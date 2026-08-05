Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στην πρεμιέρα της παράστασης «Ειρήνη – Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη» σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, περίπου μία ώρα μετά την έναρξη, η εκδήλωση διακόπηκε απότομα λόγω έντονης νεροποντής.

Όπως στο πρωτότυπο αριστοφανικό έργο, οι θεοί εγκαταλείπουν τους ανθρώπους, έτσι και στην πραγματικότητα οι θεατές αφέθηκαν στην τύχη τους, παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, καθώς η παραγωγή διαβεβαίωνε τηλεφωνικά ότι η παράσταση θα διεξαγόταν κανονικά.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί χάος, με 6.000 θεατές —ανάμεσά τους ηλικιωμένους και παιδιά— να προσπαθούν να αποχωρήσουν από τα ολισθηρά μάρμαρα μέσα στο σκοτάδι, όταν για λίγα δευτερόλεπτα σβήστηκαν τα φώτα.

Παρά την αναστάτωση, ξεχώρισε ο επαγγελματισμός των ηθοποιών, όπως η Γαλήνη Χατζηπασχάλη και η Έμιλη Κολιανδρή, καθώς και των μελών του Χορού και της ορχήστρας, οι οποίοι συνέχισαν να παίζουν μέχρι η βροχή να γίνει ανυπόφορη. Καθώς η παράσταση ολοκληρώθηκε μόνο κατά το ήμισυ, ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αιτήματα θεατών για επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων.

Η κακοδαιμονία συνεχίστηκε και την επόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου, όταν οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, ακυρώθηκαν από τις αρχές για λόγους ασφαλείας.

Οι πυρκαγιές στην Αργολίδα (Φίχτι και Χηνίτσα) είχαν προκαλέσει αποπνικτική ατμόσφαιρα και περιορισμένη ορατότητα, καθιστώντας ορθή την απόφαση για ακύρωση.

Ωστόσο, το κοινό υπέστη εκ νέου ταλαιπωρία, καθώς η ενημέρωση έγινε αργά το απόγευμα, αφού πολλοί είχαν ήδη ταξιδέψει μέχρι το θέατρο. Για την παράσταση αυτή, η διοργάνωση μερίμνησε ώστε να επιστραφούν αυτόματα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγοραστών ή να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς των εισιτηρίων στο Σάββατο 1 Αυγούστου ή στην έκτακτη παράσταση της Κυριακής 2 Αυγούστου.