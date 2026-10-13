Έντονη νοσταλγία για την αισθητική των ’80s, εμβληματικοί χαρακτήρες και δύο από τους πιο περιζήτητους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ συνθέτουν το σκηνικό του πολυαναμενόμενου «Miami Vice ’85». Το reboot της θρυλικής αστυνομικής σειράς αρχίζει να παίρνει μορφή, με τις πρώτες φωτογραφίες των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σηματοδοτώντας την έναρξη των γυρισμάτων με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Κλόντιο Μιράντα.

Στη νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής αστυνομικής σειράς που προβαλλόταν από το 1984 έως το 1989, ο Τζόρνταν υποδύεται τον Ricardo Tubbs και ο Μπάτλερ τον Sonny Crockett, σύμφωνα με το Variety. Στην πρωτότυπη παραγωγή, τους δύο μυστικούς ντετέκτιβ του Μαϊάμι είχαν ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας και ο Ντον Τζόνσον, αντίστοιχα.

Το καστ του «Miami Vice ’85» περιλαμβάνει επίσης τους Άλντεν Έρενραϊχ, Γουίτνεϊ Πικ, Καμίλα Μορόνε, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντάνι Ραμίρες, Άντριου Σουλτς, Έντι Γκατέγκι, Γουόλτον Γκόγκινς, Αντρέ Χόλαντ και Μάικλ Άιρμπι.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα τα «F1» και «Top Gun: Maverick», με την ταινία να είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028.

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Το «Miami Vice ’85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80» και είναι «εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ, βασισμένος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς, ενώ προγενέστερο προσχέδιο είχε αναλάβει ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ. Την παραγωγή συνυπογράφουν ο Ντίλαν Κλαρκ και ο Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair» μαζί με τους Άντρια Αρχόνα και Κένεθ Μπράνα , αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία.

Η επόμενη ταινία του Όστιν Μπάτλερ είναι το «Enemies» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.