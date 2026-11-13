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Με έντονο το αποτύπωμα της δημιουργικότητας, της συγκίνησης και της αγάπης για τη θεατρική τέχνη ολοκληρώθηκε το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός που για ακόμη μία χρονιά έφερε κοντά θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας στο κοινό ξεχωριστές παραστάσεις και δυνατές καλλιτεχνικές στιγμές.

Η αυλαία έπεσε με την ανακοίνωση των βραβείων της Κριτικής Επιτροπής και του κοινού, επιβραβεύοντας τις ερμηνείες, τη σκηνοθετική ματιά και τη συνολική καλλιτεχνική δημιουργία των συμμετεχόντων. Ξεχωριστή διάκριση απέσπασε η θεατρική ομάδα Players of Ethos του Λονδίνου, η οποία κατέκτησε τόσο το Βραβείο Κοινού όσο και το Α΄ Βραβείο Καλύτερης Παράστασης.

Πίσω από την επιτυχημένη διοργάνωση βρίσκονται οι άνθρωποι που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό: οι θεατρικές ομάδες, οι συντελεστές, οι εθελοντές, οι χορηγοί και φυσικά το κοινό της Ιεράπετρας, που αγκάλιασε και φέτος το φεστιβάλ, γεμίζοντας κάθε βράδυ την αίθουσα.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία και οι έπαινοι του 14ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας.

• Βραβείο κοινού

Θεατρική Ομάδα Players of Ethos Λονδίνου, για το έργο «Η επίσκεψη των ρινόκερων» των Δήμητρας Μπακαλγιάννη και Δημήτρη Γκιζάνη.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

• Βραβείο Α΄ καλύτερης παράστασης

στη Θεατρική Ομάδα Players of Ethos Λονδίνου, για το έργο «Η επίσκεψη των ρινόκερων» των Δήμητρας Μπακαλιάννη και Δημήτρη Γκιζάνη.

• Βραβείο Β΄ καλύτερης παράστασης

στη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Εξόρυξη Λαυρίου, για το έργο «Περλιμπλίν και Μπελίσα» του Λόρκα.

• Βραβείο Γ΄ καλύτερης παράστασης

στο Θέατρο Περιγιαλίου, για το έργο «Άγριος σπόρος» του Γιάννη Τσίρου.

• Βραβείο Σκηνοθεσίας

στον Γιώργο Δρίβα, για την παράσταση «Περλιμπλίν και Μπελίσα».

• Βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου (ισοψηφία)

στη Χριστίνα Χαρχαρίδη, για το ρόλο της Κλαίρης Τσαχανασιάν στην παράσταση «Η επίσκεψη των ρινόκερων», και στη ΒανέσσαΠαπαρούνη, για το ρόλο της Μπελίσα στην παράσταση «Περλιμπλίν και Μπελίσα».

• Βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου (ισοψηφία)

στον Κώστα Βενέτη, για το ρόλο του Άνδρα στην παράσταση «Αυγά μαύρα»,

και στον Δημήτρη Σιαμήδη, για το ρόλο του Περλιμπλίν στην παράσταση «Περλιμπλίν και Μπελίσα».

• Βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου

στην Άννα Παπακωνσταντίνου, για το ρόλο της Χαρούλας στην παράσταση «Άγριος σπόρος».

• Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου

στον Κωστή Κουκλάκη, για το ρόλο του Αστυνομικού στην παράσταση «Άγριος σπόρος».

• Βραβείο Κινησιολογίας

στην Ευριδίκη Καββαδία, για την παράσταση «Περλιμπλίν και Μπελίσα».

• Βραβείο Χορογραφίας

στον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο, για την παράσταση «Η επίσκεψη των ρινόκερων».

• Βραβείο Μουσικής επιμέλειας

στον Αλέκο Ξανθάκη, για το έργο «Άγριος σπόρος» του Γιάννη Τσίρου.

• Βραβείο Μουσικής σύνθεσης

στην Εύα Ρεγγίνα Κανδρή, για την παράσταση «Η επίσκεψη των ρινόκερων».

• Βραβείο Φωτισμού

στον Αλέκο Ξανθάκη, για το έργο «Άγριος σπόρος» του Γιάννη Τσίρου.

• Βραβείο Ενδυματολογίας

στην Αλεξία Νάσκου, για την παράσταση «Η επίσκεψη των ρινόκερων».

• Βραβείο Σκηνογραφίας

στον Γιώργο Δρίβα, για το έργο «Περλιμπλίν και Μπελίσα» του Λόρκα.

• Βραβείο Προγράμματος

στην Καλλιτεχνική Σκηνή Σύνθεση Ηπείρου, για το έργο «Αυγά μαύρα» του Διονύση Χαριτόπουλου.

• Βραβείο Αφίσας

στον Κώστα Καραγκούνη, για το έργο «Ράους» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, της Θεατρικής Σκηνής Θημέλη Ζευγολατιού.

ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

• Έπαινος ερμηνείας

στη Σοφία Κακαβογιάννη, για το ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου στο έργο «Σωτηρία με λένε» της Σοφίας Αδαμίδου, της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων Δήμου Καρύστου.

• Έπαινος ερμηνείας

στην Πωλίνα Χριστοπούλου, για το ρόλο του Τόμπυ, και στον VictorRubioColl, για το ρόλο του Ρόμπυ, στην παράσταση «Η επίσκεψη των ρινόκερων».

• Έπαινος ερμηνείας

στον Κωνσταντίνο Σουρτζή, για το ρόλο του Βλέπυρου στο έργο «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη, της Θεατρικής Ομάδας Θέσπις Κερατέας.

• Έπαινος ερμηνείας

στην Ηλιάνα Δρίβα και στον ΠαρίςΠεράκη, για το ρόλο των Δαιμονίων στην παράσταση «Περλιμπλίν και Μπελίσα».

• Έπαινος ερμηνείας

στη Βίκυ Γαλανοπούλου, για το ρόλο της Δημάρχου στην παράσταση «Η επίσκεψη των ρινόκερων».

• Έπαινος ερμηνείας

στην Ευαγγελία Βλάχου, για το ρόλο της ΦούλαςΤούνουρη στην παράσταση «Ράους».

• Έπαινος ερμηνείας

στην Κατερίνα Βουλαδάκη, για το ρόλο της Τέτας Βαρνάβα στην παράσταση «Ράους».

• Έπαινος μουσικής ερμηνείας στη Μαρία Μαρινάκου, για το τραγούδι στην παράσταση «Ράους».

• Βραβείο κοινού

Θεατρική Ομάδα Players of Ethos Λονδίνου, για το έργο «Η επίσκεψη των ρινόκερων» των Δήμητρας Μπακαλιάννη και Δημήτρη Γκιζάνη.

• Βραβείο Α΄ καλύτερης παράστασης

στη Θεατρική Ομάδα Players of Ethos Λονδίνου, για το έργο «Η επίσκεψη των ρινόκερων» των Δήμητρας Μπακαλιάννη και Δημήτρη Γκιζάνη.

• Βραβείο Β΄ καλύτερης παράστασης

στη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Εξόρυξη Λαυρίου, για το έργο «Περλιμπλίν και Μπελίσα» του Λόρκα.

• Βραβείο Γ΄ καλύτερης παράστασης

στο Θέατρο Περιγιαλίου, για το έργο «Άγριος σπόρος» του Γιάννη Τσίρου.