Επιτέλους ένα Όσκαρ για τη Γκλεν Κλόουζ. Η σταρ η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ηθοποιούς που δεν έχουν κερδίσει ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο έχοντας αποσπάσει οκτώ υποψηφιότητες, πρόκειται να λάβει τιμητικό Όσκαρ στη φετινή τελετή απονομής, των Βραβείων του Συμβουλίου Διοικητών (Governors Awards). Μαζί της θα τιμηθούν ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ και ο θρυλικός δημιουργός κινουμένων σχεδίων Φλόιντ Νόρμαν, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS).

«Σε όλη την εξαιρετική πορεία της, το απαράμιλλο εύρος της Γκλεν Κλόουζ έχει ζωντανέψει μερικούς από τους πιο περίπλοκους χαρακτήρες του κινηματογράφου» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της, η Ακαδημία, προσθέτοντας: «Ο Φλόιντ Νόρμαν είναι ο πρωτοπόρος animator που έσπασε τα εμπόδια και ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του. Ο Σερ Ρίντλεϊ Σκοτ είναι ένας αληθινός οραματιστής, του οποίου η κληρονομιά δεκαετιών έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον παγκόσμιο κινηματογράφο και τον πολιτισμό».

Η λίστα των υποψηφιοτήτων για την Κλόουζ ανοίγει το 1983, για την ταινία «The World According to Garp». Ακολουθεί η ερμηνεία της στην τεράστια εισπρακτική επιτυχία «Fatal Attraction» (1987), ενώ πιο πρόσφατα, το 2020, διεκδίκησε το αγαλματίδιο για το «Hillbilly Elegy».

Με οκτώ υποψηφιότητες στο ενεργητικό της, η ηθοποιός ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ του Πίτερ Ο’Τουλ στην ιστορία του θεσμού. Ωστόσο είναι κάτοχος τριών βραβείων Emmy, τριών Tony, τριών Grammy και τριών Χρυσών Σφαιρών.

Όπως αναφέρει το AP, ο σκοπός των κορυφαίων βραβείων είναι να τιμηθούν συνεισφορές στον κινηματογράφο που δεν εμπίπτουν στις ανταγωνιστικές κατηγορίες της κύριας τελετής των Όσκαρ. Πέρυσι ο Τομ Κρουζ κράτησε το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του έπειτα από τέσσερις υποψηφιότητες.

Από την πλευρά του, ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο εμβληματικός σκηνοθέτης των ταινιών «Alien», «Blade Runner» και «Gladiator», δεν έχει καταφέρει επίσης μέχρι σήμερα να αποσπάσει το χρυσό αγαλματίδιο, παρά τις τέσσερις υποψηφιότητες που έχει κερδίσει.

Η 65χρονη καριέρα του Νόρμαν ξεκίνησε το 1956, όταν έγινε ο πρώτος Μαύρος δημιουργός κινουμένων σχεδίων για τα Walt Disney Animation Studios συνεισφέροντας στις ταινίες «Η Ωραία Κοιμωμένη», «Μαίρη Πόπινς», «Το Βιβλίο της Ζούγκλας» και «Ρομπέν των Δασών». Δεκαετίες αργότερα, εργάστηκε μεταξύ άλλων στις ταινίες «Μουλάν» και «Toy Story 2».

Οι παραγωγοί Christine Vachon και Pamela Koffler θα λάβουν το Βραβείο «Irving G. Thalberg Memorial». Με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό που περιλαμβάνει ταινίες-σταθμούς όπως τα «Boys Don’t Cry», «Far from Heaven», «Carol» και το υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας «Past Lives» (2024), οι δύο παραγωγοί της Killer Films, «διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον αμερικανικό ανεξάρτητο κινηματογράφο, στηρίζοντας τολμηρές, φιλόδοξες και ξεχωριστές ιστορίες», σύμφωνα με την Ακαδημία.

Η λαμπερή τελετή απονομής των Governors Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ