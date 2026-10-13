Είκοσι δύο αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επιστρέφουν στη χώρα μας από το Κράτος του Ισραήλ. Τις αρχαιότητες παρέλαβε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, από την Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Pninat Yanay, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, παρουσία του Διευθυντή της Μονάδας Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Amir Ganor.

Πρόκειται για την πρώτη επιστροφή αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στην Ελλάδα, γεγονός που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπηρεσιακά στελέχη των δύο χωρών συνεργάζονται ήδη, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Η σημερινή επιστροφή των είκοσι δύο αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιστρέφει αρχαιότητες στην Ελλάδα αποτελώντας την αφετηρία μιας στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επιστροφή αυτή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσής του έχει ευρύτερη συμβολική και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϋποθέτει συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή προσήλωση στη νομιμότητα. Είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ θα συνεχίσει να αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Pninat Yanay, δήλωσε:

«Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε ένα παιδί που κοιτάζει σήμερα ένα από αυτά τα αρχαία αγγεία και νιώθει μια σπίθα θαυμασμού. Βλέπει αυτό που ίσως είδε και ένιωσε ένα άλλο παιδί πριν από 2.000 χρόνια, και έτσι γίνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των γενεών που είχε διακοπεί. […] Για μένα, υπάρχει, επίσης, κάτι βαθιά συγκινητικό στη σκέψη ότι έχω το προνόμιο, ως Πρέσβης του Ισραήλ, να αποδώσω αυτό το αρχαίο αντικείμενο στα άξια χέρια σας και ότι η χώρα μου είχε την τιμή να συμβάλει σε αυτή τη σημαντική στιγμή και αποστολή».

Οι αρχαιότητες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Το σύνολο περιλαμβάνει δεκαπέντε αγγεία αττικής προέλευσης, έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Από τα αττικά αγγεία, έντεκα είναι μελανόμορφα, τρία ερυθρόμορφα και ένα μελαμβαφές, με χρονολόγηση στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Τα έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Η αυθεντικότητα του χάλκινου αγαλματιδίου γυναικείας μορφής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων αναδεικνύει τη σημασία του συντονισμού και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για τον εντοπισμό και την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από τις χώρες προέλευσής τους, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.