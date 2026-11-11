Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία, την ολοκληρωμένη ανάδειξη και τη λειτουργική επανάχρηση του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας δρομολογεί το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου επί των μελετών αρχιτεκτονικής ανάδειξης, υδραυλικής διαχείρισης των ομβρίων υδάτων και φωτισμού του μνημείου.

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων αποσκοπεί στην προστασία του θεάτρου από τις φθορές που προκαλούν τα επιφανειακά ύδατα, στην αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, καθώς και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ασφαλή και βιώσιμη επανένταξη του μνημείου στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Θράκης, ώστε να αποκτήσει εκ νέου ενεργό ρόλο στην πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής.

Παρά τη σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης του αρχαίου θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου, χάρη στη συστηματική φροντίδα της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της ανάδειξής του. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων είναι η αποκατάσταση της στάθμης της ρωμαϊκής αρένας και η βελτίωση της αναγνωσιμότητας των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων του μνημείου, ώστε να αναδεικνύεται πληρέστερα η μορφή και η ιστορική του φυσιογνωμία.

Ιδιαίτερες παρεμβάσεις απαιτούνται στο κοίλο, το οποίο παρουσιάζει αλλοιώσεις εξαιτίας της υφιστάμενης γεωμορφολογίας της περιοχής και της διέλευσης ρέματος που διχοτομεί την πλαγιά, καθώς και λόγω των παλαιότερων ανασκαφικών τομών και των ανώμαλων διαμορφώσεων του εδάφους.

Με την προώθηση των συγκεκριμένων μελετών, το Υπουργείο Πολιτισμού θέτει τις βάσεις για την ουσιαστική προστασία και ολοκληρωμένη ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας, συνδυάζοντας τη διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας με τη δυνατότητα ασφαλούς αξιοποίησής του στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το αρχαίο θέατρο Μαρώνειας, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θράκης, αποκτά τις αναγκαίες υποδομές, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά, να αναδειχθεί πληρέστερα και να επαναλειτουργήσει, ως ζωντανός χώρος πολιτισμού, με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντικότητα και στον χαρακτήρα του. Το υπό εξέλιξη έργο αντιμετωπίζει τόσο τις ανάγκες διατήρησης του μνημείου όσο και τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, ασφαλούς και ποιοτικής εμπειρίας, για τον επισκέπτη. Ολοκληρώνεται η ανάδειξη του θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου του, αποκαθίσταται η αναγνωσιμότητα του μνημείου, οργανώνεται η έκθεση των σημαντικών αρχιτεκτονικών μελών του και επικαιροποιείται η πρόταση της αναστρέψιμης επέκτασης του άνω κοίλου, ώστε το θέατρο να μπορεί να φιλοξενήσει επαρκή αριθμό θεατών. Συγχρόνως, οι υδραυλικές παρεμβάσεις διασφαλίζουν την προστασία του από τα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο φωτισμός αναβαθμίζει τη λειτουργία και την αισθητική του χώρου. Δεν θέλουμε τα αρχαία θέατρα, όταν η κατάσταση διατήρησής τους το επιτρέπει, να αποτελούν μόνο μνημεία του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι να λειτουργούν ως ζωντανοί πυρήνες πολιτισμού, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης, για τις τοπικές κοινωνίες. Το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας, σε συνδυασμό με τα δημόσια κοινωφελή έργα υποδομής τα οποία υλοποιούνται ευρύτερα στην περιοχή, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πολιτιστική ταυτότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της Θράκης».

Το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας, χτισμένο στους πρόποδες του όρους Ίσμαρος, με θέα προς τη θάλασσα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας πόλης. Διατηρούνται οι τρεις πρώτες σειρές των εδωλίων του κοίλου, οι κλίμακες, ο καλυμμένος αποχετευτικός αγωγός, ερείπια του σκηνικού οικοδομήματος. Το θέατρο παρουσιάζει τρεις κύριες οικοδομικές φάσεις:

Την ελληνιστική (κοίλο και αποχετευτικός αγωγός), τη ρωμαϊκή, όπου, η ορχήστρα διευρύνθηκε και μετατράπηκε σε αρένα, ενώ κατασκευάστηκαν το θωράκιο και το σκηνικό οικοδόμημα. Η τρίτη φάση η οποία ανάγεται στους υστερορωμαϊκούς χρόνους. αφορά, κυρίως, σε επισκευές και προσαρμογές. Σήμερα το θέατρο διαθέτει βασικές υποδομές πρόσβασης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Μπορεί να υποδεχθεί περίπου 350 θεατές. Η ολοκλήρωση του νέου παραλιακού δρόμου Μαρώνειας–Πετρωτών, εντός του 2026, βελτιώνει την πρόσβαση σε αυτό, ενισχύοντας την προστασία του μνημείου από όμβρια ύδατα.

Οι προγραμματισμένες εργασίες περιλαμβάνουν επεμβάσεις, όπως την επιχωμάτωση της ορχήστρας, στη στάθμη της ρωμαϊκής αρένας, την επικαιροποίηση της πρότασης για τη νέα λυόμενη κατασκευή επέκτασης του άνω κοίλου με ξύλινα καθίσματα τα οποία τοποθετούνται σε λυόμενο φέροντα οργανισμό από χάλυβα, σε όμοια διάταξη των αρχαίων εδωλίων. Με την τροποποίηση αυτή, η χωρητικότητα του θεάτρου αυξάνεται επιτρέποντας τη συνολική εξυπηρέτηση περίπου 750 θεατών. Παράλληλα, προβλέπεται η οργάνωση, η τακτοποίηση και η έκθεση των σημαντικότερων αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου. Οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2004-2009. Λόγω των νέων αρχαιολογικών δεδομένων, ανέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου σχεδόν των ανασκαφικών και αναστηλωτικών εργασιών, το 2020, εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του κτηρίου εισόδου για την εξυπηρέτηση των αναγκών υποδοχής των επισκεπτών η οποία περιλαμβάνει φυλάκιο και χώρους υγιεινής, διαδρομή προς το σημείο εποπτείας, εξυπηρετώντας και ΑμεΑ, καθώς και βαθμίδες που οδηγούν στο επίπεδο του θεάτρου.

Στην αρχαιότητα, η αποστράγγιση του θεάτρου εξασφαλιζόταν μέσω κεντρικού μαρμάρινου αγωγού κάτω από το κοίλο, στον οποίο κατέληγαν και τα όμβρια ύδατα της ορχήστρας. Μετά την ανασκαφή του μνημείου, το ρέμα εκτράπηκε βόρεια του θεάτρου με πρόχειρα, ανεπαρκή έργα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κατασκευάζονται πλευρικές τάφροι κατά μήκος της οδού ανάντη του αρχαιολογικού χώρου. Εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των επισκεπτών με τον λειτουργικό φωτισμό καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας.