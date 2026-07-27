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Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 27 Ιουλίου έως τη 1η Αυγούστου έχει ως εξής:

Δευτέρα 27 Ιουλίου

«Οι Ρίζες του Δημιουργού»

Έναρξη της επετειακής εβδομάδας με αναφορά στη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.

08:00 Στα Άκρα με τη Βίκυ Φλέσσα

Τα Παιδικά Χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη.

10:00 Δες τι λαμπρό φεγγάρι

Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου. Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διονύσης Τσακνής.

Ενορχήστρωση: Γιάννης Ιωάννου. Έτος έκδοσης: 2005.

Μουσική Δωματίου

11:00 Τέσσερις σπουδές για δύο βιολιά και τσέλο

Έτος σύνθεσης: 1952.

Βιολί: Γιώργος Δεμερτζής, Δημήτρης Χανδράκης.

Τσέλο: Άγγελος Λιακάκης.

11:30 Κουαρτέτο αρ.4 «Μάζα»

Έτος σύνθεσης: 1955.

Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής βιολί, Δημήτρης Χανδράκης βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη βιόλα, Άγγελος Λιακάκης τσέλο.

Αφιερώματα

12:00 Viva Mikis

Tobias Morgenstern, Gerhard Schöne, Kalliopi Vetta, Rainer Rohloff, Jannis Zotos, Barbara Kellerbauer, Rainer Kirchmann, Gina Pietsch, Jayrope & Lippstück, Kostas Papanastasiou, Nick Nikitakis, Petros Pandis, Konstantin Wecker, Hans-Eckardt Wenzel, Bejarano & Microphone Mafia, Johanna Krumin & Uri Rom, Pannach & Kunert, Das Blaue Einhorn, Gerhard Gundermann, Tobias Morgenstern, Mikis Theodorakis.

Συμφωνικά

14:00 Symphony No 1

Έτος σύνθεσης: 1948 & 1953.

St. Petersburg State Academic Capella Symphony Orchestra.

Μουσική διεύθυνση: Mikis Theodorakis.

Ηχογράφηση: 1996.

Κύκλοι Τραγουδιών

15:00 Επιτάφιος

Ποίηση Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης: 1958, Παρίσι. Ηχογράφηση: 1960.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Καίτη Θύμη, Μανώλης Χιώτης.

Εξώφυλλο: Μποστ.

Διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

16:00 Μαουτχάουζεν – Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν

Ποίηση Ιάκωβος Καμπανέλλης. Έτος σύνθεσης: 1965. Ηχογράφηση: 1965.

Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη.

Γιάννης Διδίλης πιάνο. Λάκης Καρνέζης – Κώστας Παπαδόπουλος μπουζούκι.

Σωτήρης Ταχιάτης βιολοντσέλο. Ανδρέας Ροδουσάκης κοντραμπάσο. Σπύρος Ρέγγιος φλάουτο.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

17:00 Άξιος Εστί

Μίκης Θεοδωράκης – Γιώργος Μαλούχος.

18:00

Άξιον Εστί

Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης. Έτος σύνθεσης: 1960, Παρίσι. Πρώτη ηχογράφηση: 1964.

Μάνος Κατράκης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Θεόδωρος Δημητρίεφ, Μικτή Χορωδία Θάλειας Βυζαντίου, Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, Λαϊκή Ορχήστρα.

Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

20:00 Πολιτεία

Έτος σύνθεσης: 1960, Παρίσι – Αθήνα.

Σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Κώστα Βίρβου.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαριλένα, Μανώλης Χιώτης.

Λαϊκή Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

22:00 Άξιος Εστί

Μίκης Θεοδωράκης – Γιώργος Μαλούχος.

Τρίτη 28 Ιουλίου

«Η Ποίηση έγινε Τραγούδι»

Κάθε ώρα αφιερωμένη σε έναν ποιητή.

08:00 Γιάννης Ρίτσος – Ρωμιοσύνη

Έτος σύνθεσης: 1966, Αθήνα.

Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Γιάννης Διδίλης πιάνο. Λάκης Καρνέζης – Κώστας Παπαδόπουλος μπουζούκι. Βαγγέλης Παπαγγελίδης κοντραμπάσο. Εύανδρος Παπαδόπουλος ντραμς.

Λαϊκή Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

09:00 Οδυσσέας Ελύτης – Μικρές Κυκλάδες

Έτος σύνθεσης – ηχογράφησης: 1963. Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης.

Τραγούδι: Ντόρα Γιαννακοπούλου. Πιάνο: Γιάννης Διδίλης.

Μπουζούκι: Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος.

Μπάσο: Βαγγέλης Παπαγγελίδης.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

10:00 Γιώργος Σεφέρης – Επιφάνια

Ερμηνεύει: Γιώργος Μούτσιος.

Ενορχήστρωση: Κώστας Κλάββας.

11:00 Τάσος Λειβαδίτης – Τα Λυρικά

Σύνθεση: 1976, Αθήνα.

Ερμηνεύει ο συνθέτης. Ηχογράφηση από τον Β΄ Μουσικό Αύγουστο το 1977.

Μουσικοί: Βασίλης Τενίδης κιθάρα, Σωτήρης Ταχιάτης βιολοντσέλο, Ανδρέας Ροδουσάκης κοντραμπάσο, Γιώργος Θεοδωράκης κρουστά, Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου πιάνο.

12:00 Νίκος Γκάτσος – Θαλασσινά Φεγγάρια

Έτος σύνθεσης: 1967, Αθήνα.

Συμμετέχουν: Βίκυ Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρία Φαραντούρη.

Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος και Λαϊκή Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε την ημέρα επιβολής της δικτατορίας, 21 Απριλίου 1967, και ένα μήνα μετά απαγορεύτηκε μαζί με όλο το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

13:00 Μανόλης Αναγνωστάκης – Μπαλάντες

Σύνθεση: 1973–74, Παρίσι. Ηχογράφηση: 1975, Αθήνα.

Ερμηνεύουν: Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Πέτρος Πανδής.

Μπουζούκι: Χρήστος Νικολόπουλος, Θανάσης Πολυκανδριώτης.

Πιάνο – Ενορχήστρωση: Γιάννης Διδίλης.

Μουσική Δωματίου

14:00 Πιανιστικά Άπαντα

Γιώργος Φιλαδελφέας ερμηνεύει στο πιάνο έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

Μεγάλοι ερμηνευτές

16:00 Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη

17:00 Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

19:00 Μαίρη Λίντα – Αρχιπέλαγος 1959, 1961 Παρίσι, Αθήνα Λονδίνο. Β’ Εγγραφή. Ποίηση Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Θεοδωράκη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Πάνου Κοκκινόπουλου, Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχουν: Τραγούδι. Μαίρη Λίντα. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης Λαϊκή Ορχήστρα Υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Κύκλοι Τραγουδιών

20:00 Η Νήσος των Αζορών & Η Ρομβία

Έτος σύνθεσης: 1960. Σε ποίηση Μέντη Μποσταντζόγλου (Μποστ).

Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης.

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

21:00 Ένας Όμηρος

Σε ποίηση Brendan Francis Behan. Απόδοση στα ελληνικά: Βασίλης Ρώτας.

Έτος σύνθεσης: 1961, Παρίσι.

Μαρία Φαραντούρη, Χρήστος Θηβαίος.

Ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας αφιερώματος στον Μίκη Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2008.

Berliner Instrumentalisten: Henning Schmiedt πιάνο, Caroline Siegers βιολί, Jens Naumilkat τσέλο, H.D. Lorenz κοντραμπάσο, Volker Schlott σαξόφωνο & φλάουτο, Kai Bruckner κιθάρα.

Συμπράττουν: Κώστας Ζαριδάκης μπουζούκι, Δημήτρης Μαρινάκης κρουστά.

22:00 18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας

Σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης: 1970–74.

Συμμετέχουν: Μαρία Δημητριάδη, Ελένη Βιτάλη, Κώστας Καμένος, Σταύρος Παπασπαράκης, Σάνια Κρυστάλη.

Ενορχήστρωση και διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας: Τάσος Καρακατσάνης.

Συμφωνικά – Ορατόρια

22:30 Κατά Σαδδουκαίων

Έτος: 1983. Καντάτα σε επτά μέρη για τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα.

Ποίηση: Μιχάλης Κατσαρός.

Συμμετέχουν: Friedrich Wilhelm Junge (Sprecher), Joachim Vogt (Tenor), Hermann Christian Polster (Bass), Jürgen Freier (Bariton), Rundfunkchor Berlin, Berliner Sinfonie Orchester.

Διεύθυνση: Hans-Peter Frank.

Τετάρτη 29 Ιουλίου

101 Χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη

08:00 Άξιος Εστί

Μίκης Θεοδωράκης – Γιώργος Μαλούχος.

09:00 Ο Μίκης του έρωτα και της αγάπης

Στις δύο συναυλίες του Ηρωδείου συμμετέχουν: Νένα Βενετσάνου, Σόνια Θεοδωρίδου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μπάσης, Ζάχος Τερζάκης. Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με σολίστ την Τατιάνα Παπαγεωργίου, μουσική διεύθυνση Ανδρέα Πυλαρινού και Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου.

Συμφωνικά

10:00 Αποκάλυψη – Ωδή στον Μπετόβεν

Έργο: 1945. Για ορχήστρα εγχόρδων, αφηγητή και χορωδία. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος. Χορωδία των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και οι Μουσικοί της Καμεράτας, Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.

11:00 Άξιος Εστί

Μίκης Θεοδωράκης – Γιώργος Μαλούχος.

12:00 Ο Μίκης στη διεθνή ποίηση – Τα Ελυάρ

Σε ποίηση Πωλ Ελυάρ. Έτος σύνθεσης: 1958, Παρίσι. Ηχογράφηση: 2000. Ερμηνεύει η Νένα Βενετσάνου. Πιάνο: Έλενα Μουζάλα.

13:00 Romancero Gitano (1967).

Ποίηση: Federico García Lorca.

Μαρία Φαραντούρη – Του Φεγγαριού τα Πάθη.

Orquestra de Córdoba.

Σολίστ κλασικής κιθάρας: Κώστας Κοτσιώλης.

Χορωδία: Fons Musicalis.

Μουσική επεξεργασία – ενορχήστρωση: Leo Brouwer.

Ο Μίκης στον κινηματογράφο

15:00 Τραγούδια σε κινηματογραφικές ταινίες.

16:00 Impressions Of Phaedra

Mikis Theodorakis & The Oliver Nelson Orchestra. New York 1962. Έργα:

Ζορμπάς, Z, Serpico, State of Siege.

14:00 Άξιος Εστί

Μίκης Θεοδωράκης – Γιώργος Μαλούχος.

Μπαλέτα

15:00 Alexis Zorbas – Ballet Suite

Έτος: 1987. Συμμετέχουν: Σοφία Μιχαηλίδου, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος. Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ηχογράφηση: 1989.

Ο Μίκης στον Κόσμο

17:00 Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης.

Λαϊκά Ορατόρια

19:00 Canto General

Έτος σύνθεσης: 1972. Ποίηση: Pablo Neruda. Αφηγητής: Μάνος Κατράκης. Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής. Μπουζούκι: Λάκης Καρνέζης, Χρ. Κωνσταντίνου. Χορωδία: Εθνική Χορωδία Γαλλίας. Διεύθυνση Χορωδίας: Jacques Grimbert. Διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας: Γιάννης Διδίλης. Κιθάρα: Ευάγγελος Ασημακόπουλος, Λίζα Ζώη. Κρουστά: Τα Κρουστά του Στρασβούργου. Πιάνο: Alberto Newman, Ντόρα Μπακοπούλου. Σύνθεση – Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης. Ζωντανή ηχογράφηση: Στάδιο Καραϊσκάκη, Αύγουστος 1975.

Μεγάλη Επετειακή Εκπομπή

21:00 Mikis Theodorakis – För Fred Och Frihet (SVT 1988)

Συναυλία που μεταδόθηκε από τη Σουηδική Δημόσια Τηλεόραση (SVT) στις 28 Φεβρουαρίου 1988. Συμμετέχουν: Σοφία Μιχαηλίδου, Πέτρος Πανδής, Θανάσης Μωραΐτης, Sara Isaksson, Λάκης Καρνέζης, Γιάννης Ζερβίδης, Δημήτρης Παπαγγελίδης, Νίκος Πολίτης, Γιάννης Σπάθας, Νίκος Αντύπας, Christian Boissel. Kormedlemmar från Kristofferskolan, Adolf Fredrik, St Jacob.

22:00 Μίκης Θεοδωράκης, μια ζωή… Ελλάδα

Θέατρο Παρκ, Αθήνα 2004–2005. Μουσική σύνθεση: Μίκης Θεοδωράκης. Κείμενα: Κάκια Ιγερινού. Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Κοραής Δαμάτης. Συμμετέχουν: Εύα Κοταμανίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Μαρία Γεωργιάδου, Μαρίνος Βουρδαμής, Μιχάλης Μαρκάτης, Ελευθερία Ρήγου, Γιώργος Χαλεπλής, Σία Κοσκινά, Δημήτρης Γιώτης, Αντωνία Γιαννούλη, Μαριάννα Λουκάκη, Νεφέλη Ορφανού, Μαίρη Αθανασίου, Γιώργος Χαδίνης, Γιώργος Χουλιαράς, Γαρυφαλιά Παναγιωτοπούλου, Αργύρης Αγγέλου. Θεματολογία: Ένα ταξίδι μνήμης στην περίοδο 1950–1974, με έμφαση στις εξορίες, τα πέτρινα χρόνια και την ελπίδα. Ερμηνευτές: Λένα Αλκαίου, Καλλιόπη Βέτα, Αναστασία Μουτσάτσου, Μαρία Σουλτάτου, Αλέξανδρος Χατζής και Παύλος Ορκόπουλος.

Πέμπτη 30 Ιουλίου

08:00 Άξιος Εστί

Μίκης Θεοδωράκης – Γιώργος Μαλούχος.

«Ο Παγκόσμιος Μίκης»

10:00 Διασκευές τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη από ξένους ερμηνευτές

Ένα μοναδικό τρίωρο αφιέρωμα στις διασκευές των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη από σπουδαίους ξένους ερμηνευτές. Ένα μουσικό ταξίδι σε διαφορετικές γλώσσες, πολιτισμούς και μουσικές παραδόσεις, που αποδεικνύει τη διαχρονική και παγκόσμια απήχηση του έργου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.

14:00 Μίκης Θεοδωράκης: Caro – Iva Zanicchi (1970)

Η Iva Zanicchi, μία από τις τρεις μεγάλες τραγουδίστριες που ανέδειξε η Ιταλία μεταπολεμικά μαζί με τη Milva και τη Mina, ηχογράφησε το 1970 τον ολοκληρωμένο δίσκο «Caro Theodorakis» με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν η εποχή που το έργο του Μίκη ήταν απαγορευμένο στην Ελλάδα, αλλά γνώριζε μεγάλη απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μουσική Δωματίου

15:00 11 Πρελούδια

Έτος σύνθεσης: 1947. Πιανιστικά Άπαντα.

Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

16:00 Μικρή Σουίτα

Έτος σύνθεσης: 1954. Πιανιστικά Άπαντα.

Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

17:00 Πιανιστικά Άπαντα

1943 – 20 Waltz in C major.

1942 – Minuet in A major.

1943 – Fantasia in G minor.

Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Συμφωνική Μουσική

18:00 Συμφωνία αρ. 2 «Το τραγούδι της γης»

Για παιδική χορωδία, σόλο πιάνο και ορχήστρα. Έτος σύνθεσης: 1980–81.

Συμμετέχουν: Cyprien Katsaris, Orchestre Symphonique de RTL.

Conductor: Mikis Theodorakis. Poetry: Mikis Theodorakis.

Η Όπερα του Μίκη Θεοδωράκη

21:00 Λυσιστράτη

Όπερα σε δύο πράξεις και δέκα σκηνές, σε λιμπρέτο του συνθέτη.

Ένα έργο αφιερωμένο στην παγκόσμια ειρήνη από τον Μίκη Θεοδωράκη. Η σύνθεση ξεκίνησε τον Μάιο του 2000. Στην ελεύθερη απόδοση του κειμένου ο συνθέτης εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως το πρόσωπο του Ποιητή, και αναμόρφωσε σκηνές με βάση τις ανάγκες της προβολής των μουσικών στοιχείων, παραμένοντας πιστός στο πνεύμα και στο γράμμα του Αριστοφάνη.

Παρασκευή 31 Ιουλίου

«Η Κληρονομιά»

08:00 Οι νέοι ερμηνευτές – Ξαναδιαβάζοντας τον Μίκη.

12:00 Σπάνιες Ερμηνείες

Οι νέες εκδόσεις

13:00 Ασίκικο – Πουλάκη (1996)

Ποίηση: Μιχάλης Γκανάς. Ερμηνεία: Βασίλης Λέκκας.

Ενορχήστρωση: Γιάννης Σπάθας.

14:00 Οδύσσεια (2005)

Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη. Ποίηση: Κώστας Καρτελιάς.

Έτος σύνθεσης – έκδοσης: 2007.

Ραψωδιες – Μπαλέτα

17:00 Κύκνειο Άσμα

Ραψωδία για βαρύτονο και ορχήστρα εγχόρδων. Έτος σύνθεσης: 2009.

Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς.

Βαρύτονος: Δημήτρης Τηλιακός.

Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης.

18:00 Ballet Suite – Οι εραστές του Τερουέλ

Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ.

Διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης.

Συμφωνικό Σκέρτσο

19:00 Το Πανηγύρι της Ασή Γωνιάς

Συμφωνικό σκέρτσο. Έτη σύνθεσης: 1946–1947.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης.

Μέγαρο Μουσικής, 2005.

Κονσέρτα

20:00 Concerto for Piano & Orchestra

Έτος σύνθεσης: 1957.

Πιάνο: Ντίνος Μαστρογιάννης.

Λαϊκό Ορατόριο

22:30 Οι γειτονιές του κόσμου

Σε ποίηση και απαγγελία Γιάννη Ρίτσου.

Έτος σύνθεσης: 1978, Αθήνα & Omsk Σιβηρίας.

Ηχογράφηση: Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Θωμόπουλος, Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου.

Συμμετέχουν: Τάσος Διακογιώργης σαντούρι, Χρήστος Κωνσταντίνου μπουζούκι, Φίλιππος Τσεμπερούλης κλαρίνο και Λαϊκή Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Σάββατο 1 Αυγούστου

Μουσική Δωματίου

10:00 Συρτός Χανιώτικος για πιάνο και κρουστά

Έτος σύνθεσης: 1952. Πιανιστικά Άπαντα.

Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

10:30 Σουίτα Μπαλέτου «Αλέξης Ζορμπάς»

Έτος σύνθεσης: 1988. Μεταγραφή για πιάνο – Πιανιστικά Άπαντα.

Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Κονσέρτα

11:00 Symphonietta

Έτος σύνθεσης: 1947.

International Frankfurt Chamber Orchestra.

Conductor: Mikis Theodorakis.

Πιάνο: Henning Schmiedt.

11:30 Adagio for flute, clarinet, trumpet and string orchestra

Flute: Polina Ivanova. Clarinet: Vadim Bondarenko. Trumpet: Gennadi Nikonow.

Orchestra: St. Petersburg State Capella Symphony Orchestra.

Capella Concert Hall.

Composed & Conductor: Mikis Theodorakis.

Dedicated to the victims of the Bosnian War.

Κύκλοι Τραγουδιών

12:00 Της Εξορίας

Έτος έκδοσης: 1976.

Ποίηση: Πάνος Λαμψίδης, Γιάννης Νεγρεπόντης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Τάσος Λειβαδίτης, Μίκης Θεοδωράκης.

Ερμηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

13:00 Λιποτάκτες

Έτος σύνθεσης: 1952, Χανιά – Αθήνα – Παρίσι.

Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση: 1960.

Συμμετέχουν: Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης. Κιθάρα: Δημήτρης Φάμπας.

Ερμηνεία: Μίκης Θεοδωράκης.

14:00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού

Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος σύνθεσης: 1960.

Ζωντανή συναυλία στην Κύπρο.

Συμμετέχουν: Σοφία Αβραμίδου, Δημήτρης Μπάσης, Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη στην Κύπρο.

Διδασκαλία Χορωδίας: Λένα Μελανίδου.

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση Ορχήστρας – Κείμενα: Άλκης Μπαλτάς.

16:00 Κύκλος Μαρία Φαραντούρη

Έτος σύνθεσης: 1964, Αθήνα.

Κύκλος έξι τραγουδιών που ο Θεοδωράκης συνέθεσε ειδικά για τη φωνή της μεγάλης Ελληνίδας ερμηνεύτριας.

Συμμετέχουν οι Berliner Instrumentalisten: Henning Schmiedt πιάνο, Caroline Siegers βιολί, Jens Naumilkat τσέλο, H.D. Lorenz κοντραμπάσο, Volker Schlott σαξόφωνο & φλάουτο, Kai Bruckner κιθάρα.

Ενορχήστρωση: Henning Schmiedt.

17:00 Γράμματα από τη Γερμανία

Σε ποίηση Φώντα Λάδη. Έτος σύνθεσης: 1966.

Ερμηνεύουν: Αντώνης Καλογιάννης, Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Συρρής.

18:00 Χρυσοπράσινο Φύλλο

Έτος σύνθεσης: 1964.

Ποίηση: Λεωνίδας Μανέλης, Νίκος Γκάτσος, Άντης Περνάρης, Μίκης Θεοδωράκης.

Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρία Φαραντούρη.

Μουσικοί: Γιάννης Διδίλης, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Παπαγγελίδης.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

Λαϊκά Ορατόρια

19:00 Άξιον Εστί

Σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη.

Λαϊκό Ορατόριο σε τρία μέρη. Έτος σύνθεσης: 1960, Παρίσι.

Swedish translation: Ingemar Rhedin.

Conductor: Sam Claeson.

Soloists: Björn Thulin & Rolf Leanderson.

Collegium Musicum.

Μονόγραμμα – Ίνγκμαρ Ρεντίν

Σκηνοθεσία: Ηρώ Σγουράκη. Φωτογραφία: Στάθης Γκόβας. Ηχοληψία: Νίκος Παναγοηλιόπουλος. Μοντάζ: Σταμάτης Μαργέτης. Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Σγουράκης.

Αφιέρωμα στον Ίνγκμαρ Ρεντίν (Ingemar Rhedin), καθηγητή φιλόλογο, συγγραφέα και μεταφραστή, έναν σπουδαίο Σουηδό φίλο της Ελλάδας που μετέφερε τον ελληνικό λόγο και την ελληνική ποίηση στις Σκανδιναβικές χώρες.

Μετασυμφωνικά

22:00 Κατάσταση Πολιορκίας

Έτος σύνθεσης: 1968, Βραχάτι.

Ποίηση: Ρένα Χατζηδάκη. Ηχογράφηση: 1969 από το Roundhouse του Λονδίνου.

Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη, Αντώνης Καλογιάννης.

Ενορχήστρωση: Γιάννης Μαρκόπουλος.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Εύδωρος Δημητρίου.

New Mastering.

23:00 Πνευματικό Εμβατήριο – Αρκαδία V

Ποίηση: Άγγελος Σικελιανός. Έτος σύνθεσης: 1969.

Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη, Αντώνης Καλογιάννης, Γιάννης Θεοχάρης.

London Symphony Orchestra.

Χορωδία της New Opera London.

Ανδρική Χορωδία Ουαλών Ανθρακωρύχων.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

Albert Hall, Λονδίνο 1970.

Στον πρόλογο: Κώστας Καζάκος.