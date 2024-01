Ο «Piano Man» επιστρέφει! Έπειτα από 17 χρόνια από το «All My Life», αφιερωμένο στην πρώην σύζυγό του Κέιτι Λι και το «Christmas in Fallujah» με την φωνή του Κας Ντίλον ο Μπίλι Τζόελ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τον τίτλο «Turn the Lights Back On».

«Δουλεύουμε σε κάτι που μπορεί να ακούσετε κάποια στιγμή» δήλωσε ο πολυβραβευμένος μουσικός σε ανάρτηση στο TikTok τον προηγούμενο μήνα, ενώ τις τελευταίες ώρες μοιράστηκε ένα βίντεο με τους θαυμαστές του στο Instagram.

Ο Τζόελ έγραψε το νέο τραγούδι μαζί με τον Άρθουρ Μπέικον και τον Γουέιν Χέκτορ, σε παραγωγή Φρέντι Γουέξλερ. Σημειώνεται ότι είναι ο τέταρτος σόλο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ έχει πουλήσει πάνω από 160 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Είναι μέλος του «Songwriters Hall of Fame» από το 1992, του «Rock and Roll Hall of Fame» επτά χρόνια μετά καθώς και του «Long Island Music Hall of Fame» από το 2006.

Τον Νοέμβριο, ο βραβευμένος με έξι φορές Grammy, αποκάλυψε ότι στις 25 Ιουλίου, μετά από δέκα χρόνια, θα ρίξει αυλαία στις εμφανίσεις του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

«Μετά από 10 χρόνια, τα καταφέραμε. Θέλω να πω, ότι δεν είχα φανταστεί ότι θα κρατούσε τόσο», ανέφερε στο PEOPLE. «Και δεν ξέρω πόσες συναυλίες είναι, είμαι σίγουρος ότι κάποιος κάπου τις παρακολουθεί. Είμαι ενθουσιασμένος που τα καταφέραμε, είναι τιμή μου», πρόσθεσε.

Το «Turn the Lights Back On» θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records την 1η Φεβρουαρίου και θα είναι διαθέσιμο σε υπηρεσίες streaming και σε βινύλιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Billy Joel (@billyjoel)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ