Την παροχή αιγίδας και τη χρηματοδότηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026». Η φετινή ενίσχυση εστιάζει σε δύο κεντρικούς πυλώνες: τις μουσικές εκδηλώσεις (παραστάσεις, φεστιβάλ, φιλαρμονικές, περιοδείες) και τα πολιτιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα» αποτελεί έναν σταθερό μηχανισμό στήριξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Μέσα από ευέλικτες επιχορηγήσεις, ενθαρρύνει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την πολιτιστική πολυφωνία, ενισχύοντας ουσιαστικά τους φορείς και τους δημιουργούς που ανανεώνουν το πολιτιστικό τοπίο της χώρας.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ελλάδα” αποτελεί έναν σταθερό θεσμό και ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτιστικής πολιτικής, μέσω του οποίου το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει με συνέπεια τη σύγχρονη δημιουργία και στηρίζει έμπρακτα τους φορείς και τους καλλιτέχνες σε κάθε γωνιά της χώρας. Με τις επιχορηγήσεις, στις μουσικές παραστάσεις, τις φιλαρμονικές, τα φεστιβάλ και τις περιοδείες, αλλά και στις πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους αναγνωρίζουμε ότι η καλλιεργούμενη σχέση της νέας γενιάς με τον πολιτισμό αποτελεί την ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας. Ενισχύουμε τους δημιουργούς που εμπνέονται, τολμούν και προσφέρουν έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και κοινωνικού αντικτύπου. Η ένθερμη ανταπόκριση των πολιτιστικών φορέων επιβεβαιώνει τη ζωντάνια και τη δημιουργική δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική περιφέρεια. Σταθερός στόχος μας παραμένει η πολιτιστική αποκέντρωση, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η διαμόρφωση ενός πολυφωνικού πολιτιστικού χάρτη. Επενδύουμε στον πολιτισμό ως δύναμη κοινωνικής συνοχής, παιδείας και βιώσιμης ανάπτυξης, διευρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε:

«Οι δράσεις του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την καθοδήγηση της Υπουργού μας Λίνας Μενδώνη, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, αλλά και θεματικών ενοτήτων. Δράσεις που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, καρπός της συνεργασίας καλλιτεχνών, παραδοσιακών και συγχρόνων δημιουργών. Δράσεις που ανοίγουν την αγκαλιά τους σε όλες τις ηλικίες, φροντίζοντας να υπάρχουν ίσες δυνατότητες και ολοένα και λιγότεροι αποκλεισμοί».

Στο πλαίσιο της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης του ΥΠΠΟ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υποβλήθηκαν προτάσεις από φορείς από όλη την Ελλάδα. Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας, αποτελούμενες από στελέχη του Υπουργείου και ειδικούς κάθε θεματικού πεδίου, με βάση θεσμοθετημένα και αντικειμενικά κριτήρια.

Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους

Στον τομέα «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους», υποβλήθηκαν 133 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 119, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 500.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας αιτήθηκαν 99 φορείς από το σύνολο των 133, ενώ 34 φορείς δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα. Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 89 φορείς.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν οι:

Αντώνης Λενακάκης, Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κοκορότσκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης, MOMus.

Σοφία Μαντουβάλου, Συγγραφέας παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

Παναγιώτα (Γιώτα) Παναγή, Δραματουργός και παιδαγωγός μουσικής και θεάτρου.

Νίκη Μόνικα Τσιλιμπέρδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής

Στον τομέα «Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής» υποβλήθηκαν 162 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 90, συνολικό ποσό επιχορήγησης 700.000 ευρώ. Επίσης, η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 67 προτάσεις.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν οι:

Αλεξομανωλάκη Μαργαρίτα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, ως συντονίστρια

Παπαδόπουλoς Γεώργιος – Ιούλιος, μουσικολόγος, πιανίστας, διευθυντής Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Μούζας Αλέξανδρος, Συνθέτης, Παραγωγός

Τερζάκης Κωνσταντίνος, Μαέστρος

Μπουρδόπουλος Γιώργος, Μουσικός