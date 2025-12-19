Στο Μουσείο Μαντάμ Τισό του Λονδίνου απέκτησε το δικό του κέρινο ομοίωμα ο Ίντρις Έλμπα, με τον 53χρονο ηθοποιό να δηλώνει ενθουσιασμένος από το «σουρεαλιστικό» αποτέλεσμα.

Ο Άγγλος σταρ εντυπωσιάστηκε τόσο από την ομοιότητα, ώστε τηλεφώνησε γελώντας στη μητέρα του για να της δείξει τον «σωσία» του. Η φιγούρα είναι ντυμένη με το κοστούμι που φόρεσε ο Έλμπα στη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο το 2024, ολοκληρωμένη με τα δικά του παπούτσια Loubouti.

Για τον ίδιο, η στιγμή αυτή αποτελεί έναν «κύκλο που κλείνει», αφού πλέον θα έχει μια μόνιμη παρουσία στην πόλη όπου γεννήθηκε, ακόμη και όταν ο ίδιος ταξιδεύει για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Δείτε το βίντεο:

Ο Έλμπα έχει εμφανιστεί πιο πρόσφατα στο θρίλερ «A House Of Dynamite» και στην οικογενειακή ταινία της Disney «Zootopia 2».

Idris Elba looks delighted as he poses next to his lookalike waxwork at the unveiling of the figure at Madame Tussauds in London https://t.co/9O7NqztE0B — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 19, 2025

Πηγή: Dailymail