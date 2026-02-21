Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) συνεχίζει τον αγώνα του για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στέλνοντας επιστολή προς τις Ενώσεις Εργοδοτών.

Σε αυτή αναφέρουν: «Για μια ακόμη φορά η εργοδοσία σύσσωμη καταφεύγει σε ψέματα και συκοφαντίες για να ανακόψει τον αγώνα των ηθοποιών, που εδώ και τόσους μήνες διεκδικούν ενωμένοι την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Οι ενώσεις σας, απαντούν στις αγωνίες του κλάδου, όταν τα ποσοστά των απεργών φτάνουν το 70 κ 90 τα εκατό.

Εκεί ενώνεστε.

Ενωμένος όμως είναι και ο κλάδος μας.

Το 75% και της σημερινής συμμετοχής είναι οι ζωντανές δυνάμεις του κλάδου, που συζητούν και αποφασίζουν, είναι το ΣΕΗ και η διοίκησή του.

Όσο και να προσπαθείτε να μας διασπάσετε δεν θα τα καταφέρετε. Δεν θέλετε να υπογράψετε αυτή τη σύμβαση!

Όμως οι ηθοποιοί θέλουν!

Και χωρίς εμάς, θέατρο δε γίνεται!

Μέσα από τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, των γενικών συνελεύσεων, των διοικητικών συμβουλίων, ο κλάδος έχει αποφασίσει για τη ζωή του.

Έχει αποφασίσει ότι θέλει επιτέλους να μπορεί να εργάζεται με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, να ασφαλίζεται, να πληρώνεται για το σύνολο της δουλειάς του, να ξέρει για πόσο καιρό θα διαρκέσει η εργασία του.

Οι ενώσεις σας, στον αντίποδα της αγωνίας του κλάδου, με διάφορες ανυπόστατες εικασίες αποφεύγουν να τοποθετηθούν για την υπογραφή της ΣΣΕ, για να αποφύγουν να πουν στον κλάδο την αλήθεια: ότι καμία Ένωση τελικά δε θέλει να υπογράψει αυτή τη σύμβαση, ότι θέλετε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ανασφάλιστοι και υποπληρωμένοι.

Γιατί αυτό βολεύει τα κέρδη σας.

Και για εσάς τα κέρδη είναι πάνω από τους ανθρώπους του θεάτρου και τελικά πάνω απ’ το θέατρο.

Κρύβετε την πραγματική σας πρόθεση πετώντας το μπαλάκι, η μία Ένωση στην άλλη, την ώρα που η κυβέρνηση, σας δίνει όλο το νομικό οπλοστάσιο και βγάζει υποχρεωτικές τις συμβάσεις που εσείς επιλέγετε. Δεν θέλετε να το κάνετε, γιατί η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης είναι κόστος για εσάς.

Όπως έχουμε διαπιστώσει μια χαρά συναντιέστε, συνεννοείστε μεταξύ σας οι 2 οργανώσεις, αλλά παραμένετε διαιρεμένοι ακριβώς για να δημιουργείτε πρόβλημα στην μη υπογραφή της σύμβασης.

Σίγουρα η διοίκηση του ΣΕΗ από μόνη της δεν είναι το θέατρο, το θέατρο είναι οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί, οι μουσικοί, όλοι οι εργαζόμενοι του θεάτρου και το κοινό. Στην αντίπερα όχθη βρίσκεστε εσείς, που ονομάζετε τα θέατρα μαγαζιά, που νομίζετε ότι το θέατρο πρέπει να το πληρώνει αδρά ο θεατής και τίποτα απ’ αυτό να μην φτάνει στην τσέπη του εργαζόμενου, που πιστεύετε ότι είναι ηθικό να κάνουμε ανασφάλιστες και υποπληρωμένες πρόβες.

Εσείς λοιπόν που είστε στην ίδια πλευρά, αρνείστε να τα βρείτε μεταξύ σας για να έρθετε να υπογράψετε τη σύμβαση, ενώ αντίθετα συναντιέστε στην συκοφαντία απέναντι στο ΣΕΗ για δολοπλοκία και διγλωσσία, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι η απόφαση για την απεργία ήταν ομόφωνη απόφαση της γενικής μας συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φλεβάρη.

Γι’ αυτό κατηγορείτε το ΣΕΗ ότι θέλει μια σύμβαση που δε συμφέρει κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι αλλάζει τη σύμβαση μονομερώς, ότι ψεύδεται για τους όρους της σύμβασης στον κλάδο, τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι έχετε συμφωνήσει από το καλοκαίρι του 2025 σε αυτό το κείμενο, για το οποίο σε κάθε γενική συνέλευση και για όποια εξέλιξη ενημερώνεται όλος ο κλάδος.

Η διοίκηση του ΣΕΗ και ο κλάδος, έμπρακτα έχουν αποδείξει τη διάθεσή τους να επέλθει συμφωνία, για αυτό και έχουμε δεχτεί μια σειρά από όρους που θέτετε, όπως να μην ισχύει το τρίμηνο, σε περίπτωση επαναλήψεων. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή η σύμβαση δε συμφέρει εσάς που έχετε βολευτεί 14 χρόνια να δουλεύουμε ανασφάλιστοι, και υποπληρωμένοι. Γι’ αυτό ονομάζετε ανούσια αντιπαράθεση, τον αγώνα του κλάδου για τη σύμβαση, δηλαδή τον αγώνα για την ίδια μας τη ζωή.

Γι’ αυτό διαδίδετε ψέματα ότι τα θέατρά σας δεν απεργούν, όταν τα ποσοστά της απεργίας ξεπερνούν και πάλι το 75%, και το ξέρετε.

Ο αγώνας μας, όπως φαίνεται για μια ακόμα φορά, σας φέρνει στη δυσάρεστη θέση να δείτε ποια πλευρά τελικά είναι η απαραίτητη στο θέατρο, ποια έχει τη δύναμη και την αγάπη του κοινού.

Οι ηθοποιοί είναι σύσσωμοι αποφασισμένοι για τη ΣΣΕ μέχρι τέλους. Αυτό δεν το είχατε υπολογίσει, δυστυχώς.

Σας περιμένουμε λοιπόν να υπογράψετε τη σύμβαση που σας έχει αποσταλεί.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ».