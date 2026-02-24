Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Οι εύθυμες Κυράδες (του Ουίνζορ)» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη, στο Διάχρονο Θέατρο Μαίρης Βιδάλη, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.

Η σπαρταριστή κωμωδία ενθουσίασε τους καλεσμένους οι οποίοι καταχειροκρότησαν τους συντελεστές, στο κατάμεστο θέατρο και με ένα αίσθημα ευθυμίας και χαράς ακολούθησαν στο δείπνο που παρέθεσε η κυρία Μαίρη Βιδάλη, στο Λοστρέ.

Την παράσταση παρακολούθησαν σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, κριτικοί, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και γενικότερα άνθρωποι του χώρου του θεάτρου και της πολιτικής όπως: ο κ. Γιάννης Μετζικώφ μετά της συζύγου και της κόρης του, ο κ. Άρης Φατούρος, ο κ. Ανδρέας Ρεντζούλας, η κυρία Γεωργία Ανέστη, ο κ. Θεοδόσης Δαυλός, ο κ. Άρης Γραικούσης, ο κ. Θάνος Γεωργουλάς, η κ. Πόπη Αρωνιάδα, η κ. Δέσποινα Κοσμοπούλου, η κ. Άννα Ανδριανού μετά του συζύγου της, η κ. Νέλλη Γκίνη μετά του υιού της, η κ. Μαίρη Ραζή, η κ. Γεωργία Ζώη, η κ. Μίνα Χειμώνα, η κ. Νταίζη Σεμπεκοπούλου, η κ. Τάνια Χαροκόπου μετά του συζύγου της, ο κ. Γιώργος Φραντζεσκάκης, ο κ. Δημήτρης Παπανικολάου, ο κ. Δημήτρης Γιώτης, ο κ. Θοδωρής Τρανούλης, η κ. Αθηνά Τρανούλη, ο κ. Δημήτρης Μουζακίτης, η κ. Χριστίνα Ζάχου, ο κ. Ηλίας Μαραβέγιας, η κ. Νταίζη Λεμπέση, ο κ. Γιάννης Γαβρίλης μετά της συζύγου του, ο κ. Βασίλης Νάτσιος, ο κ. Λουκάς Τζιάννης, ο κ. Τάσος Δερτιλής, ο κ. Νίκος Ελευθερίου, ο κ. Αλέξανδρος Καρατζάς, η κ. Ελένη Τύρου, ο κ. Παναγιώτης Μακρίδης, ο κ. Νίκος Ζαχαρόπουλος, η κ. Όλγα Ανδιάρη, , και πολλοί άλλοι.

Το έργο διακωμωδεί τα ερωτικά παθήματα του Φάλσταφ, ενός ξεπεσμένου ιππότη. Μια φάρσα έξυπνα δομημένη και μια περιπέτεια γεμάτη από παρεξηγήσεις που προκαλούν πολύ γέλιο, αναπτύσσεται γύρω από την προσπάθεια του Φάλσταφ να κερδίσει τις καρδιές των κυριών της πόλης. Τα βασικά θέματα του έργου είναι η αγάπη, ο γάμος, η ζήλια, η εκδίκηση, η κοινωνική τάξη και ο πλούτος. Με πολλά ερωτικά υπονοούμενα και πολύ σαρκασμό.

Το χωρατό, η αφέλεια, η σοβαροφάνεια, οι γκάφες και οι παρεξηγήσεις μεταξύ των χαρακτήρων δίνουν το κωμικό αποτέλεσμα. Οι χαρακτήρες ανήκουν στη μεσαία τάξη. Ο επίδοξος εραστής και οι γυναίκες του έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αυτήν την ηθογραφική φάρσα. Είναι ένα έργο γεμάτο ενέργεια και γρήγορη δράση.

Δείτε το τρέιλερ:

Στην απαιτητική παραγωγή με 12μελή θίασο, σε μια παράσταση μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, της οποίας την σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνα Μαντέλη, απολαμβάνουμε τη Μαίρη Βιδάλη, τον Μπάμπη Χατζηδάκη, τη Λυδία Αγγελοπούλου, τον Σταύρο Παρχαρίδη, τον Γιώργο Γιαννακόπουλο.

Συμπρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά: Κώστας Ζέκος, Γιώργος Καπετανάκος, Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Σατιλμής, Αιμιλία Σπαχάι, Δημήτρης Τσάκωνας, και η Έφη Χαντζούλη.

Τη μουσική διασκευή και τους στίχους υπογράφει ο Σταύρος Παρχαρίδης, με μουσική και τραγούδια, ειδικά για την παράσταση, του Θάνου Γεωργουλά.

Τα εντυπωσιακά κοστούμια εποχής είναι της Βάνιας Αλεξαντρόβνα, τα σκηνικά της Ιωάννας Κατσιαβού και οι φωτισμοί του Γιώργου Δανεσή.

Συντελεστές:

Μουσική διασκευή: Σταύρος Παρχαρίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαντέλη

Μουσική-τραγούδια: Θάνος Γεωργουλάς

Σκηνικά: Ιωάννα Κατσιαβού

Κοστούμια: Βάνια Αλεξαντρόβνα

Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής

VideoArt – φωτογραφίες: Αντώνης Μανδρανής

Πρόγραμμα: Εκδόσεις Δρόμων

Αφίσα: mapcreations.gr

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Τσάκωνας

Φωτογραφίες Επίσημης Πρεμιέρας: Νίκος Ζαχαρόπουλος – Grand magazine

Πληροφορίες παραστάσεων:

ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ

Πυθέου 50- 52, Αθήνα 117 43 – 2107233229

Στάση ΜΕΤΡΟ Αγ. Ιωάννης [έξοδος Κασομούλη]

Έναρξη παραστάσεων: 31/01/26

Ημέρες και ώρα παραστάσεων: Φεβρουάριος Σάββατο 9μμ και Κυριακή 7:30μμ Μάρτιος, Απρίλιος κάθε Τετάρτη 7:30μμ

Διάρκεια παράστασης: 150’

Διάλειμμα: Ναι

Εισιτήρια

Γενική Είσοδος: 15 €

Μειωμένο (άνω των 65, Φοιτητές): 12 €

ΑΜΕΑ, ΑΤΕΛΕΙΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ: 5 €

Σύλλογοι: 10 €

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/euthimes-kirades-diaxrono-theatro/

και στο ταμείο του θεάτρου [ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ στο 2107233229]