνισε. «Αυτή είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Μακάρι να μπορούσατε όλοι να νιώσετε αυτό που νιώθω, να δείτε αυτό που βλέπω. Παραλίγο να δακρύσω. Θα πάω στα παρασκήνια και θα κλάψω» πρόσθεσε.

Προτού παραλάβει το τιμητικό βραβείο, ο Μέρφι έγινε δεκτός με ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Καθώς προχωρούσε προς τη σκηνή, χειροκροτήματα γέμισαν την αίθουσα χορού, με τον ηθοποιό να περνάει μπροστά από κολοσσούς της βιομηχανίας όπως οι Σπάικ Λι, Μάρτιν Λόρενς, Κρις Ροκ, Αρσένιο Χολ, Ντέιβ Σαπέλ και Τζατζ Ρέινολντ.

Η εκδήλωση – φόρος τιμής στον Έντι Μέρφι στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Κέβιν Χαρτ, Έβα Λονγκόρια, Μπιλ Μπερ, Κέναν Τόμσον, Τρέισι Μόργκαν θα κάνει πρεμιέρα ως ειδικό επεισόδιο στο Netflix στις 31 Μαΐου.

Ο Έντι Μέρφι έγινε γνωστός από τη δυναμική επιτυχία του στο «Saturday Night Live» και πρωταγωνίστησε σε ταινίες, όπως «Beverly Hills Cop», «Coming to America», «The Nutty Professor» και franchise «Shrek».

Σημαντικές εικόνες από αυτές τις καθοριστικές στιγμές προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αφιερωμένης στο σύνολο της καριέρας του , στην οποία διασταυρώνονται η stand-up κωμωδία, η τηλεόραση και ο κινηματογράφος.

«Ήταν πάντα σε αυτό το μέγεθος; Μου φαίνεται ότι είναι μικρό. Είναι;» ρώτησε ο Μέρφι κρατώντας το τρόπαιο, ένα ασημένιο αστέρι. Το πλήθος – γεμάτο με διάσημους ηθοποιούς της κωμωδίας, επικεφαλής στούντιο, βραβευμένους με Όσκαρ, σκηνοθέτες, ηθοποιούς και θαυμαστές – γέλασε με το αστείο.

«Νιώθω σαν να βρέχει ευλογίες πάνω μου αυτόν τον μήνα. Είναι πολλά πράγματα, και το να παίρνω αυτό το βραβείο και να μοιάζω ακόμα με τον εαυτό μου, επειδή μερικές φορές σε αφήνουν να περιμένεις μέχρι να γεράσεις πολύ για να πάρεις αυτό το βραβείο» τόνισε και αναφέρθηκε στους βραβευθέντες των προηγούμενων ετών, όπως ο Μελ Μπρουκς στα 86, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα στα 86 και η Λίλιαν Γκις στα 92.

Σύμφωνα με το AP, η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δολάρια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του AFI, ενώ τιμήθηκε και η διευθύντρια φωτογραφίας Ότομ Νταράλντ Αρκαπόου.

Ο Κέβιν Χαρτ άνοιξε την εκδήλωση αναλύοντας την υποτιθέμενη προέλευση του πλήρους ονόματος του Μέρφι, Έντουαρντ Ρίγκαν Μέρφι. «Τι συνέβη και μας έδωσε τον Έντι Μέρφι; Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά ανεξάρτητα από το ποιος, το πώς και το τι, μας λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον Έντουαρντ Ρίγκαν Μέρφι. Τόσα πολλά που τον φωνάζουμε Έντι. Ο λόγος που τον φωνάζουμε Έντι είναι επειδή είναι ο πατέρας μας. Είναι φίλος μας. Και ακόμα και εσείς οι λευκοί νομίζετε ότι είναι φίλος σας, ενώ έχει κάνει πολλά για να σας δείξει τη διαφορετικότητά σας, αλλά εσείς το νομίζετε. Μας έχει δώσει το δώρο του γέλιου από γενιά σε γενιά» ανέφερε.

«Ο Έντι μας έκανε να γελάσουμε και έκανε τη χώρα μας να νιώσει καλύτερα» είπε ο Σπάικ Λι, ο οποίος του απένειμε το βραβείο και συμπλήρωσε: «Σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής παρέμεινε πιστός στον εαυτό του».

Από την πλευρά του, ο Κρις Ροκ δήλωσε: «Δεν θα υπήρχαμε εμείς χωρίς εσένα».

Ο Λόρενς ο οποίος συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «Life» μοιράστηκε μια πιο προσωπική ιστορία, θυμίζοντας ότι κάποτε του είχε αρνηθεί μια φωτογραφία. Σήμερα, όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς τα παιδιά τους παντρεύτηκαν το 2025. «Τώρα μπορώ να βγάζω όσες φωτογραφίες θέλω», είπε γελώντας. «Πλέον είμαστε οικογένεια».

Ο Στίβι Γουόντερ μίλησε για τη βαθύτερη επίδρασή του εκφράζοντας παράλληλα το μεγάλο θαυμασμό του: «Το γέλιο κάνει τη ζωή βιώσιμη. Ο Έντι είναι κάτι περισσότερο από κωμικός», υπογράμμισε.

Ο Μόργκαν τον αποκάλεσε είδωλο και πηγή έμπνευσης και σημείωσε πώς ο Μέρφι τον ενσάρκωσε στο ειδικό αφιέρωμα για την 50η επέτειο του SNL, στο σκετς «Black Jeopardy».

Ο Αρσένιο Χολ, ο οποίος συνεργάστηκε στο Coming to America με τον Έντι Μέρφι τόνισε: «Υποδύθηκα τέσσερις χαρακτήρες». Ένας δημοσιογράφος κάποτε μου είπε: “Έχεις καταπληκτικό εύρος”. Απάντησα: “Συγκρατήσου, κράτα τη λέξη εύρος για τον Έντι”. Όταν ο Έντι κάνει μια οικογενειακή ταινία, υποδύεται μια ολόκληρη οικογένεια. Μαύρους χαρακτήρες, λευκούς χαρακτήρες, ηλικιωμένους Εβραίους, έναν πρίγκιπα, ένα μέλος του Κογκρέσου, ένα ανθρώπινο διαστημόπλοιο, τον Γκάμπι, ένα γάιδαρο. Αυτό είναι εύρος. Έντι, είμαι εδώ σήμερα για σένα ως φίλος, αλλά είμαι επίσης εδώ ως θαυμαστής».

«Ο χαρακτήρας του Έντι, ο Γάιδαρος στο franchise Shrek είναι ένα αριστούργημα, όπως κάθε χαρακτήρας που έχει δημιουργήσει ο Έντι όλα αυτά τα χρόνια. Αξιαγάπητος, ξεκαρδιστικός, χαρούμενος, ευάλωτος και πιστός. Ο Έντι συνδυάζει όλα αυτά σε έναν άθλο. Και για να το θέσω απλά, ο Έντι είναι ένας από τους σπουδαιότερους. Τώρα, προφανώς, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Τσάρλι Τσάπλιν. Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Άλεκ Γκίνες. Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Πίτερ Σέλερς, αλλά είναι απόλυτη τιμή μου να μπορώ να λέω στα παιδιά μου ότι είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Έντι Μέρφι» υπογράμμισε.

«Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε αυτή τη βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα. Σας αγαπώ», είπε ο θρύλος της κωμωδίας κλείνοντας την ομιλία του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ