Το αριστούργημα του Θουκυδίδη. Ένας ύμνος στη Δημοκρατία. Ένας Ύμνος στην πόλη των Αθηναίων. Ο λόγος που έβγαλε ο Περικλής για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου το 430 π.Χ. Ένας λόγος ρητορικός λογοτεχνικός, ποιητικός, πολιτικός, αλλά και βαθιά ανθρώπινος. Γραμμένος με τέτοια μαεστρία ώστε να μην αφήσει κανέναν που τον ακούει ασυγκίνητο. Ο Περικλής που ταύτισε το όνομά του με τον χρυσό αιώνα της Αθήνας (5ος αιώνας) παίρνει αφορμή από αυτόν το επικήδειο για να υμνήσει την ακμή στην οποία έφτασε η πόλη επί της δικής του ηγεμονίας. Οικονομικά, πνευματικά, κοινωνικά και πολιτικά.

Τα λόγια του κείμενου διαχρονικά θυμίζουνε σε κάθε εποχή τι σημαίνει δημοκρατικό πολίτευμα και τι σημαίνει ελεύθεροι πολίτες που αποφασίζουν οι ίδιοι για τα δημόσια θέματα. Απέναντι από τους Αθηναίους ο Περικλής αντιπαραβάλει τους Σπαρτιάτες που το πολίτευμά τους καταδυναστεύει και είναι απολυταρχικό

Διαχρονικά επίκαιρος ο λόγος του Περικλή αποδεικνύει κάθε φορά που ακούγεται τη δύναμη και την ευστοχία του.

Με πρωτοβουλία του ηθοποιού Στέφανου Κακαβούλη που έχει αποδείξει με παραστάσεις την αγάπη στα ποιητικά κείμενα, για πρώτη φορά ανεβαίνει με μορφή μονόλογου σαν θεατρική παράσταση.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηναίων 2026

Σκηνοθεσία – Ερμηνεία

Στέφανος Κακαβούλης

Αθηναίος πολεμιστής

Κωνσταντίνος Ντάτης

Σπαρτιάτης πολεμιστής

Χάρης Γεωργιάδης

Χορογραφία μάχης

Χάρης Γεωργιάδης

Φωνή Προλόγου

Θοδωρής Κατσαφάδος

Φωτογραφίες

Διονύσης Κούτσης

Βασίλης Κρητικός

Κουστούμια

Μιχάλης Σδούγκος

Προπώληση