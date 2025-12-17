Σε κλίμα συγκίνησης και χαράς πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η πανελλήνια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή, Καποδίστριας, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δημοσιογράφοι και φίλοι του σινεμά παρακολούθησαν, σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, την ταινία-αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Ο Γιάννης Καλφακάκος, CEO της εταιρείας διανομής Tanweer, στον εναρκτήριο λόγο του, ευχαρίστησε συμπαραγωγούς και χορηγούς για την υποστήριξή τους στην ταινία και καλωσόρισε τον βραβευμένο σκηνοθέτη στη σκηνή.

Ακολούθησε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, όταν η Βίκυ Μπαφατάκη, εκπροσωπώντας το Βατικανό, βράβευσε την εκλιπούσα Ελένη Σμαραγδή, παραγωγό και σύζυγο του σκηνοθέτη, για την προσφορά της στον πολιτισμό.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts), μέσω του καθηγητή και αντιπροέδρου της Ιωάννη Λυριτζή, έθεσε επίσημα υπό την αιγίδα της Ακαδημίας την πρεμιέρα της ταινίας, καθώς και το σύνολο του έργου του Γιάννη Σμαραγδή.

Ο σκηνοθέτης, μετά την ολοκλήρωση της προβολής, κάλεσε στη σκηνή τους ηθοποιούς και τους συντελεστές, οι οποίοι έλαβαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο «Καποδίστριας» αναμένεται να συναντήσει το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.

Σχετικά με την ταινία

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

O Καποδίστριας υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, ενώ δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης.

Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

«Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, ώστε η χώρα να μπορέσει να σταθεί όρθια”, σημειώνει ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο Καποδίστριας, σύμφωνα με το σκηνοθετικό όραμα της ταινίας, έβαλε τα θεμέλια για την Ελληνική Επανάσταση και τη γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους, υπηρετώντας με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα την αποστολή του. Η παρακαταθήκη που άφησε αποτελεί ευθύνη για τις επόμενες γενιές, ώστε “να μη χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε».

Ο Καποδίστριας αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.

Δείτε το τρέιλερ :

Πρωταγωνιστούν : Καποδίστριας ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ | Μέτερνιχ FINBAR LYNCH | Πρωθυπουργός Σπηλιάδης ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | Κολοκοτρώνης ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | Νικόδημος ΝΙΚΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | Ρωξάνδρα ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | Τσάρος Αλέξανδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Άυλη Μορφή ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | Μαντώ Μαυρογένους ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ | Charlotte de Sor ΚΑΙΤΗ ΙΜΠΡΟΧΩΡΗ | Κουντουριώτης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ | Μάντης Έλενος ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ | Βοσκός ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ | Γυναίκα Βοσκού ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ | Κανάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ | Αλέξανδρος Στούρτζα ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ | Γεώργιος Μαυρομιχάλης ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ | Κωσταντής Μαυρομιχάλης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | Mason SEAN JAMES SUTTON | Γεώργιος Σταύρου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ | Charles Pictet De Rochemont ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ | Jean Gabriel Eynard NATHAN THOMAS | Βαρόνος Hager DIRK SIKORSKI | Άγγλος Πρέσβης DUNCAN SKINNER | Αλέξανδρος Υψηλάντης ΠΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ | Στρατηγός Blucher ADRIAN FRIELING | Ρώσος Πρέσβης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | Τσαρίνα Ελισάβετ ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ | Τσάρος Νικόλαος ΙΒΑΝ ΣΒΙΤΑΪΛΟ | Τσαρίνα Αλεξάνδρα ΕΛΕΝΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | Ζαΐμης ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αλέξανδρος Στούρτζας ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ.