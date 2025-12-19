Στο Μουσείο Μαντάμ Τισό του Λονδίνου απέκτησε το δικό του κέρινο ομοίωμα ο Ίντρις Έλμπα, με τον 53χρονο ηθοποιό να δηλώνει ενθουσιασμένος από το «σουρεαλιστικό» αποτέλεσμα.

Ο Άγγλος σταρ εντυπωσιάστηκε τόσο από την ομοιότητα, ώστε τηλεφώνησε γελώντας στη μητέρα του για να της δείξει τον «σωσία» του. Η φιγούρα είναι ντυμένη με το κοστούμι που φόρεσε ο Έλμπα στη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο το 2024, ολοκληρωμένη με τα δικά του παπούτσια Loubouti.

Για τον ίδιο, η στιγμή αυτή αποτελεί έναν «κύκλο που κλείνει», αφού πλέον θα έχει μια μόνιμη παρουσία στην πόλη όπου γεννήθηκε, ακόμη και όταν ο ίδιος ταξιδεύει για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Ο Έλμπα έχει εμφανιστεί πιο πρόσφατα στο θρίλερ «A House Of Dynamite» και στην οικογενειακή ταινία της Disney «Zootopia 2».

