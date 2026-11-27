Το μέλλον του franchise «Avatar» απέκτησε θετική προοπτική, καθώς η Disney φαίνεται να ανακοίνωσε διακριτικά τη συνέχεια της σειράς ταινιών.

Το μέλλον του «Avatar» βρισκόταν υπό αμφισβήτηση, καθώς η τρίτη ταινία της σειράς – «Avatar: Fire and Ash» -σημείωσε σημαντικά χαμηλότερα έσοδα στο box office σε σχέση με τον προηγούμενη, «Avatar: The Way of Water», που είχε συγκεντρώσει παγκοσμίως 2,32 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια που απέφερε το «Fire and Ash» μπορεί να την κατατάσσουν αυτή τη στιγμή στη 18η θέση των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών-, ωστόσο ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον είχε καταστήσει σαφές ότι η ταινία χρειαζόταν υψηλότερα έσοδα για να πείσει την Disney να δώσει το «πράσινο φως» για μια τέταρτη συνέχεια (το σενάριο της οποίας είναι ήδη έτοιμο), με δεδομένο τον εξαιρετικά υψηλό προϋπολογισμό της παραγωγής.

Φαίνεται πως ο Κάμερον κατάφερε να πείσει το στούντιο και, σύμφωνα με το The Direct, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Upfronts Argentina 27» της Disney στο Μπουένος Άιρες– αποκαλύφθηκε ότι το «Avatar 4» περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κυκλοφοριών. Προς το παρόν, η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2029.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Κάμερον δήλωσε στο ΕW: «Δεν ξέρω αν το έπος συνεχίζεται πέρα από αυτό το σημείο. Ελπίζω πως ναι». Μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα βραβεία Saturn, ανέφερε ότι ένα τέταρτο μέρος είναι «πιθανό, αλλά όχι 100% σίγουρο», και σημείωσε: «Για να είμαι απόλυτα σαφής, δεν έχουμε καν λάβει απόφαση να προχωρήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ