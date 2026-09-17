Ο Μπραντ Πιτ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Heart of the Beast», στο αμφιθέατρο First Bank στο Φράνκλιν του Τενεσί.

Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του Ινές ντε Ραμόν και ο σκηνοθέτης του φιλμ, Ντέιβιντ Έρ.

«Περνάμε υπέροχα» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ αναφερόμενος στη διαμονή του στο Νάσβιλ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Tennessean.

«Ακούσαμε φανταστική μουσική χθες το βράδυ, γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους και δοκιμάσαμε εξαιρετικό φαγητό. Απλώς το απολαμβάνουμε» συμπλήρωσε.

Για την εκδήλωση ο δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε ένα σπορ σύνολο με σχέδιο παραλλαγής σε χακί και λαδί τόνους ενώ η σύντροφός του έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα αέρινο μακρύ φόρεμα σε απαλό ροδακινί χρώμα το οποίο ξεχώριζε για τα διαδοχικά του επίπεδα και τις κομψές, διάφανες λεπτομέρειες.

Στο «Heart of the Beast», ο Πιτ υποδύεται τον James Belmont, έναν αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που εγκλωβίζεται στα βάθη της Αλάσκας μαζί με τον σκύλο του Οdin, μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Οι δυο τους καλούνται να παλέψουν για την επιβίωσή τους απέναντι στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους της φύσης.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζ. Κ. Σίμονς και η Άννα Λαμπ οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα.

Επίσης μαζί τους πόζαραν στο γκρι χαλί ο ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ και οι μουσικοί Τσέις Ράις, Τζέισον Όλντιν και Τζέιμι Τζόνσον.

Η ταινία αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ