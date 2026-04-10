1. Μαρία Μαγδαληνή

Υπόθεση: Η Ρούνεϊ Μάρα, στην ιδιαίτερη αυτή βιογραφία, υποδύεται τη Μαρία, μια νεαρή γυναίκα που αναζητά ένα νέο τρόπο ζωής και, αψηφώντας τις ιεραρχίες και τις αξίες της παραδοσιακής οικογένειας, γίνεται μέλος ενός κοινωνικού κινήματος με επικεφαλής τον Ιησού το Ναζωραίο (στο ρόλο ο Χοακίν Φίνιξ).

Σύντομα, η Μαρία βρίσκει τη θέση της μέσα στο κίνημα και το πνευματικό της ταξίδι την τοποθετεί στην καρδιά μιας ιστορίας που θα τη φέρει αντιμέτωπη με το πεπρωμένο του Ιησού και τη δική της θέση σ’ αυτό. Η ανείπωτη ιστορία της Μαρία Μαγδαληνής, της πιστής ακολούθου του Ιησού, για πρώτη φορά ξεδιπλώνεται σε αυτή την ταινία.

2. Ο Τελευταίος Πειρασμός

Υπόθεση: Ο «Τελευταίος Πειρασμός» του Νίκου Καζαντζάκη, σκηνοθετήθηκε το 1988 από τον Martin Scorcese. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θνητής ζωής του ο Ιησούς Χριστός έρχεται αντιμέτωπος με πολλούς πειρασμούς, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο τελευταίος πειρασμός όμως έρχεται στο τέλος της ζωής του πάνω στον σταυρό…

3. Οι 10 εντολές

Υπόθεση: Η ταινία «Οι 10 Εντολές» παρουσιάζει τη ζωή του Μωυσή που μεγάλωσε σαν πρίγκιπας από τον Φαραώ, επειδή βρήκε την Αιγύπτια κόρη του στις όχθες του Νείλου. Όταν όμως αποκαλύφθηκε η πραγματική του καταγωγή, απαρνήθηκε την καταγωγή που του δόθηκε και ηγήθηκε του λαού του -των Εβραίων δηλαδή- προκειμένου να τους ελευθερώσει οδηγώντας τους σε μία νέα γη.

4. Τα πάθη του Χριστού

Υπόθεση: Οι τελευταίες 12 ώρες του Χριστού, από τη στιγμή της σύλληψής του μετά τον Κήπο της Γεθσημανής, η ανάκρισή Του, τα βασανιστήρια, η πορεία στο Γολγοθά, η Σταύρωση. Μία ταινία που εκτός των ερμηνειών της ξεχωρίζει και για την χρήση αραμαϊκών, εβραϊκών και λατινικών.

5. Ιωάννα της Λωραίνης

Υπόθεση: Στη διάρκεια του Εκατονταετούς Πολέμου, μια αγράμματη επαρχιωτοπούλα που ισχυρίζεται ότι ακούει θεϊκές φωνές τίθεται επικεφαλής των γαλλικών στρατευμάτων που μάχονται κατά των Άγγλων, ελευθερώνει τη Ρεμς όπου στέφεται βασιλιάς ο Κάρολος Ζ΄. Προδίδεται στη συνέχεια από αυτόν, αιχμαλωτίζεται από τους εχθρούς της και καίγεται στην πυρά ως αιρετική και μάγισσα.

6. Ο Απόστολος Πέτρος και το Τελευταίο Δείπνο

Υπόθεση: Λίγες μέρες πριν την εκτέλεσή του στη Ρώμη, ο Απόστολος Παύλος αναπολεί τον πολύτιμο χρόνο που μοιράστηκε με τον Ιησού, περιγράφοντας σε έναν από τους δεσμοφύλακές του τη ζωή, τη διδασκαλία και την απόλυτη θυσία του Δασκάλου του

7. Ελ Γκρέκο

Υπόθεση: Στον Ελ Γκρέκο, του Γιάννη Σμαραγδή, λίγο πριν ο διάσημος ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος αντιμετωπίσει την ισπανική Ιερά Εξέταση, μνημονεύει τα αγωνιώδη νεανικά χρόνια στην πολιορκούμενη από τους Ενετούς Κρήτη, τη μαθητεία του δίπλα στον Τιτσιάνο στη Βενετία, και την καλλιτεχνική του καταξίωση στο Τολέδο, η οποία συνέπεσε με την μοιραία σύγκρουση με τον ιερωμένο Νίνο ντε Γκεβάρα.