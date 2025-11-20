Όπως κάθε χρόνο, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ζωντανεύουν στον Φάρο, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Φέτος, η «συντεχνία του γέλιου» παρουσιάζει την παράσταση «Επείγοντα Χριστούγεννα», ένα έργο που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, σύμφωνα με το όραμα της ομάδας για ένα θέατρο με κοινωνική ευαισθησία.

Η παράσταση, βασισμένη στο έργο «Heile, heile Segen» των Volker Ludwig και Christian Veit, είναι μια τρυφερή ιστορία για την αξία της φιλίας, της αλληλεγγύης και την αληθινή μαγεία των γιορτών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Κουκαλάνι, ενώ τη μουσική και τα τραγούδια έχουν αναλάβει ο Σπύρος Γραμμένος και η Άννη Θεοχάρη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Τρεις μικροί ασθενείς περνούν τις γιορτές μακριά από τα σπίτια τους, στο παιδιατρικό τμήμα ενός νοσοκομείου. Η μοναξιά και η ανησυχία τους μετατρέπονται σε απρόσμενες περιπέτειες, με το γέλιο και το παιχνίδι να ανατρέπουν κάθε δυσκολία.

Το έργο θίγει με χιούμορ σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, ενσωματώνοντας μουσική, τραγούδι και «θέατρο μέσα στο θέατρο». Καθηλώνει τους θεατές, προσκαλώντας τους να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών: έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις, γεμάτο δυνατότητες και την πεποίθηση ότι η δύναμη του «μαζί» μπορεί να κάνει κάθε μέρα ξεχωριστή.

Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι απλά μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά η στιγμή που επιλέγουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στους άλλους.

Συντελεστές:

Διασκευή: Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωάννα Λιούτσια

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κουκαλάνι

Πρωτότυπη Μουσική: Σπύρος Γραμμένος, Άννη Θεοχάρη

Μουσική Διεύθυνση – Ενορχήστρωση: Σπύρος Γραμμένος

Σκηνογράφοι – Ενδυματολόγοι: Αριστοτέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου

Χορογράφος: Πωλίνα Ευαγγέλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Αγιανίτης

Σχεδιασμός Ήχου: Βασίλης Χρηστακέας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χαρίκλεια Πετράκη

Υπεύθυνη Παραγωγής: Λιάνα Γαβριήλ

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Μικές Γλύκας, Βασίλης Κουκαλάνι, Σπύρος Μαραγκουδάκης, ΣίλιαΜπισιώτη, Αναστασία ΝάστιαΝτεντιάεβα, Τάνια Παλαιολόγου, Δανάη Τσιοπλή

Εκτέλεση Παραγωγής: συντεχνία του γέλιου

INFO

Φάρος, ΚΠΙΣΝ

Για παιδιά 5 ετών και άνω

Παραστάσεις: 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30/12/25 και 01, 03, 04, 05, 06/01/26, στις 18.00

Διάρκεια: 70’

Eισιτήρια:

Γενική είσοδος 10€, μειωμένο 5€

Προπώληση:

ηλεκτρονικά: ticketservices.gr

τηλεφωνικά: 210 7234567

εκδοτήριο Ticket Services: Πανεπιστημίου 39

Υπηρεσίες Προσβασιμότητας:

Διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ.: Έφη Ψαραδέλλη – Μυρτώ Γκανούρη | 27, 28 Δεκεμβρίου

Ακουστική Περιγραφή και Απτική Ξενάγηση: liminal | 27, 28 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης απτικής ξενάγησης: 17.00

Αισθητηριακά Φιλική Παράσταση: TheHappyAct | 04 Ιανουαρίου